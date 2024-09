Deze sandwich met steak en foie gras is de perfecte decadente lunch

Wanneer het op lunch aankomt zijn wij Hollanders maar een stelletje slappe zakken. Waar landen om ons heen uitgebreid de tijd nemen voor hun middagmaaltje, stouwen wij hier rond een uurtje of één liefdeloos twee bolletje ham naar binnen. Dat kan en moet anders.

De nostalgische tosti’s van je moeder, de verse broodjes bij de lunchroom om de hoek of dat ene aftandse Vietnamese zaakje met de beste banh mi’s van de stad: geen van allen halen het bij deze patser van een sandwich, gemaakt door chef Curtis Stone van Gwen and Maude in LA.

Het begint met gebakken steak en foie gras, dus je weet vanaf moment één al dat dit geen alledaags broodje zal zijn. Vervolgens een laag gefrituurde groene tomaten, voor een zuurtje. En om het geheel af te maken, besmeer je je baguette rijkelijk met een dikke laag huisgemaakte mayonaise (en een handje waterkers, voor de crunch en de sier).

RECEPT: Steak Sandwich met Foie Gras en gefrituurde groene tomaten

Deze sandwich klinkt voor ons calvinistische Nederlanders misschien een tikkie overdreven, maar we beloven je dat het ieder hapje waard zal zijn.