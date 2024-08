Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een professionele voetballer: Víctor Vázquez

Víctor Vázquez is 31 jaar oud en was een van de leden van de beroemde ‘generatie van 87’ van FC Barcelona, samen met Piqué, Fabregas en de mythische Messi. Ze noemden hem bij de jeugd ‘de zigeuner’ en hij concurreerde met Messi om de titel van topschutter. Die groep tieners is en zal altijd het dream team van de alle jeugdopleidingen blijven.

Een blessure op 21-jarige leeftijd hield hem uit de reserveploeg van het Barça van Guardiola en ook uit de eerste ploeg. Nadat hij de Catalanen veertien seizoenen geëntertaind had met tientallen doelpunten, passes en dribbels, emigreerde hij naar Club Brugge waar hij tot ‘de magiër’ werd gedoopt en de trofee voor Profvoetballer van het jaar en de Beker van België won. Na een vluchtige en ongelukkige passage bij de Mexicaanse Cruz Azul, verrast hij nu de Verenigde Staten en Canada door de kleuren van de nieuwe kampioen van MLS te verdedigen: Toronto FC.

Víctor heeft al 3 MLS-titels gewonnen met Toronto FC.

VICE: Hey Víctor, de overgrote meerderheid van de kinderen hier wil later voetballer worden. Was jouw leven zo makkelijk als mensen hier denken?

Víctor Vázquez: Ik denk het niet, maar je hebt wel veel privileges. Je moet bijvoorbeeld geen acht uur of meer per dag werken. In plaats daarvan moet je wel een deel van je sociaal leven opgeven. Je bent volledig afhankelijk van je lichaam, je ziet je vrienden niet altijd wanneer je dat wil en als je op reis gaat heb je geen tijd om de steden te bezoeken. Maar natuurlijk zijn er meer voordelen dan nadelen aan verbonden.

Denk je dat je te veel geld verdient om tegen een bal te trappen?

Ja, als je het vergelijkt met normale mensen of zelfs met artsen die levens redden, zijn de bedragen enorm. Voetbal is de grootste show ter wereld, daar zit heel veel geld in en om die reden zijn de salarissen zo hoog. Maar om helemaal eerlijk te zijn: we vragen te veel. Er zijn ook andere sporten zoals Formule 1 en NBA waar je veel minder moet trainen om drie keer meer te verdienen.

In het voetbal is geld ook bij amateurs een gespreksonderwerp. Op mijn zestiende verdiende ik bijvoorbeeld al 1800 euro. Stel je voor. Dan kun je 200 euro aan een etentje uitgeven of je ouders financieel helpen. Ergens is het ook wel gevaarlijk, dat merk je aan de veelbelovende jongeren die onderweg afhaken. Het is een moeilijke leeftijd.

Ik wilde trouwens nog toevoegen dat vrouwelijke spelers echt slecht betaald worden. De meerderheid van de speelsters in eerste klasse kan niet leven van voetbal terwijl de mannelijke topspelers veel te veel verdienen. We doen nochtans hetzelfde, dat is oneerlijk.

Hoe was het om de ster te zijn in een ploeg met Messi?

Ik zag mezelf niet als een ster. Hij was een geweldige speler die het verschil kon maken, maar ik zag mezelf nooit als de beste van die generatie, zoals sommigen toen beweerden. Ik heb vooral genoten van mijn ploegmaten die van mij een betere speler hebben gemaakt. Messi, Piqué, Fabregas… Ik probeerde in die veertien jaar zoveel mogelijk te leren in de opleiding van Barça, omdat die alle deuren ter wereld opende.

Feesten en entertainment trekken iedereen aan. Ben je al gaan trainen zonder geslapen te hebben of heb je een teamgenoot dat al zien doen?

(Lacht) Dat is wel al eens voorgevallen.

In het algemeen worden jullie niet beschouwd als de grootste slimmeriken. Heb je interesse in iets anders dan voetbal?

De meeste voetballers bekommert zich ook om andere dingen, maar er zijn er ook die dat niet doen. Ze zijn enkel geïnteresseerd in voetbal omdat het makkelijk is. Ze hebben geen algemene kennis omdat je die niet nodig hebt in het voetbal.

Heb je veel succes bij de vrouwen? Veel voetballers voldoen niet bepaald aan het schoonheidsideaal, maar daten wel met modellen.

Ik denk het wel. Het klinkt niet goed, maar velen zijn geïnteresseerd in voetbal omwille van de meisjes. Maar dat is niet enkel bij voetbal zo. In heel de sportwereld is het hetzelfde liedje.

Waarom gaan zoveel spelers failliet eens ze een punt achter hun carrière zetten? Wat staat er op jou te wachten als je stopt met voetballen?

Zolang je actief bent, heb je veel geld en als je alleenstaand bent, geef je meer geld uit aan etentjes, reizen, feestjes, auto’s enzovoort. Als je op je 35ste niet genoeg hebt verdiend om goed te kunnen beleggen, heb je niet genoeg geld om die levensstijl voort te zetten. Op dat moment moet je gaan werken, omdat je een gezin hebt dat je moet onderhouden. Volgens de maatschappij ben je dan nog jong, maar vaak heb je geen diploma of werkervaring. Het moeilijkste volgens mij is het verlagen van je levensstandaard nadat je hebt kunnen genieten van al die luxe.

Dit brengt me bij de volgende vraag, omdat voetballers meestal synoniem staan voor luxe en weelde. Heb je de economische crisis gevoeld?

Ik wel, maar het hangt af van hoe trouw je bent aan je omgeving. Ik kom uit een bescheiden familie en ik heb thuis altijd geholpen sinds in geld verdien. Nu zie ik bijvoorbeeld mijn vader die net met pensioen is gegaan en van bijna niks moet leven en dan denk ik: “Spanje is vreselijk.” Als voetballers nog maar 1 procent van hun salaris zouden afgeven, zou het al veel beter gaan.

Heb je al eens een homoseksuele teamgenoot gehad of ken je voetballers die gay zijn?

Niet voor zover ik weet.

Lijd je aan angststoornissen ten gevolge van druk en stress?

Ja, ik wel, toen ik geblesseerd was aan mijn knie en veertien maanden niet meer mocht bewegen. Ik was net begonnen in eerste klasse en zag mijn carrière al in rook opgaan. De revalidatieperiode was nog erger, toen kreeg ik te horen dat ik misschien niet meer zou mogen spelen. Dat hou ik sindsdien in mijn achterhoofd.

Ook in Mexico had ik het moeilijk omwille van problemen met de veiligheid. Toen ik zag dat het leven van mijn zoontje in gevaar was, zijn we gelukkig kunnen vertrekken. Dat was de enige slechte ervaring in die twaalf jaar dat ik op het hoogste niveau speel.

Daarnaast zijn belangrijke finales en competities ook momenten van grote druk waar je nooit echt aan went. Iedereen verwacht enorm veel van jou, da’s ook de reden dat je er zoveel geld voor in ruil krijgt.



