Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een Jehova’s getuige

Melanie is een vierendertigjarige tandartsassistent uit Berlijn. Sinds haar zeventiende is ze een Jehova’s getuige. Ze groeide op binnen de gemeenschap, maar maakte pas op die leeftijd de beslissing om er volledig deel van uit te maken door gedoopt te worden. Terwijl het voor haar vanzelfsprekend is, komt het op veel buitenstaanders over als een religieuze sekte. Die reputatie komt waarschijnlijk door de getuigen die de gemeenschap uitzendt om de directe interpretatie van de bijbel en het woord van Jezus te verkondigen, en het feit dat er niet lichtzinnig wordt omgegaan met het doorbreken van de regels; het hebben van seks voor het huwelijk of het ondergaan van een bloedtransfusie kan namelijk leiden tot uitzetting uit de gemeenschap en de kerk. Volgens sommige Jehova’s getuigen is het na uitzetting nog wel mogelijk je vrienden en familie te bezoeken, maar er zijn ook talloze voorbeelden van voormalig leden van de gemeenschap die volledig worden genegeerd door hun geliefden.

Om te begrijpen hoe het er binnen een Jehovagemeenschap aan toegaat, sprak ik Melanie in de Kingdom Hall van de Vergadering van Jehova’s getuigen in Berlijn. De hal is spaarzaam gemeubileerd met stoelen en daarachter nog meer stoelen en een klein podium. Het lijkt niet echt op een kerk, alleen uit de posters met daarop Bijbelteksten, afgedrukt in vier verschillende talen, blijkt dat de ruimte een religieus doel heeft. Melanies echtgenoot, Thomas, bleef steeds in de buurt tijdens het interview. Ook een ouderling van de kerk was aanwezig.

Melanie vertelt dat ze sinds de lagere school geconfronteerd wordt met mensen die denken dat ze in een sekte zit. Volgens haar zijn mensen over het algemeen gewoon niet goed geïnformeerd. Twee keer per week ontmoet ze andere getuigen, en dan lopen ze door de stad om informatie te delen. Ook gaat ze van deur tot deur. Tijdens ons gesprek hield ze voortdurend een kleine, zwartleren bijbel vast, waar ze af en toe verzen uit voorlas. Veel van die verzen gingen over de dag des oordeels. Jehova’s getuigen geloven dat God de aarde wil zuiveren van al het kwaad om plaats te maken voor het paradijs, waar de mensen in vrede en harmonie kunnen samenleven. Melanie zegt dat ze nog nooit heeft overwogen om de gemeenschap te verlaten.

VICE: Hoe voelt het om mensen te proberen overtuigen van jouw geloof, terwijl je weet dat veel mensen denken dat wat jij doet raar is?

Melanie: Ik ben trots op wat ik doe. Natuurlijk vergt het moed om er toch te gaan staan, ongeacht wat iedereen denkt. Maar ik doe niemand kwaad. Ik geef alleen informatie en dwing niemand ergens toe. Iedereen kan voor zichzelf beslissen of ze willen praten of niet. Afgezien daarvan denk ik niet dat mensen negatief denken over Jehova’s getuigen, of over mij als persoon. Ik denk gewoon dat het veel mensen niet interesseert wat wij doen.

Maar is het aanbieden van informatie op de hoek van de straat een efficiënte manier om mensen ervan te overtuigen zich bij jullie aan te sluiten?

Er zijn verschillende manieren van prediken. Wat je ons op straat ziet doen, met onze flyers, dat is een passieve vorm van prediken. We bieden mensen materiaal aan om te lezen en geven ze een kans om ons vragen te stellen of met ons te praten. We worden benaderd door allerlei verschillende soorten mensen. Veel van hen vragen “Wat leert de Bijbel ons nou eigenlijk? Kan je dat in een notendop uitleggen?” Of ze geven commentaar op de afbeelding op het voorblad van The Watchtower, ons maandelijkse tijdschrift. Je hebt waarschijnlijk ook wel gehoord over onze actieve manier van prediken. Jehova’s getuigen gaan van deur tot deur. Dat is wanneer we met mensen praten over specifieke onderwerpen, of speciaal geselecteerde literatuur aanbieden, bijvoorbeeld aan tieners of families.

Hoeveel mensen spreken je op een dag aan?

Het is moeilijk om te zeggen, het ligt vaak aan het weer. Soms benaderen heel veel mensen ons om naar specifieke informatie over de Jehov,a’s getuigen te vragen, of ze zoeken een bepaald boek. Of ze hebben gewoon behoefte om met iemand te praten. Maar er zijn ook dagen waarop niemand ons aanspreekt.

