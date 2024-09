Thomas Morton gaat kopje onder in onze nieuwe show BALLS DEEP

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar mocht je net wakker geschrokken zijn uit een vier maanden durend coma: sinds 1 maart is onze televisiezender VICELAND in de lucht. Dat betekent dat je nu overal in Nederland en België 24 uur per dag shows kan kijken over alle belangrijke, grappige, bizarre, en boeiende onderwerpen die je kent van de verschillende kanalen van VICE, maar dan op je beeldbuis.

Een van die shows is BALLS DEEP, waarin onze onverschrokken reporter Thomas Morton eropuit gaat om verschillende groepen mensen te ontmoeten, en hun manier van leven een tijdje uit te proberen. Een soort Erasmusuitwisseling dus, maar dan voor subculturen in plaats van landen. En er doet maar één student aan mee.

In het eerste seizoen gaat Thomas met een paar Amerikaanse tieners naar hun schoolfeest, zwabbert hij het dek van een binnenvaartschip, wordt hij vertroeteld door een potig stelletje bears, doet hij aan orgasmische meditatie met verstokte new-agers, en meer.



