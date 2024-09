Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een stel dat geen seks had voor het huwelijk

Sarah (21 jaar) en Stefan (25 jaar) zijn twee studenten uit Graz in Oostenrijk die besloten te wachten met seks tot na het huwelijk — en dat is ze gelukt. Het stel kwam in 2013 bij elkaar, maar ze hadden pas seks na hun bruiloft in de zomer van 2015. Ik praatte met hen over liefde, de grenzen van intimiteit en zwakke momenten.

VICE: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Sarah: We kennen elkaar al voor het grootste deel van ons leven.

Stefan: We kwamen elkaar van jongs af aan regelmatig tegen bij de kerk. We waren anderhalf jaar samen voor we met elkaar trouwden.

Sarah: We hadden allebei wel andere relaties gehad voor we bij elkaar kwamen. Maar de laatste keer dat we beiden vrijgezel waren, klikte het ineens.

Waarom besloten jullie te wachten met seks?

Stefan: Onze kijk op liefde en relaties is erg beïnvloed door ons geloof. Natuurlijk hadden we het niet meteen over trouwen, maar het was duidelijk voor ons dat als de relatie werkte, dat wel de volgende stap zou zijn.

Sarah: In het begin was trouwen niet zo belangrijk voor me. Maar we hadden het wel over trouwen voordat we officieel een stel waren, en over onze ideeën over intimiteit. We waren het er altijd al over eens dat we zouden wachten met seks tot we getrouwd waren.

Stefan: Over het algemeen laat ik mijn geloof en de Bijbel me helpen bij het maken van belangrijke beslissingen. Ik ben ervan overtuigd dat seks iets is dat bewaard moet worden voor het huwelijk, omdat ik denk dat het op die manier speciaal blijft. Seks is iets wat we alleen met elkaar delen.

Sarah: Ik denk ook dat het verstandig is om te wachten. Op die manier focus je je meer op de relatie, het opbouwen van vertrouwen en elkaar leren kennen voordat je intiem wordt.

Hebben jullie seks gehad met andere mensen voordat jullie een stel werden?

Sarah: Nee. Onze exen waren ook mensen die wilden wachten tot ze getrouwd waren. Dus we hebben elkaar ontmaagd.

Bleven jullie weleens bij elkaar slapen voordat jullie getrouwd waren?

Stefan: Sarah is een paar keer blijven slapen, maar we sliepen altijd in aparte kamers. Al vroeg in onze relatie hebben we besproken wat onze grenzen waren en besloten dat we ook niet met elkaar zouden zoenen. We gaven elkaar wel kusjes op de wang en voorhoofd, maar nooit een echte tongzoen.

Waarom hebben jullie dat besloten?

Stefan: We wilden wachten met het zoenen omdat we bang waren dat het ons zou kunnen verleiden toch verder te gaan op fysiek vlak. Een kus is iets heel machtigs en kan makkelijk tot het volgende leiden, dus dat wilden we voorkomen.

Op welke manier was jullie relatie anders dan een gewone vriendschap, voordat jullie getrouwd waren?

Stefan: Ik denk dat het enige verschil tussen ons en andere stelletjes was dat we fysiek nooit zo close waren. Verder was onze relatie als elke andere: we waren verliefd, brachten veel tijd samen door en hadden het over van alles en nog wat. Ik vertel Sarah dingen die niemand anders weet. Sarah is degene die mij het beste kent en het belangrijkst voor me is. Maar we toonden onze liefde ook wel fysiek aan elkaar voordat we getrouwd waren.





Hoe uitten jullie je liefde fysiek voor het huwelijk?

Sarah: Als elk ander stel. We knuffelden, hielden elkaars hand vast, leunden tegen elkaar aan, omhelsden elkaar, aaiden elkaars rug — dat soort dingen.

Stefan: Het enige wat we niet deden was zoenen en met elkaar naar bed gaan. Los daarvan waren we gewoon een verliefd stelletje.

Hadden jullie zwakke momenten?

Stefan: Nauwelijks, maar dat kwam doordat we in aparte kamers sliepen. Het zou heel moeilijk zijn geweest als we een bed hadden gedeeld.

Sarah: Jij hebt wel een paar momenten gehad waarop je heel graag wilde zoenen.

Stefan: (Lacht.) Dat zou weleens kunnen kloppen. Ik weet het niet meer zo goed. Maar we waren nooit écht zwak.

En hoe was de eerste keer? Gingen jullie er meteen voor op jullie huwelijksnacht?

Stefan: Het gebeurde allemaal in fases. We hadden onze eerste zoen bij het burgerloket. Dat was twee dagen voor de bruiloft in de kerk.

Sarah: Ja, dat waren twee spannende dagen!

Stefan: Op onze huwelijksnacht waren we zo moe dat er niet echt iets gebeurde. Maar de volgende dag gebeurde het wel. We hebben seks allebei benaderd als iets wat je moet leren — vooral omdat je moet kijken wat de ander fijn vindt.

Sarah: Ik denk dat we er wel heel verstandig mee om gingen. We hadden het van tevoren veel over seks, wisselden vaak gedachten en hadden er ook veel over gelezen. Je hoort ook vaak van mensen dat de eerste keer niet geweldig is. Daardoor hadden we geen hoge verwachtingen en waren we heel ontspannen. We wisten dat, wat er ook gebeurde die eerste keer, we er samen aan zouden werken. En we hebben geen spijt van het wachten. Als ik het allemaal opnieuw mocht doen, zou ik niks veranderen.

Waarom zijn jullie zo jong getrouwd? Ging het erom dat jullie zo snel mogelijk seks wilden hebben?

Sarah: Toen we ons allebei realiseerden hoe goed onze relatie werkte, leek trouwen gewoon een logische volgende stap.

Stefan: We weten dat we wat eerder zijn getrouwd dan het gemiddelde stel, maar we voelden dat de timing gewoon goed was. Er was geen reden om nog langer te wachten. We wisten wat we aan elkaar hadden.