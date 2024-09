Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een blind persoon

Stephan (in het midden) met vrienden bij de Venus Expo in Berlijn. Foto door Grey Hutton

Ik ontmoette Stephan Blendinger bij een

Stephan zorgt dat hij altijd scherp gekleed gaat

erotische beurs in Berlijn, waar we allebei een rondleiding volgden voor blinde mensen. Ik ging erheen omdat ik wilde onderzoeken hoe blinden een seksbeurs ervaren. Stephan is ernstig visueel beperkt sinds zijn geboorte en wilde het graag een keer meemaken. Hij is 35 jaar oud, heeft een eenjarig dochtertje en maakt podcasts over leven met een visuele beperking.



In Nederland zijn er ruim 320 duizend mensen slechtziend of blind. Tijdens de rondleiding besefte ik me dat ik geen idee had hoe het dagelijks leven eruitziet voor blinde mensen. Stephan was zo vriendelijk om mijn banale vragen te beantwoorden, zoals hoe hij facebookt (met spraakbesturing en een voorleesfunctie, of met een brailledisplay) en of hij weleens naar de bioscoop gaat (ja, met behulp van de app Greta die precies omschrijft wat er gebeurt).



Stephan had ook wat vragen voor mij. Hoe kan ik zoveel details zien zonder ervan in de war te raken? Hoe kan ik zowel op de weg als de kilometerteller letten wanneer ik in de auto zit? Na de rondleiding sprak ik hem om antwoorden te krijgen op de dingen die ik graag wilde weten.



VICE: Raak je opgewonden van andere dingen dan mensen die kunnen zien?

Stephan Blendinger: Ik weet niet hoe het bij hen werkt, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel veel verschilt. Het gaat om aanraking, proeven, geur. Bij porno is het geluid vaak van lage kwaliteit, dus geluiden van pornofilms vind ik niet zo interessant en al dat gekreun vind ik maar niks. Maar als je op Pornhub een filmpje kijkt, is er een vertelfunctie waarbij een (meestal) vrouwelijke stem je uitlegt wat er precies gebeurt. En ik vind het leuk om te luisteren naar erotische luisterboeken. Ik heb natuurlijk ook twee handen die het goed doen en een gezonde dosis fantasie. In plaats van dat ik me inbeeld hoe seks eruitziet, stel ik me voor hoe de aanraking op mijn lichaam voelt. Geur werkt anders, dat kan je je niet zo makkelijk voor de geest halen.



Je hebt je vriendin nog nooit gezien. Zou je willen weten of mensen haar zien als mooi, of liever niet?

Je zou het me kunnen vertellen, maar het zou me niet uitmaken. Ik vind haar mooi. Ze voelt goed, heeft een prachtige stem en doet de juiste dingen op het goede moment. En ik héb haar gezien— alleen dan met mijn handen in plaats van mijn ogen.



Zou je graag jezelf willen zien, of denk je dat het leven makkelijker is als je dat niet kan?

Ik voel me best aantrekkelijk. Ik weet dat ik een buikje heb, maar ik heb niet het idee dat ik er iets mee opschiet als ik me daar heel erg druk om ga maken. Je zorgen maken over zulke dingen kan je zelfvertrouwen erg schaden, en als dat gebeurt vinden anderen je ook minder aantrekkelijk.



Is daten in Berlijn niet klote zonder Tinder?

Er bestaat geen Tinder voor blinden, maar mijn vriendin heb ik ontmoet in een WhatsApp-groep voor blinde mensen. Die groepen zijn trouwens veel beter georganiseerd dan bij mensen die wel kunnen zien. Iemand las me ooit van een iPhone een chatgeschiedenis voor van mensen die kunnen zien, en dat was totale chaos. Iedereen praatte gewoon door elkaar heen.



De groep waarin ik mijn vriendin ontmoette, was er een over nieuwe technologie, maar er zijn ook andere groepen. Platforms en mailinglijsten die functioneren als datingsites voor mensen met beperkt zicht. De meeste blinden zijn trouwens gewoon aangemeld bij reguliere datingsites, en gebruiken de voorleesfunctie op hun computer.



Zijn blinde mensen minder oppervlakkig omdat ze iemand niet op zijn of haar uiterlijk beoordelen?

Zeker niet! We zijn net zo oppervlakkig, alleen op een andere manier. Ik kan heel oppervlakkig zijn over iemands aanraking en geur, of iemands stem heel sexy vinden. Ik vertel dan ook vaak aan vreemden dat ze zo’n mooie stem hebben. Ik heb zelfs gehoord dat er blinde mensen zijn die bijvoorbeeld alleen met blondines daten, hoewel ze dat nooit zeker zouden kunnen weten. Oppervlakkigheid zit in iemands karakter, dat heeft niks te maken met wel of niet kunnen zien.





Zijn blinde mensen minder racistisch?

Nee, blinde mensen kunnen ook heel racistisch zijn. Ze zien dan wel geen huidskleur, maar ze gebruiken wel het n-woord. Racisme is absurd, en dus zeker niet alleen gebaseerd op wat je kan zien.



Hoe is het om drank of drugs te gebruiken?

Niet heel anders dan voor mensen die kunnen zien. Van wiet word ik rustig en van alcohol raak ik gedesoriënteerd: dan begin ik te wankelen en loop tegen dingen aan. Ik drink niet vaak omdat ik er erg slaperig van word. Iets als lsd heb ik nog nooit geprobeerd.



Is reizen saai voor je?

Tsja, ik ben natuurlijk niet het type dat mooie uitzichten of bezienswaardigheden opzoekt als ik op vakantie ben. Maar als er een historische plek is die ik kan beklimmen of waar ik kan rondlopen, terwijl iemand een verhaal erbij vertelt, heb ik zeker interesse. Ik vind het leuk om op vakanties te gaan waar ik kan dingen kan ervaren. Een spa-tripje naar Finland bijvoorbeeld, of een avontuurlijke vakantie waarbij je een rivier opgaat in een kano. Verder vind ik het klimaat prettig in Zuid-Europa.

Is het pijnlijk om te beseffen dat je eenjarige dochter zichzelf al snel makkelijker wegwijs kan maken in de wereld dan jij?

Nee, het is niet alsof ze me de hele tijd zou moeten begeleiden. Ik heb een hulphond en een schoonmaker die eens per week langskomt. Natuurlijk maak ik zelf ook schoon, maar sinds ik een dochtertje heb is het fijn dat de schoonmaker langskomt om zeker te weten dat ik niks heb gemist. Het duurt wat langer, maar ik verschoon gewoon haar luiers en geef haar te eten — net als elke andere ouder. Over het algemeen heb ik niet de behoefte om te kunnen zien, ik ben gelukkig zo. Maar als ik mocht kiezen wat ik het allerliefst zou zien, was dat zeker mijn dochter. Al was het maar voor een paar seconden.

Zijn er ook dingen waarvan je blij bent dat je ze niet kan zien?

Ja, er zijn zeker momenten dat ik blij ben dat ik al het leed in de wereld niet hoef te aanschouwen, zoals beelden van oorlog op het nieuws. Ik heb ook gehoord dat mensen in Berlijn heel chagrijnig kijken. Ik vind het niet zo erg dat ik dat niet hoef te zien.

