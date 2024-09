Luister ‘Starboy’, de nieuwe single van The Weeknd met Daft Punk

Iets langer dan een jaar nadat hij Beauty Behind the Madness​ uitbracht, deelt The Weeknd de cover van zijn nieuwe album Starboy op Twitter. Ook kondigt hij aan dat-ie op 25 november uitkomt. De cover, geschoten door Nabil Elderkin, staat in schril contrast met de bekende zwart-wit esthetiek die we van Abel Tesfaye gewend zijn. Ook is te zien hoe hij zijn karakteristieke kapsel flink heeft gekortwiekt. Een paar uur na de aankondiging van zijn nieuwe plaat deelde hij de titeltrack Starboy, een samenwerking met Daft Punk. Het is een mooie dag.

Beluister de track en bekijk de cover hieronder.

​