Petje af voor deze gast die Green Day inzet elke keer als z’n huisgenoot gitaar speelt

Natuurlijk proberen wij als Noisey jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in de hectische muziekwereld, maar af en toe proberen we ook twee maanden oude YouTube pranks in te pakken als relevante content. Nu, bijvoorbeeld.

Dit zou zo maar eens een van de grappigste dingen zijn die ik in tijden ben tegengekomen op internet. Ik kreeg buikpijn van het lachen en m’n ogen werden vochtig. En daar ben ik toch wel dankbaar voor. Het is een pareltje. Alles klopt: de keuze voor Time of Your Life, het geweldige stemgebruik en de reacties van de huisgenoot, maar bovenal dat het steeds grappiger wordt terwijl je weet wat er komt.

Videos by VICE

Goed. Kijk het hierboven nog een keer. En dan nog een keer. Zorg ervoor dat ook jij de ’time of your life’ hebt.