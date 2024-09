Deze ‘gegrilde crumble’ is het makkelijkste en beste dessert dat je op de barbecue kan maken

Barbecues: geweldig. De desserts die we op een barbecue serveren: minder geweldig. Wat je misschien nog het vaakst tegenkomt, zijn dikke plakken lauwgeworden watermeloen of misschien een pak halfgesmolten waterijsjes. Als je heel veel geluk hebt, ben je op een plek waar een bak vol slagroom met wilde bessen te vinden is – maar ook dat is niet echt indrukwekkend. Sorry.

Wij hebben een dessert voor je dat de manier waarop je naar barbecueën kijkt een totale ommezwaai gaat geven. Vuur is al lang niet meer enkel weggelegd voor vlees en groenten. Het is vanaf heden ook de plek waar je de rokerige, houtskolerige hitte kan gebruiken voor het maken van een gruwelijk dessert. En het is zo simpel: het enige wat je nodig hebt is een klein beetje voorbereidingstijd, een gietijzeren pan en een hoop smeulend hete kolen.

RECEPT: Gegrilde crumble van bosbessen en perzik

Meng wat perziken en bessen met suiker en maïzena, maak een supersimpele crumblelaag van havermout, rooster de havermoutkruimels en verhit het fruit totdat het een zoete en smeuïge brei van perfectie is geworden. Oh ja, en hebben we al verteld dat je de pan rechtstreeks op de kolen zet? Serveer je perfecte barbecue-crumble met een bolletje vanille-ijs. Voor iedereen die zijn tanden in de inhoud van deze pan zet zal het al snel duidelijk zijn: dit is het allerbeste barbecue-dessert ooit.