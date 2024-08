Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een naturist

Wij Nederlanders zien onszelf graag als een tolerant en progressief volk. Als we kijken naar het naturisme, is dat misschien ook wel terecht. Dit grijze poldergebied is namelijk één van de weinige plekken ter wereld waar naaktrecreatie wettelijk wordt toegestaan. We schijnen hier ook veel gebruik van te maken: zo’n twee miljoen Nederlanders besteden hun vrije tijd regelmatig in hun blootje. Bovendien zijn er ruim 60 naturistencampings en welgeteld 83 naaktstranden waar naturisten in Nederland naartoe kunnen.

Toch wordt er nog niet per se heel open over het naturisme gesproken, want praten over blote mensen is voor velen toch een beetje ongemakkelijk. Omdat we toch met een paar prangende vragen over naturisten zitten spraken we af met Danny (34), die al zijn hele leven op naturistencampings komt, en vroegen we hem het spreekwoordelijke hemd van het lijf.

VICE: Ha, Danny! Hoe word je naturist?

Danny: Dat was bij mij een heel simpel verhaal. Ik ben eigenlijk zo lang ik me kan herinneren een naturist. Toen ik drie jaar was, hebben mijn ouders me meegenomen naar een naturistencamping. Dat was ook hun eerste naturisme-ervaring. Na die eerste keer dachten ze: dit is het beste wat je ooit kan doen. En toen zijn ze er eigenlijk nooit meer mee gestopt. Zodoende heb ik van jongs af aan elke zomer in mijn nakie gespendeerd in Zuid-Frankrijk, samen met mijn zusje en mijn ouders. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat je tijdens de zomervakantie – op het strand, in de zee, en op de camping – naakt bent.

Wat is er zo heerlijk aan naakt rondlopen op een naturistencamping?

Er zit een soort van basale, natuurlijke aantrekkingskracht in, wat heel fijn is. Op het moment dat je naakt bent, is er geen enkele opgelegde regel meer. In het dagelijks leven dragen we kleding, en dat vinden we allemaal heel normaal. Maar eigenlijk is dat een afgesproken regel. Op het moment dat je je daarvan ontdoet, letterlijk, dan ben je ook echt vrijer. Iedereen die ik weleens mee heb genomen naar de naturistencamping vindt het geweldig.

Heb je weleens het gevoel dat je liever even wil wegkijken, bijvoorbeeld bij hele oude mensen?

Nee, helemaal niet. Ik vind een oude vrouw van tachtig, waar alles hangt en de huid super oud en gerimpeld is, mooier als ze naakt is, dan wanneer je nog probeert dat in een bikini een beetje omhoog te hijsen.

Hoe bereid je iemand mentaal voor op zijn of haar allereerste keer op de naturistencamping?

Het hele idee dat je iedereen de hele tijd naakt ziet vind ik heel moeilijk om uit te leggen, omdat ik het zo gewend ben. Je kan het eigenlijk niet uitleggen, je moet het ervaren. Dat zeg ik daarom sowieso. De beste manier waarop je iemand daarop kan voorbereiden, is door te zeggen dat diegene het rustig aan kan doen. Hou misschien de eerste keer dat je naar een naturistencamping gaat je handdoek om.

Wat zijn praktische tips, voor als je een weekje naakt gaat rond paraderen?

Als je voor het eerst naar een naturistencamping gaat, neem dan genoeg zonnebrand mee. En smeer de boel goed in, met name je billen, want die gaan sowieso verbranden. Die hebben heel weinig zon gezien. De eerste dag zijn ze heel mooi wit, maar de tweede dag zijn ze heel mooi rood. Je kan nieuwkomers daar ook heel goed aan herkennen. En dat is niet lekker, want verbranden doet pijn.

Is het niet vies dat al die naakte mensen met hun naakte lijven overal op zitten?

Er is wel een hele goede ongeschreven regel: je legt altijd je eigen handdoek op een stoel, en je gaat daarop zitten. Dus je zit niet met je blote zaak op een stoel in een restaurant, of bij vrienden of kennissen als je op visite gaat bij een andere tent. Dat is heel belangrijk. Je zit altijd op je eigen handdoek, als je dat niet doet is dat echt not done. Verder is het wat betreft de hygiëne wederom niet echt anders dan op een normale camping.

Zijn naturistencampings geil?

Grappig genoeg vervalt praktisch elk beetje seksualiteit op het moment dat je met z’n allen naakt bent. Het idee dat je daar met een seksuele drift of lust staat, is onzin. Het op een naturistencamping denk ik zelfs minder, dan als je bijvoorbeeld op een zaterdagavond in een club staat. Dat wil niet zeggen dat je niet seksueel opgewonden kan raken van iemand die je ziet. Maar goed, dat kan ook in het dagelijks leven. Nu is dat voor een man iets lastiger, omdat je een erectie niet kan verbergen. Die zal je dan proberen te verhullen. Want dat is ook not done, je gaat niet met een stijve lul rondlopen.

Zijn er nog meer gedragsregels waar je je aan moet houden?

Ja, het is bijvoorbeeld ook niet sociaal geaccepteerd om video’s te maken. Op een normale camping kan dat gewoon. Maar op een naturistencamping is iedereen naakt, en je kan het niet maken om iemand naakt op de achtergrond van jouw filmpje te laten staan. Er zijn wel van dat soort ongeschreven regels… Of misschien staan ze wel ergens geschreven, dat weet ik niet. Bovendien is het niet verplicht om altijd en overal naakt te zijn. Als het koud is, of wanneer het regent, dan is het ook gewoon praktisch om kleding te dragen. Maar op het strand is iedereen wel naakt. Als je daar met een zwembroek aan gaat staan, dan zal je daarop aangesproken worden.

Heb je je wel eens onveilig gevoeld op een naturistencamping?

Nee. Het echt een hele veilige plek. Het is er zo veilig, dat je je kinderen gewoon de hort op kan laten gaan, en ze pas bij het avondeten weer terug te zien. Maar goed, de camping is natuurlijk wel helemaal omheind. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een man die op het strand in slaap valt, in zijn slaap een erectie krijgt. Ja, dat is super lullig, maar hij kan er ook niets aan doen.

Hoe vertel je aan je omgeving dat je een naturist bent?

Het is niet het eerste wat ik je ga vertellen als ik je net ontmoet heb. Maar als het toevallig ter sprake komt, dan ben ik daar wel open over. En als ik heel eerlijk ben: het is ook gewoon goede gespreksstof, omdat het niet zo heel veel voorkomt. Mensen zeggen dan: “Oh echt? Ben je dan niet de hele dag geil?” En dan reageer ik: “Nee, dat ben ik niet nee. Jij wel dan?” Verder reageren de meeste jongens met: “Oh, ik zou alleen maar de hele dag naar wijven kijken.” Doe je dat op het strand niet dan?

Ik weet trouwens wel dat mijn zusje het vroeger heel lastig vond om open te zijn over het feit dat we elke zomer naar een naturistencamping gingen. Ze schaamde zich op de middelbare school dan heel erg als ze moest douchen na gym, omdat zij de enige was die geen tan lines had. Ze was bang dat haar klasgenoten dat heel vreemd zouden vinden. Heel toevallig sprak ik afgelopen weekend een vriendinnetje – die ook al haar hele leven naar een naturistencamping gaat – en zij had precies hetzelfde. Ze was bang haar klasgenoten zouden vragen waarom ze geen witte billen had.

Dankjewel, Danny!