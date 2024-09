 Ook jij kunt zijn als de held die in slaap viel tijdens een doommetal-set

Graag uw aandacht voor de man die op 30 december de twintig minuten durende set van Fórn, een doommetal-band uit Boston, heeft gemist omdat hij sliep terwijl hij op de rand van het podium zat.



In de onderstaande video zit hij links met zijn hoofd in zijn handen, en op het eerste gezicht lijkt het alsof hij zich mentaal voorbereidt op het metal-spektakel wat gaat plaatsvinden om hem heen. Op 0:46 beweegt hij even, wat laat zien dat hij nog even een comfortabele houding zoekt, daar op de rand van het podium. Maar in de rest van het filmpje beweegt hij helemaal niet meer. Volgens SPIN magazine is hij officieel niet dood verklaard, dus de enige mogelijkheid is dat hij gewoon een tukje deed.

Het bekijken van dit filmpje plaatst je in een win-winsituatie: aan de ene kant kun je genieten van de set van Fórn, en aan de andere kant kun je je laten inspireren door deze held. Want hij leert ons dat je in het aankomende jaar gewoon door belangrijke evenementen heen kunt slapen.