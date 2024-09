Dit Chinese dorpje maakt bijna alles dat ‘Made in China’ is

Yiwu is een stad die 350 kilometer ten westen van Shanghai ligt. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen. Yiwu is een klein stadje voor Chinese normen, maar het is wel een plek die handelaren van over de hele wereld speciaal bezoeken om er spullen te kopen. Tachtig procent van alle kerstdecoraties en zestig procent van al het kinderspeelgoed wordt in Yiwu gemaakt.

Een aantal andere dingen die er worden gemaakt zijn tandenstokers, tennisrackets, verjaardagskaarsen, autoverfrissers, poppen en Afrikaanse sculpturen. De stad staat bol van markten en winkels, sommige markten hebben de grootte van een stadion. Veel mensen verkopen hetzelfde. Volgens het bestuur van de stad zijn er in totaal 50.000 kraampjes die meer dan 300.000 verschillende producten verkopen. Er zijn winkels die alleen maar fopspenen voor kinderen verkopen, of heksen voor halloween, of tassen, bijvoorbeeld. Er zijn zelfs hele markten die alleen maar sokken verkopen, omdat het stadje er drie miljard per jaar inpakt, en klaarmaakt voor verzending.

Er zijn ongeveer 8000 buitenlandse inkopers die er permanent wonen. Zij zijn de hele dag bezig met het zoeken naar producten die verzonden kunnen worden naar het buitenland. Er zijn zelfs zoveel kopers uit het Midden-Oosten, dat er een Arabische wijk is ontstaan. In 2016 is er een spoorlijn aangelegd om Madrid en Yiwu te verbinden. Die is ongeveer 10.000 kilometer lang – dat is 741 kilometer langer dan de Trans-Siberische spoorlijn, en duurt 21 dagen om af te reizen. Hieronder een reeks foto’s van Yiwu en haar overvloed van markten en winkels.

Alle foto’s zijn gemaakt door Raffaele Petralla.

Een markt voor chique kleding voor kinderen. Market Trade Center. Speelgoeddistrict. Yiwu.

Xu Xiao, 58 jaar oud, werkt in een fabriek waar kerstbomen worden gemaakt, in de Zhejiang provincie. China, 2016.

Een kraam die neppe planten verkoopt, Market Trade Center in Yiwu.

Hotel district in Yiwu, China.

Een winkel vol speelgoedpistolen in het speelgoeddistrict, Market Trade Center, Yiwu, China.

Plastic speelgoed voor strandvakanties in Yiwu, China.

Plastic honkbalclubs in Yiwu, China.

Een kraam waar vliegers worden verkocht, Market Trade Center, China, 2016.

Wu Tian is 19 jaar oud. Hij heeft vijf jaar gewerkt in een fabriek waar kerstbomen worden gemaakt. Baiman, provincie van Zhejiang, China, 2016.

Skyline, Trade Market Center in Yiwu.

Een kraam met ballen in Yiwu, China.

Huizen voor medewerkers van een speelgoedwinkel. Yiwu, China.

Een jonge arbeider die bezig is met illegaal gokken in Yiwu, China.

Arbeider van een fabriek die knuffels maakt. Yiwu, China.

Kerstdistrict, Yiwu.

Een handelaar in hoofddoeken voor moslima’s, Yiwu, China.

Arbeider in een kerstpakkenwinkel. He Tian, de provincie van Zheijang, China, 2016.

Jonge medewerker van een textielfabriek, Yiwu.