Thomas Azier speelt in februari in Nederland en Noisey presenteert de show

Thomas Azier hield zich de afgelopen jaren gedeisd. Hij verhuisde stilletjes van Berlijn naar Parijs en bracht helemaal niets uit, behalve liedjes van anderen op zijn eigen label. Maar ondanks de minimale tekens van leven die hij ons gaf, wisten we exact waar hij mee bezig was: werken aan de opvolger van zijn debuut Hylas.

Begin deze maand bracht hij het nieuwe liedje Talk To Me uit, en liet hij weten dat er volgend jaar een nieuw album uitkomt. Voordat het zover is, doet hij een korte tour door Europa. In februari staat hij in de Sugar Factory in Amsterdam en Noisey presenteert deze show, waar Thomas Azier voor het eerst nieuw materiaal laat horen.

Videos by VICE

Meld je aan, koop je kaarten en houd Noisey in de gaten voor winacties en andere leuke dingen rondom Thomas Azier.

Noisey Presents Thomas Azier in Sugar Factory

Datum: Vrijdag 3 februari

Locatie: Sugarfactory, grote zaal

Tickets: €15

Start verkoop: woensdag 23 november 2016





Tourschema

13.01.2017 – Groningen, Eurosonic Festival

02.02.2017 – Paris, Nouveau Casino

03.02.2017 – Amsterdam, Sugar Factory

05.02.2017 – London, Notting Hill Arts Club

07.02.2017 – Brussels, AB Club

08.02.2017 – Berlin, Berghain / Kantine