Thomas Acda: mens of meme?

Eens in een generatie wordt er zo’n speciaal mens geboren dat er decennialang met de oren geklapperd wordt als zijn of haar kunsten ter sprake komen. Deze personen zijn het antwoord op vragen als “waarom heeft het leven nog zin?”, “wie zou jij meenemen naar een onbewoond eiland?” en “aan wie heeft Paul de Munnik zijn hele muzikale carrière te danken?”

Thomas Acda, inderdaad. Genie. Alleskunner. Allround mooie man. Bespeler van vrouwenharten en mondharmonica’s. Het enige geloofwaardige personage ooit in Flikken Maastricht. Geestelijk en muzikaal vader van Herman (achternaam bekend bij redactie, momenteel in de zon op een terras, ondanks eerdere foutieve berichtgeving wel degelijk in leven). Zichzelf niet, of al die jaren nooit geweest. Gangmaker op het verkeerde feest. Schoenmaker bij de verkeerde leest.



Precies die Thomas Acda, ja. We moeten het even over hem hebben.

Sinds Thomas in 1967 geboren werd is hij vaandeldrager der Nederlandse cultuur, en op die manier sinds het begin der dagen bezig om zichzelf onsterfelijk te maken. Vaak letterlijk. Denk namelijk eens terug aan All Stars, waarin hij – uiteraard steengoed – de rol vertolkt van Willem, doelman van Swift Boys en eigenaar van een tuincentrum. In het begin van seizoen 2 komt Willem te overlijden, maar in de tweede verfilming van de serie – All Stars 2: Old Stars – leeft hij opeens weer. Hetzelfde geldt voor zijn rol in de film In Oranje. Hij sterft als voetbalvader, laat Wendy van Dijk als weduwe achter, maar blijft tot aan de laatste seconde aanwezig in de film. Toeval? Ik denk het niet, dames en heren!

Alles aan Thomas Acda schreeuwt onsterfelijkheid, en nu, in 2018, wordt deze onsterfelijkheid naar een nieuw niveau gebracht. Let’s face it: in dit tijdperk beteken je pas echt iets als je ook op het internet aanbeden, besproken en bij tijd belachelijk wordt gemaakt in de vorm van een meme. Nou duiken er sinds kort een aantal memes over Thomas Acda op waar – vooral door mij – dusdanig om gelachen wordt dat het officieel de volgende stap is in de transitie van mens naar halfgod. Kijk en oordeel zelf. Dikke, dikke s/o naar @anantadotpm en Thomas Acda.



