Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een Kerstman

Omdat de Kerstman in zo’n korte periode zo ontzettend veel moet doen, huurt hij elke Kerst mensen in die zich als hem verkleden. Dat is althans wat Marian Fedel aan kinderen vertelt die twijfelen of hij wel de echte is.



Sinds 2013 werkt Marian voor een studentenuitzendbureau in Berlijn. In 2016 heeft het bedrijf bijna 230 studenten aan een baantje als Kerstman geholpen op kinder- en bedrijfsfeestjes. “Ik kan zo’n zeshonderd euro verdienen op alleen al kerstavond,” vertelt Marian.

Naast zijn parttime baan, studeert de 26-jarige Marian ook International Business en Consulting. Tussen zijn colleges door sprak ik hem over de zware beproevingen van het in leven houden van de magie van Kerst.

Marians outfit

VICE: Voel je je ooit slecht door al dat liegen tegen kinderen?

Marian: Helemaal niet. Het is altijd mooi om kinderen te ontmoeten die nog in de Kerstman geloven. Daar draait de hele magie van Kerstmis om, vind ik. Ik heb door de jaren heen zoveel verhalen bedacht die ik tegen kinderen kan vertellen als ze beginnen te twijfelen aan het bestaan van de Kerstman. Ik vertel ze bijvoorbeeld dat de Kerstman niet alle cadeautjes in zijn eentje kan langsbrengen, en dat hij daarom mensen inhuurt die op hem lijken. De meeste kinderen geloven alles wat een als Kerstman verklede vent aan ze vertelt.

Hoe leg je uit dat kinderen met rijke ouders mooiere cadeaus krijgen dan de kinderen die niet zulke rijke ouders hebben?

Dat kan ik niet echt. Het nadeel van mijn werk is dat ik bijdraag aan de massaconsumptie van Kerstmis. Maar het is ook mijn baan om zoveel mogelijk kinderen blij te maken als ik langskom.

Vind je dat we een versie van de Kerstman zouden moeten hebben die geen witte man is?

Ja, dat zou heel vet zijn. Mijn bedrijf biedt sinds dit jaar ook vrouwen aan die Kerstman spelen — de vraag is alleen niet erg groot. Vroeger hadden ze alleen vrouwen op het Kerstrooster staan als onderdeel van een duurder pakket. Dan kreeg je ze er als engelen van de Kerstman bij.

Wat is het ergste cadeau dat je aan een kind hebt gegeven?

Twee jaar geleden heb ik iemand een kleine heksenpop gegeven. Die was zo lelijk dat hij me oprecht bang maakte. Ik zou nooit kunnen slapen met zo’n ding in mijn bed. Het beste cadeau dat ik heb gegeven was een volledige drumset. Die familie moet een behoorlijk gave Kerst hebben gehad.

Of een erg luidruchtige. Hoe erg stink je na een lange dag werken in dat kostuum?

In dat pak werken is echt verschrikkelijk — je gelooft gewoon niet hoe warm het wordt in dat ding. Na een minuutje ben ik al aan het zweten als een otter. Probeer je eens voor te stellen hoe ik ruik na acht uur werken in een drukke, gloeiend hete kamer, terwijl ik doe alsof ik enthousiast ben om elk kind te ontmoeten.

Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt op een Kerstfeest?

Elk dronken feestje waarvoor ik word gebroekt is kut. Het ergste deel is altijd wanneer een dronken volwassene op mijn schoot probeert te gaan zitten.

Wilt iemand ooit met je naar bed alleen omdat je als Kerstman verkleed bent?

Nee, helaas niet. Ik denk niet dat er veel dingen onaantrekkelijker zijn dan een man verkleed als Kerstman. Het zou ook vrij dom zijn, want je hebt geen idee hoe de gast in het kostuum eruit ziet.

Heb je wel ooit seks gehad in je kostuum?

Ja, één keer. Ik dacht dat het een welkome afwisseling zou zijn, maar het was niet zo leuk als ik hoopte. Het pak is gewoon te warm — het is alsof je seks hebt in een parka. Ik zou het niemand aanraden.

Als je op kantoorfeestjes werkt, probeer je dan uit te zoeken welke collega’s een verhouding hebben?

Ik ga meestal weg voordat de lol begint. Maar als ik tot laat moet werken, is het best leuk om naar de ongemakkelijke kantoorromances te kijken. Het grappigste dat ik heb gezien was op een Kerstfeest voor een marketingbedrijf. Een stel was helemaal wild aan het gaan op de dansvloer. Hun tongen waren overal — ze zagen eruit als twee honden die een kommetje water deelden.

Wat haat je meer: verwende kinderen of dronken volwassenen?

Dronken volwassenen. Ze komen altijd met ideeën waarvan ze denken dat ze heel origineel en grappig zijn, zoals vragen of ze mijn pak aan mogen doen. Ik zie niet zoveel verwende kinderen — zij respecteren de Kerstman nog, dronken mensen niet.