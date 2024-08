Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een pornoster

Aan het begin van haar carrière combineerde Bettina Habig haar werk als pornoactrice met haar werk als tandartsassistente, in het Duitse stadje Münster. Dat veranderde in 2013, toen ze voor haar rol in de film One Night in Bang Cock een Venus Award kreeg – de meest prestigieuze prijs in de Duitse porno-industrie. Haar baas kwam achter haar andere baan en ontsloeg haar. Vanaf dat moment richtte Bettina zich volledig op haar pornocarrière. Ze heeft nu in meer dan honderd films gespeeld en is een van de meest succesvolle pornosterren van Duitsland.



Haar artiestennaam is Texas Patti. ‘Texas’ verwijst naar een kenmerkende handeling die ze doet met de Amerikaanse vlag, en ‘Patti’ is een mengeling van de verkorte versie van haar eigen naam Betti en Patrick, de naam van haar man. Ze schoot acht jaar geleden haar eerste video met hem, en hij is ook haar manager. Ze hebben allebei dezelfde tekst – “Nur für dich” [alleen voor jou] – op hun schaamstreek getatoeëerd.

Videos by VICE

Het is duidelijk dat het Texas Patti voor de wind gaat, maar toen ik haar benaderde om erachter te komen hoe het leven is als je een succesvolle pornoster bent, wilde ze me niet vertellen hoeveel ze precies verdient. “Ik verdien nu een stuk meer geld dan toen ik tandartsassistente was,” is het enige dat ze erover kwijt wilde. Wel vertelde ze me onder andere hoe zij denkt over illegaal downloaden en gebleekte vagina’s.

VICE: Moet je tijdens het filmen weleens dingen doen die je echt niet wilt doen?

Texas Patti: Nooit. Voordat we beginnen vertellen de producenten me wat ze willen, en daarna is het aan mij om daarmee akkoord te gaan of niet. Ik zou bijvoorbeeld nooit willen spelen in BDSM-scènes. Dat is seksueel gezien niets voor mij. Ook kan ik elk moment van de set weglopen als ik ergens niet tevreden mee ben, maar dat heb ik nog nooit hoeven doen.

Het is belangrijk dat je compleet comfortabel bent als je porno maakt, omdat je ervoor in de stemming moet zijn. Als je het alleen voor het geld doet, is het onwaarschijnlijk dat je heel ver komt.

Is er iets wat je doet in de films, maar niet met je man?

Nee, niet echt. Er zijn wel een aantal standjes die er goed uitzien voor de camera, maar te inspannend zijn om thuis te doen – of je zou ze anders moeten doen. Als ik op de set op z’n hondjes wordt geneukt, moet ik bijvoorbeeld mijn buik inhouden, zodat m’n buik niet in beeld hangt. Als mijn man me thuis van achter neemt, ontspan ik mijn buik gewoon. Hij kent mijn lichaam en bovendien kan hij toch mijn buik van achteren niet zien.

Hoe zorg je ervoor dat anaal geen pijn doet?

Je moet jezelf gewoon laten gaan en op je partner vertrouwen. En gebruik veel glijmiddel. Maar als er iets pijn doet, moet je stoppen of het zelfs niet eens proberen. Toen ik begon deed ik geen anale scènes, omdat ik het thuis niet deed en geen ervaring had. Maar nu houd ik ervan.

Sommige vrouwen in de industrie bleken hun anus. Wat vind je daarvan?

Ik vind het een dom iets om te doen en het is slecht voor je lichaam. Je kut en anus zijn van nature gewoon donkerder, niemand zou zich moeten bezighouden met bleekcrème. Als ik het niet leuk had gevonden hoe ik eruitzie, had ik mijn lichaam niet op camera gezet.

Hoe denk je over de ‘rosebud‘ – de extreme anale porno waarbij de wanden van je endeldarm door je anus naar buiten komen?

Sommige vrouwen in de scene doen het, maar ik houd er niet van. Ik vind het erg riskant, en ik vind het helemaal niet aantrekkelijk – het is een afknapper voor mij.

Hoe voel je je over mensen die je werk illegaal downloaden?

Dit is hoe ik mijn geld verdien, dus natuurlijk wil ik dat mensen betalen voor mijn video’s. Bovendien helpt illegaal downloaden de industrie om zeep. Als ik fans bij conferenties tegenkom en zij opscheppen dat ze al mijn films hebben gezien, vraag ik weleens waar ze die dan vandaan hebben. Sommigen zeggen dan dingen als “een vriend stuurde het naar me op.” Ik antwoord meestal dat ik op een dag misschien wel niet meer op conferenties kan verschijnen, als zij mijn films gratis blijven kijken.

Maak je je ooit zorgen over een hiv-besmetting?

Het risico hangt voornamelijk af van het soort productiebedrijf waarmee je werkt. In de professionele films die ik doe, zijn condooms optioneel – maar de acteurs worden elke vier weken getest. Dat is niet het geval bij amateuristische bedrijven, waar de sterren zelden getest worden, als ze überhaupt al getest worden.

Zou je willen spelen in wat wordt aangeduid als vrouwelijke of feministische porno?

Nee, omdat ik niet denk dat mainstreamporno seksistisch is. Persoonlijk houd ik ervan om onderdanig te zijn tijdens de seks, en ik wil ook graag zo zijn voor de camera. Ik wil mijn eigen verlangens niet onderdrukken, omdat sommige feministen het slecht vinden.

Kun je me leren squirten?

Je mag mijn man lenen, als je wilt. Ik wist tot elf jaar geleden niet eens dat squirten bestond. De eerste keer dat we samen het bed deelden, vingerde Patrick me en opeens spoot het uit me. Ik schaamde me heel erg omdat mijn bed helemaal doorweekt was. Toen ik hem ernaar vroeg, legde hij uit dat ik gesquirt had. Maar ik kan het zelf niet doen, of het jou leren.

Je bent gelovig, las ik. Denk je dat God je werk goedkeurt?

Ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar ik ben wel gelovig opgevoed en geloof nog steeds in God. God zegt dat we van elkaar zouden moeten houden en dat we ons moeten voortplanten. In dat opzicht denk ik dat er niks mis is met mijn werk, omdat seks en naaktheid volledig normaal zijn – het is niet iets dat we zouden moeten bedekken. Mijn ouders namen me vroeger toen ik klein was mee naar nudistenstranden en zij weten wat voor werk ik doe, maar uiteraard kijken ze niet naar mijn films.