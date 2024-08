Foto’s van het legendarische Londense queercollectief Sink The Pink

Eerst en vooral: volg VICE België nu ook op Instagram.

Thomas Dhanens volgde drie jaar het Londens LGBTQ-collectief Sink The Pink, dat in 2008 werd opgericht door een aantal vrienden, na hun constante teleurstelling in het Londense nachtleven. “We wilden onze eigen ervaring creëren die lijkt op dat permanente feestgevoel dat je hebt op de derde dag van een festival”, zegt mede-oprichter Amy Redmond daarover tegen Crack Magazine. En dat doen ze zo flamboyant als maar kan. Intussen groeide het collectief uit tot een subcultuur die zijn weg naar andere delen van Europa begint te vinden. Ik belde Thomas op om meer te weten te komen over de uitbundige feestjes en de mensen erachter.

VICE: Hey Thomas. Was het altijd je bedoeling om in deze bijzondere scene terecht te komen?

Thomas Dhanens: Nee. Ik ging oorspronkelijk naar Londen om modefotografen als Rankin en Louie Banks te assisteren. Louie Banks was altijd wel opvallend gekleed, maar ik heb pas later de link tussen hem en Sink The Pink gelegd. De eerste keer dat ik echt met Sink The Pink in contact kwam, was toen ik vijf extravagant geklede mensen op straat zag. Hun theatraliteit sprak mij zo aan dat ik moest weten wie ze waren.

Hoe heb je je netwerk uitgebouwd?

Eerst heb ik hen gevraagd of ik hen mocht volgen, maar daar waren ze niet echt happig op. Omdat Sink The Pink zo gegroeid is, hebben al veel fotografen hen gevolgd, zelfs wereldtoppers zoals Nick Knight en David Bailey. Uiteindelijk hebben ze mijn beeldmateriaal gezien en mocht ik portretten van hen maken. Door naar de feestjes van Sink The Pink te gaan en mensen te leren kennen, heb ik mijn modellen gevonden. Ik heb er goede vrienden gemaakt en ga nog regelmatig terug.

Wat moet ik me bij die feestjes voorstellen?

De feestjes werden vroeger meestal in clubs in het district Bethnal Green gehouden, maar tegenwoordig verplaatsen ze zich meer. In de clubs is er een catwalk of podium aanwezig waar een show op wordt gegeven. Vroeger ging het meer om het uiten van een eigen, authentieke persoonlijkheid. Nu wordt de nadruk meer op het professionele aspect gelegd. Zo worden sommige choreografieën soms maanden op voorhand al ingeoefend. Bekende figuren zoals Grace Jones of Bryan Adams treden tegenwoordig op de feestjes op en soms worden de queens door dj’s gevraagd om een show te geven tijdens hun set.

Bestaat er iets gelijkaardigs op andere plaatsen?

In Berlijn begint de scene op te komen. Enkele van de originele leden van Sink The Pink zijn al naar Berlijn getrokken, omdat het daar minder mainstream is. Ik heb ook even met het idee gespeeld om mijn fotoreeks verder open te trekken naar andere landen, maar ik ben er uiteindelijk niet meer geraakt. Onlangs ben ik op een Gents collectief gestoten, House of Lux, dat iets vergelijkbaars doet, maar op kleinere schaal.

Wat wil je met je tentoonstelling bereiken?

Voor mij gaat het vooral om de emotie en de beleving, niet per se om het doorbreken van taboes. Er wordt natuurlijk veel over seksualiteit gesproken en we denken wel heel open te zijn, maar dat is niet zo – denk maar aan de nutteloze discussies over unisex toiletten.



Meer van Thomas vind je op zijn Instagram of website. ‘Blush’ loopt van 5 oktober tot 12 oktober in In De Ruimte (Fransevaart 28, Ledeberg).



