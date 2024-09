Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een sekswerker

Deze week publiceren we elke dag een aflevering van onze serie ‘Achter de Wallen‘, waarin we mensen volgen die op andere manieren dan als prostituee hun brood verdienen in de beruchte buurt. Als aanvulling op de serie spraken we iemand die juist wél als sekswerker haar boterham verdient. We stelden haar tien vragen die we altijd al eens wilden stellen, maar waar we nooit aan waren toegekomen omdat we ongemak in het leven zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Amy (niet haar echte naam) is 23 jaar oud, studeert nog en werkt daarnaast al ruim een jaar als prostituee. Als het aan haar lag was ze nog eerder begonnen, maar haar toenmalige vriend vond het geen goed idee. Nadat de relatie op de klippen liep, begon ze vrijwel direct te werken als high class escort. Tegenwoordig werkt ze in een Belgische nachtclub waar gasten ook seks kunnen hebben met de vrouwen. Ze kost 150 euro per uur.

VICE: Waarom ben je prostituee geworden?

Amy: Ik hou van seks en ik vind het spannend om seks te hebben met iemand die ik niet ken. En ik ben een pleaser; ik vind het leuk om het mensen naar de zin te maken. En het geld natuurlijk. Op sommige dagen verdien ik vijfhonderd euro. Ik werk één dag per week, dus ik verdien heel wat meer dan leeftijdsgenoten met een ‘normale’ bijbaan.

Wat vinden je ouders ervan?

Ze weten het niet. Het liefst zou ik hebben dat ze het wel wisten, want als ik bijvoorbeeld iets duurs koop, dan moet ik verzinnen waar ik dat vandaan heb. Ik leef een leugen, maar ze zouden het nooit begrijpen. Ik wil na mijn studie stoppen en een normale baan vinden, maar stel dat ik dit toch fulltime ga doen, dan ga ik het ze wel vertellen.

Mijn vrienden weten het trouwens wel. In tegenstelling tot mijn ouders weten zij dat ik van seks en van experimenteren hou, dus voor hen is het makkelijker te begrijpen dat ik dit doe. Ze vinden het interessant en ik vind het leuk om erover te praten, dus op een verjaardag hang ik gerust wat leuke verhalen op over m’n werk. Dan gaan ze helemaal stuk.

Hoe vaak geniet je van de seks die je tijdens werktijd hebt?

Niet zo heel vaak, eigenlijk. Sommige mannen kunnen het wel, maar als ze dan extreem lelijk of vies zijn, kan ik er alsnog niet van genieten. Knappe mannen bakken er over het algemeen minder van, dus dan geniet ik ook niet echt.

Wat is het naarste dat ooit gebeurd is tijdens je werk?

Eén klant kwam altijd dronken of doorgesnoven de club binnen, en was dan totaal niet meer voor rede vatbaar. Bij een nuchtere klant kun je nog zeggen “doe effe wat zachter”, maar deze luisterde niet. Niet leuk om seks mee te hebben. Nadat hij twee keer bij mij was geweest, heb ik besloten dat ik het niet meer met hem wilde doen. Dan maar geen geld.

Wat ik ook niet fijn vind is veel zweet, en dan niet van de seks. Sommigen krijgen het van de zenuwen, dan liggen we samen op bed en heb ik zijn arm om me heen en word ik helemaal misselijk van zo’n natte oksel. En mannen met een vies gebit, als ik daarmee moet zoenen…bah. O ja, en mannen met nagels met vijf centimeter aarde eronder, getver.

Als het condoom knapt, is dat ook geen pretje. Dan moet je jezelf laten testen, maar je krijgt pas na drie weken de uitslag, en hiv heeft zelfs een incubatietijd van drie maanden. In die tijd kun je wel door blijven werken. De kans dat het condoom in die periode weer knapt is klein, maar wel aanwezig. Dat is dan het risico van de klant. Hij gaat naar een seksclub, dus dan moet hij zich bedenken dat er weleens iemand met hiv of aids rond kan lopen. Gelukkig heb ik nog nooit iets opgelopen.

Wat is de leukste klant die je ooit hebt gehad?

Een gymleraar. Heel knap en best jong, eind twintig ofzo. Hij kon leuk kletsen en was echt aardig. Hij is een paar keer langs geweest. Ik zat echt te wachten totdat-ie weer kwam.

Geniet je van seks buiten werktijd?

Dat is moeilijk. Ik heb soms wel echt behoefte aan seks met iemand die ík leuk vind. Een relatie heb ik nu niet, maar als ik een onenightstand heb, merk ik dat ik vaak het toneelstukje speel dat ik ook tijdens werk opvoer. Ik let op hoe ik kijk en wat voor geluid ik maak. Ik laat me minder gaan en ga niet als een varken lopen gillen bijvoorbeeld, haha. Ik cijfer mezelf weg en ben meer bezig met de ander te plezieren, want dat ben ik gewend van m’n werk.

Denk je weleens aan totaal andere dingen als je seks hebt met een klant?

Haha, ja heel vaak! Dan lig ik daar met een lelijke man of met een vent die er niks van kan en dan denk ik aan huiswerk, m’n boodschappenlijstje of aan m’n weekendplannen. Het begint soms al voor de seks, als we nog aan het praten zijn. Ik moet wel nat zijn, en als ik al weet dat dat bij die man niet gaat gebeuren, dan denk ik zodra hij binnenkomt al aan leuke seks met leuke mensen, zodat ik er even later fysiek klaar voor ben. Tja, als het werkt, dan werkt het.

Ik heb weleens gehoord dat sekswerkers soms expres iets te lang pijpen of aftrekken, zodat de man al klaarkomt voordat het neuken kan beginnen. Doe jij dit weleens?

Ik weet dat sommigen dat doen, maar ik eigenlijk nooit. Ik vind het zelf namelijk het makkelijkst om te neuken, dan hoef ik het minst te doen. Je kunt er ook weinig verkeerds aan doen. Pijpen vind ik heel intiem, dus dat probeer ik juist over te slaan. Huppetee, broek uit, condoom erom en die lul erin, haha.

Heb je ooit iets geflikt bij een klant dat niet mocht?

Nee, ik ben altijd eerlijk tegen klanten. Toen ik in het bordeel werkte, hield ik wel vaak het volledige bedrag achter dat je moest vragen voor pijpen zonder condoom. Dat kostte vijftig euro, waarvan je tien euro moest afstaan aan de uitbater. Maar dan dacht ik: hallo, wie is hier nu aan het pijpen? Ik toch? Die tien euro hou ik lekker zelf.

Hoe lang wil je dit nog doen?

Als ik over twee jaar afgestudeerd ben, wil ik een normale baan. En als ik tegen iemand aanloop waar ik verliefd op word, dan stop ik meteen met werken. Huisje, boompje, beestje, dat wil ik later ook, al heb ik wel moeite om mannen te vertrouwen. Negentig procent van mijn klanten gaat vreemd. Ik weet dat het geen goede afspiegeling van de werkelijkheid is, maar je neemt het toch mee. Ik denk dat als ik een relatie heb, ik ook weer moet wennen aan echte seks, maar als we elkaar echt leuk vinden gaat dat uiteindelijk vast lukken.

