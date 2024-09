Dit grote gouden Kanye-is-Jezus standbeeld is achterlijk

Hieronder zie je een foto van een standbeeld van Kanye West als Jezus. Het beeld draagt Yeezys en een doornenkroon. Het is gemaakt door iemand die Plastic Jezus heet. Misschien vraag je je af of het een diepe betekenis heeft. Dat heeft het niet. Zo, dat bespaart je weer wat tijd. Ga naar buiten, bel een vriend, maak een salade, drink een biertje, ga seks hebben, luister naar een album van begin tot einde zonder afleidingen. Of doe niets. Ga in stilte liggen. Maakt niet uit. Denk er in ieder geval niet over na over of dit iets betekent. Het betekent niets.

Plastic Jesus vertelde Hollywood Reporter het volgende over waar hij de inspiratie voor dit kunstwerk haalde:

“Hij is een genie als het gaat om schrijven en produceren maar hij is geen God, maar dat is wel hoe we hem behandelen. Totdat het niet zo lekker met gaat, want dan gaan we hem kruisigen. We hebben het al eerder gezien bij Britney Spears of Lindsay Lohan. Dezelfde mensen die hem tot godheid verheffen, willen bloed ruiken wanneer het misgaat.”

Ik weet het. Ik zei nog dat je er niet over moest nadenken. Dat doe je nu ook niet echt. Dit is juist een manier waarop je kunt garanderen, dat je er niet zelf over gaat nadenken. Laten we dit snel ophelderen want ik weet dat je in stilte wil gaan zetten, seks wil hebben of wil luisteren naar muziek of een vriend wil opbellen. Kanye West heeft een album gemaakt dat Yeezus heet. Dat was verdomme vier jaar geleden. Wie mist het punt daar? Denkt Plastic Jesus nou dat iedereen een fucking idioot is behalve hem?

Dat dus.

Coverbeeld via Plastic Jesus’ Instagram.