Dit nieuwe nummer van Red Hot Chili Peppers is best wel vet

Red Hot Chili Peppers gaan al zo eeuwig lang mee, dat je soms het idee hebt dat ze tot het muzikale meubilair behoren, en de lange pauzes tussen hun albums dragen daar alleen maar aan bij. Welnu, ze zijn terug met het nieuwe, door Danger Mouse geproduceerde album The Getaway en hebben gisterenavond het nummer Dark Necessities met de wereld gedeeld. In vergelijking met de ongemakkelijke funk work-outs, het Kiedis-iaans gebrabbel en mellow alt-rock jams waarmee RHCP hun boterham verdiende, is Dark Necessities een progressief nummer met piano dat eigenlijk… best wel vet is. Zelfs Flea, geliefd vertolker van het Amerikaanse volkslied, krijgt ook eindelijk weer eens de kans te horen wat een fucking goede basgitarist hij is.

Het is overduidelijk de sound van een veteranenband op zoek naar een nieuwe richting, en het wat serieuzere, urgentere geluid past op een bepaalde manier goed bij RHCP. Al zou dat ook kunnen komen door de invloed van Nigel Godrich die het album heeft gemixt. Hoe dan ook, luister hieronder naar Dark Necessities en durf maar eens met een stalen gezicht te beweren dat het niet goed klinkt.