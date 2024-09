Deze Rotterdammer stopte met z’n baan om fulltime met bananen te knutselen

Stephan Brusche is een artiest volgens zijn website. Wat hij doet laat zich het best samenvatten in vier simpele woorden: “Ik teken op bananen.”



De artiest uit Rotterdam zou weleens ’s werelds eerste fulltime bananenartiest kunnen zijn, en hij maakt het genre trots. Bruche gebruikt weinig meer dan een pen, een mes en tandenstokers om zenuwslopend gedetailleerde en verrassend bevredigende kunstwerkjes te maken – van bananen.

Het Instagram-account van Brusche heeft ondertussen 52,000 volgers en zijn werk verscheen eerder al op de blog van Chiquita (yep, Chiquita blogt). Zijn succes is zo groot dat Brusche onlangs besloot om zijn baan als grafisch designer op te zeggen, om zich volledig te wijden aan het tekenen op en kerven in bananen.

Voordat je besluit dat deze gast bananas is in de Gwen Stefanie b-a-n-a-n-a-s zin van het woord, besloten we de 39-jarige artiest op te bellen om meer te weten te komen over zijn raison d’etre, en hem te vragen hoe het voelt om ’s werelds meest beruchte bananenartiest te zijn.

MUNCHIES: Hi, Stephan. Hoe zou je je werk omschrijven aan iemand die het nog nooit heeft gezien?

Stephan Brusche: Houd een banaan voor ogen, een echte banaan uit de supermarkt. Maar iets is met die banaan gebeurd. Iemand heeft erop getekend – het kan vanalles zijn: een dier, een bekend schilderij, een hoofdstuk uit de Bijbel, of een scène uit een film. En dat iemand ook stukjes van de pel heeft weggesneden, waardoor andere stukjes uitstaan. En dit alles doet je afvragen: hé, is dit nu nog steeds een echte banaan? Maar ja, dat is het, het is nog steeds een echte banaan!

Wanneer besloot je voor het eerst om kunst te maken van bananen en waarom?





Door verschillende dingen struikelde ik in de wereld van bananenkunst. Het gebeurde ongeveer zes jaar geleden. Mijn vrouw was me aan het pushen om Instagram te gaan gebruiken. Ze zei dat het handig zou zijn om mijn illustraties en strips te promoten die ik in mijn vrije tijd naast mijn werk als grafisch ontwerper maak. Een net na lunchtijd wilde ik een beetje experimenteren met de app, probeer de filters en dergelijke. Maar omdat ik op kantoor was, had ik niet echt iets leuks of interessants om te fotograferen. Ik zag toen dat ik nog een banaan over had en het leek me leuk daar een foto van te maken met een vrolijk gezichtje er op.

Nadat ik had ontdekt hoe leuk het is om op een banaan te tekenen – dat gevoel als je glad met een balpen over de strutuur van de schild glijdt. De volgende dag maakte ik nog een ‘fruitdoodle’. Vervolgens heb ik mezelf alleen maar uitgedaagd om te zien wat ik nog meer kon maken, en ik ben nooit meer gestopt. Omdat ik merkte dat ik steeds meer aandacht kreeg voor mijn bananenkunst dan voor mijn andere werk, begon ik me hier meer tijd aan te besteden.

Was je verrast door de aandacht die je bananenkunst kreeg?

Ja, ik heb veel verschillende dingen mijn carrière geprobeerd: comics, webcomics, illustraties, servies. Dat gekrabbel op een banaan me genoeg vertrouwen heeft gegeven om te stoppen met mijn baan is best wel fantastisch.

Waarom zijn je fruitkrabbels denk je zo populair?

Het is iets ongebruikelijks. Mensen verwachten niet dat iemand zoveel tijd en energie steekt in iets dat over een paar uur al weer ligt te rotten. En een banaan dwingt je ook om creatief te zijn, dat zorgt er ook voor dat het opvalt. En de felle, vrolijke kleur geel helpt natuurlijk ook mee.

Wat is je favoriete bananenkunstwerk dat je hebt gemaakt?

Dat verschilt per dag. Vandaag is het ‘De Vissengraat’. Dat was het eerste werk dat op een grote kunstaccount op Instagram kwam. Hierdoor besefte ik dat mijn kunstwerkjes veel potentie hadden. Vanaf toen ben ik er nog meer tijd en moeite in gaan steken, ook al was het eigenlijk eerst een mislukt werk. Met deze vis ontdekte ik ook hoe effectief het is om ook de schil van de banaan te gebruiken.

Is er ook ander eten waar je mee werkt?

Ik heb met appeles, peren, sinaasappels, druiven, kiwi’s, aardbeien, bessen, broccoli, spruitjes, wortels en misschien nog wel veel meer geëxperimenteerd. Ik wil laten zien dat ik met de zelfde creativiteit met ander fruit en eten kan werken. Daarom heet het ook ‘fruitdoodles’ en niet ‘bananadoodles’. Ik wil m’n optie open houden.

Hoeveel bananen koop je ongeveer per maand?

Omdat ik elke dag een nieuwe probeer te maken, ongeveer 30.

Eet je graag bananen of ben je ze al weer zat?

Gelukkig vind ik ze nog steeds lekker. Ik eet er elke dag nog wel één.

Bedankt, Stephan.