Beledigen mensen je weleens als je je werk doet?

Dat gebeurt. Maar ik voel vooral dat mensen ons proberen te beledigen met de blikken die ze ons geven. Mijn man en ik zijn ooit bespuugd. Een jongen liep twee keer langs ons, kwam dichterbij vanaf de zijkant en spuugde op onze kar. Het gebeurt zo snel dat geen van ons te kans kreeg te reageren. We hebben de kar schoongemaakt en zijn verdergegaan met ons werk. Diezelfde dag liep er nog een man langs en zei dat mensen als wij vergast zouden moeten worden. [Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er naar schatting 1200 Jehova’s getuigen vermoord in concentratiekampen.] Dat soort incidenten komen voor, maar zijn zeldzaam. Ik ben nooit fysiek aangevallen.

Haat je niet-gelovigen?

Nee, natuurlijk niet, waarom zou ik? Ik respecteer anderen en beoordeel ze niet op hun overtuigingen. Ik verwacht dat andere mensen dat ook niet bij mij doen. Ik zal nooit iemand dwingen zich bij mijn religie aan te sluiten.

Zal God me straffen omdat ik niet in hem geloof?

Ik kan geen antwoorden geven over wat voor keuzes God zal maken. Ik zou nooit zeggen dat alleen Jehova’s getuigen gered zullen worden en mensen met andere overtuigingen naar de hel gaan. Alleen Jehova besluit wie zijn paradijs mag betreden.

Jehova’s getuigen vieren hun verjaardag niet. Vier je het ook niet stiekem?

Ik ben nu 34 en heb oprecht nog nooit mijn verjaardag gevierd. Het is gewoon niet belangrijk voor me – het gebeurt vaak dat ik op de dag zelf vergeet dat het mijn verjaardag is. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets miste. Je kan altijd taart eten en er zijn genoeg andere momenten voor cadeaus. Toen ik jonger was gaven mijn ouders me cadeaus als ik met een goed rapport thuiskwam.

Wanneer was de laatste keer dat je iets niet kon doen omdat je een Jehova’s getuige bent?

Er zijn bepaalde gebeurtenissen waar ik niet aan mee kan doen vanwege mijn geloof, zoals kerstfeestjes op werk. Maar dat betekent gewoon dat ik niet ga. Ik doe mijn best mijn leven te leiden zoals God het zou willen en ik heb niet het verlangen om iets te doen wat hij niet goed zou keuren. Het zou me gewoon niet goed doen. Ik heb niet het gevoel dat ik bepaalde dingen niet mag doen, in tegendeel. Omdat God mijn vriend is, is het belangrijk voor me geen dingen te doen die hem pijn zouden doen. Ik wil hem niet teleurstellen.

Hoeveel geld doneer je op maandelijks basis aan de gemeenschap?

Je wilt waarschijnlijk weten over de lidmaatschapskosten – die zijn er niet. We hebben alleen een kleine houten kistje bij de ingang van de Koninkrijkszaal waar iedereen een donatie in kan stoppen, zo vaak en veel als ze willen. We praten nooit over het bedrag. Dat is privé. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld The Watchtower te drukken, die een oplage van ongeveer 61 miljoen heeft en wordt vertaald in driehonderd talen – het is het meest verspreide tijdschrift ter wereld. Omdat donaties internationaal beheerd en verdeeld worden, kunnen ze in verschillende landen gebruikt worden – bijvoorbeeld voor rampenbestrijding of het onderhoud van centra in andere delen van de wereld.

Wanneer verwacht je dat de wereld zal eindigen?

Volgens de Bijbel verwachten we niet het einde van de wereld in de zin dat de gehele planeet en alle mensen vernietigd worden. Het woord “wereld” impliceert vaak mensen – bijvoorbeeld, mensen binnen een bepaalde maatschappij. In de Bijbel staat dat op een dag Jehova al het kwaad zal vernietigen en dat de rechtvaardigen blijven leven. In Psalm 37:10-11 staat: “En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn… Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede”.

We weten niet precies wanneer dit zal gebeuren, maar de Bijbel vermeldt een aantal gebeurtenissen die zullen plaatsvinden vlak voordat God actie zal ondernemen. “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven.” (Mattheus 24:6-7)

Als ik dat aan mensen voorlees, zeggen ze weleens dat het veel lijkt op wat er momenteel in het nieuws is. Als ik het lees, realiseer ik me dat het niet lang meer zal duren voordat God actie onderneemt. Dat is precies waarom wij Jehova’s getuigen mensen blijven informeren over wat er in de Bijbel staat.