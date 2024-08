Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een pizzakoerier

Sinds een maand of vijf werkt Joshua als pizzakoerier in Berlijn. De 20-jarige Duitser fietst door weer en wind om mensen met honger of een kater van hun maaltijden te voorzien. Dat doet hij tegen een uurloon van 9 euro, maar op een goede dag komt daar 40 euro fooi bij.



VICE sprak met Joshua om hem te vragen welke mensen het minste fooi geven, welke klanten hij stiekem haat en hoe vaak hij pizza’s bezorgt aan mensen die net even seks aan het hebben waren.

VICE: Hoe vaak doen mensen de deur open zonder kleren aan?

Joshua: De laatste keer dat iemand naakt de deur opendeed was drie of vier dagen geleden, toen ik eten bezorgde in een hotel. Ze zei helemaal niets – ze nam de pizza aan en sloeg de deur dicht. Dat doen naakte mensen altijd. Zo ongeveer de helft van alle mensen die pizza’s bestellen besluiten vlak voordat de bezorger komt dat het een goed idee is om even onder de douche te springen. Ik heb elke dag wel een klant die net onder de douche vandaan komt.

Proberen mensen weleens te betalen met andere dingen dan geld?

Ja, laatst nog bezorgde ik een pizza aan een vent die knetterstoned was. Hij vroeg of ik een paar gram wiet wilde in plaats van geld. Die wiet was waarschijnlijk een stuk meer waard dan de pizza, maar ik heb het niet gedaan omdat ik ben gestopt met blowen. De wiet zag er bovendien niet al te best uit. Een andere stoner heeft me een keer twintig minuten laten wachten – hij zei dat hij zijn geld zocht. Toen hij eindelijk opendeed bleek dat hij al die tijd op zoek was naar zijn sleutel, die gewoon in het slot bleek te zitten. Een andere gast nodigde me een keer uit om zijn pizza met hem op te eten en te blowen.



Welke mensen geven de minste fooi?

Vooral kantoormensen die pizza bestellen als lunch. Dan plaatsen ze een bestelling van tachtig euro, maar geven geen cent fooi. Rijke mensen zijn vaak niet alleen gierig, maar ook heel onaardig. Maar als je goed je best doet en doet alsof je niets liever doet dan hen eten brengen geven ze wel een goeie fooi. De beste fooiengevers zijn stelletjes van in de twintig of dertig, die nog geen kinderen hebben.

Heb je trucs om meer fooi te krijgen?

Als ik ergens aankom en de klant de deur opendoet, ga ik soms extra zwaar ademhalen en zeg ik: “wow, zoveel trappen.” Dat werkt natuurlijk alleen als iemand ook echt hoog woont – maar het is sowieso een goed idee om te doen alsof de tocht naar iemands huis een soort uitputtingsslag was. Op feestdagen werkt het altijd goed om mensen eraan te herinneren dat je aan het werk bent op een feestdag. En als mensen om iets speciaals vragen, bijvoorbeeld een pakje sigaretten, probeer ik dat altijd mee te nemen. Maar er zijn altijd mensen die gewoon geen fooi geven, wat je ook doet.



Hoe vaak betrap je mensen die seks hebben?

Veel mensen hebben zo’n seksgloed over zich heen hangen als ik aankom met hun bestelling, maar ik heb maar één keer een stel betrapt. Ik stond voor de deur en hoorde alles. Ik kon die pizza natuurlijk niet gewoon voor de deur leggen, dus belde ik aan. Het duurde een kwartier voor ze me eindelijk hoorden. Toen de jongen eindelijk de deur opendeed stond hij daar, in volle glorie, met zijn vriendin naakt achter hem op bed. Het duurde even voor hij besefte wat ik kwam doen, en toen betaalde hij snel en smeet de deur dicht zonder iets te zeggen.

Heb je weleens een pizza opgegeten die je eigenlijk moest bezorgen?

Nee, maar ik kom wel vaak in de verleiding. Ik krijg wel elke dag een gratis pizza, die ik vaak meeneem naar bestellingen, om hem ergens onderweg op te eten.

Heb je ooit gedatet met iemand die je pizza kwam brengen?

Ja, drie of vier keer. Het werkt twee kanten op – soms neem ik het initiatief en soms vraagt een klant om mijn nummer. Ik ben weleens beleefd afgewezen, en ik denk dat dat meisje is gestopt met bestellen bij ons, om ongemakkelijke confrontaties te voorkomen.

Taxichauffeurs hebben de naam ook drugs te verkopen. Hoe zit dat met pizzakoeriers?

Ik heb daar wel over nagedacht, maar ik deal al niet meer sinds ik geen tiener meer ben. Een van mijn collega’s heeft het er weleens over dat hij drugs zou willen verkopen tijdens werk, maar ik weet niet of-ie dat ook echt doet. Het zou wel goed werken, het enige dat een klant hoeft te doen is veinzen dat-ie een heel grote fooi geeft.

Veroordeel je stiekem de mensen die in hun eentje heel veel eten bestellen?

Nee, want dat zijn de meest trouwe klanten, die vaak ook het aardigst zijn. Ik denk ook dat sommige mensen heel veel in een keer bestellen om wat voor later te bewaren.

Wat vind je van mensen die heel dichtbij wonen maar toch hun eten laten bezorgen?

Soms zijn ze wel aardig, maar meestal zijn het klootzakken – ze denken vaak dat ze geen fooi hoeven te geven omdat ik van dichtbij kom.