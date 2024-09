Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een mannelijk model

Ik weet eigenlijk niet zoveel over het dagelijks leven van een fotomodel – al stel ik me voor dat ze allemaal samenwonen in grote modellenappartementen, waar ze roddelen over elkaar, in de gaten houden wat iedereen eet, en rotstreken uithalen zoals chilipeper in de kussensloop van een medemodel stoppen voor een casting.

Om erachter te komen of dat een beetje klopt, nam ik contact op met Rafael Beutl. De 31-jarige Zwitser werkt inmiddels al zes jaar als fotomodel, en deed ook mee aan Mister Switzerland in 2010. Hij stelde voor dat we elkaar zouden ontmoeten in de lounge van een vijfsterrenhotel in Zürich. Daar stelde ik hem alle vragen die ik altijd al een keertje wilde stellen aan een mannelijk fotomodel.

Videos by VICE

VICE: Kan je nog iets anders behalve modellenwerk?

Rafael Beutl: Ik ben een timmerman, een gekwalificeerde fitnessinstructeur, en ik heb in sales gewerkt. En ik ben ervaring aan het opdoen als panelmoderator. Dus ja, ik zou wel zeggen dat ik nog andere vaardigheden heb naast model zijn. Ik wil in de toekomst ook nog iets met personal coaching gaan doen. Ik ben goed met mensen – ik ben erg invoelend.

Heb je weleens misbruikt gemaakt van je uiterlijk?

Niet bewust. Maar ze zeggen wel dat mooie mensen het makkelijker hebben in het leven, en het kan best dat bepaalde dingen me makkelijker afgaan vanwege m’n uiterlijk. Maar knap zijn is ook niet alles – hoe je je gedraagt en omgaat met anderen speelt ook een grote rol. En het leven is voor mij ook niet altijd makkelijk geweest.

Vind je jezelf knap?

Ik vind mezelf niet superknap, nee. Maar ik heb wel geleerd om mezelf te accepteren zoals ik ben. Dat gezegd hebbende, ben ik niet altijd blij met hoe ik eruitzie. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar dat is niet per se slecht. Je moet aan jezelf blijven werken, net zoals je moeten blijven werken aan je relaties met anderen.

Alle foto’s met dank aan de geïnterviewden

Je bent waarschijnlijk niet zo snugger, toch?

Mensen beschuldigen modellen er vaak van dat ze dom zijn. Ik word vaak behandeld als een wandelende kleerhanger. Natuurlijk ben je dat als model ook. Je bent er om de kleren op de best mogelijke manier te presenteren; het draait niet om jou. Er zijn bij een modeshoot altijd veel mensen betrokken, en die hebben allemaal stuk voor stuk een mening – de marketingmensen, de stylisten, de fotograaf. Als een model zich er dan ook nog mee gaat bemoeien, krijg je helemaal niks gedaan.

Dus als model moet je je ego gewoon opzij zetten in die situaties en je erbij neerleggen dat je een levende paspop bent. Dat is niet altijd makkelijk, want we willen allemaal bevestiging. Complimentjes zijn zeldzaam in mijn vakgebied – het enige complimentje dat je misschien aan het einde van een shoot krijgt, is dat je makkelijk bent om mee samen te werken. Dus het is belangrijk om de balans in jezelf te vinden. Maar wat was de vraag ook alweer?

Of je slim bent.

O ja. Ik denk dat het eigenlijk gewoon het werk is dat modellen dom laat lijken.

Wanneer heb je voor het laatst een lijntje genomen?

Een lijntje coke? Er zijn modellen die drugs gebruiken, maar ik heb me nooit daarmee ingelaten. Ik was al 25 toen ik met modellenwerk begon, dus ik was niet echt gevoelig meer voor dat soort verleidingen. Maar de meeste modellen, vooral vrouwen, beginnen al met modellenwerk op hun zestiende. Ze zijn zo jong en hebben nog nooit zoveel geld verdiend. Opeens krijgen ze van alles aangeboden op feestjes – alcohol, pillen, coke.

Ik doe dat niet, maar ik heb ook zo m’n zwaktes. Ik ben altijd geobsedeerd geweest door alles wat te maken heeft met gezondheid, sport en fitness, en daar ben ik ook weleens in doorgeschoten. Ik at een tijdje niks anders dan komkommers.

Ben je goed in bed? Of ben je te bang dat je kapsel in de war raakt?

Ik kan mijn eigen bedprestaties niet beoordelen, dat kunnen alleen de mensen waarmee ik het bed heb gedeeld. Ik ben best wel bazig in bed – ik heb veel fantasieën die ik werkelijkheid wil maken. Dat maakt mijn seksleven in ieder geval opwindend voor mij, en ik denk dat mijn partners er tot nu toe ook van hebben genoten. Dat is alles wat ik erover wil zeggen.

Ben je een narcist?

Ik denk dat we allemaal wel een beetje narcistisch zijn, in de zin dat we allemaal op zoek zijn naar goedkeuring en bevestiging. We kunnen niet zonder. Dus ja, ik ben wel een beetje een narcist. Je moet van jezelf houden.

Wat vind je van de oppervlakkigheid die jij representeert?

De media drijft op oppervlakkigheid, dat is gewoon de realiteit. Het is treurig, maar dat is waarom ik erg mijn best doe om zo authentiek mogelijk over te komen.

Vind je niet dat je als model onderdeel bent van een cultuur die mensen zo slecht over zichzelf laat voelen dat sommigen een eetstoornis ontwikkelen?

Absoluut. Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat de manier waarop mensen zichzelf presenteren op sociale media nog veel erger is. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter en blogs hebben de voorliefde van mensen voor zelfportretten echt extreem uitvergroot. Het was er altijd al – koningen lieten al eeuwen geleden portretten van zichzelf schilderen op het slagveld ofzo. Maar tegenwoordig kan iedereen zichzelf laten zien op welke manier ze maar willen.

Omdat we constant dingen over onszelf online posten, gaat het leven aan ons voorbij. Ik heb zelf ook zo’n fase gehad, maar ik heb me daar nu een beetje van losgemaakt. Ik plaats niet alleen maar “perfecte” foto’s van mezelf meer – ik plaats ook foto’s van mooie landschappen of andere dingen die ik belangrijk vind in het leven.

Zou je ooit daten met iemand die niet zo knap is als jij?

Absoluut! Ik heb veel goede ervaringen gehad met mensen die op het eerste gezicht geen klassieke schoonheden zijn. Dat kan mij niet veel schelen, zolang iemand maar de juiste persoonlijkheid heeft voor mij en we het samen naar ons zin hebben.

Bedankt!