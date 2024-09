Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een voetbalhooligan

In de aanloop naar het WK, dat volgende week begint, is er veel gepraat over de vraag of hooliganisme het toernooi gaat verpesten. Na een gesprek met Dennis* lijkt het duidelijk waarom mensen bezorgd zijn. Dennis is een trotse hooligan en supporter van Dynamo Dresden, een club uit de Duitse tweede divisie. “Het is niet zo dat ik het cool vind om mensen pijn te doen,” vertelde hij me. “Ik krijg gewoon een kick van knokken.”

Volgens Dennis is zijn vader trots op zijn ‘hobby’, maar hij heeft zijn moeder nooit verteld dat hij het leuk vindt om mee te doen aan georganiseerde gevechten in weilanden en bossen met een stuk of twintig andere mensen die net zo van matten houden als hij.

Videos by VICE

Volgens de Duitse politie zijn er ongeveer 3643 voetbalfans in dat land die officieel zijn gecategoriseerd als “gewelddadige fans.” Een paar duizend anderen hebben een “hang naar geweld.” Ik sprak met Dennis om erachter te komen waarom hij zoveel van vechten houdt, wat voor verwondingen hij heeft opgelopen en of hij een gevaar voor de samenleving is.

VICE: Ga je alleen maar naar wedstrijden om te vechten?

Dennis: Nee, ik ga naar het stadion om Dynamo te steunen. Gevechten in stadions komen tegenwoordig sowieso niet zo vaak meer voor. Het is bijna twintig jaar geleden dat er voor het laatst goed is geknokt in eenstadion. Vroeger moedigden clubeigenaars hooligans aan om gewelddadig te zijn – ze gaven ons gratis bier in de rust, en bij het laatste fluitsignaal ging het los. Maar de politie is veel strenger geworden.

De echte matpartijen vinden plaats buiten het stadion, vaak in velden en bossen. De meeste gevechten duren maar een paar minuten, maar het lijkt altijd een eeuwigheid te duren. In Duitsland en een groot deel van West-Europa is hooliganisme een onderdeel van de voetbaltraditie. Oost-Europese hooligans houden zich vaak meer bezig met ijshockey, basketbal en soms zelfs waterpolo.

Wat is de ergste verwonding die je iemand ooit hebt toegebracht?

Dat weet ik niet omdat ik me niet echt bezighoud met mijn tegenstanders. Ik stuur ze geen bloemetje, ga niet langs om te kijken hoe het met ze gaat. Ik heb weleens gehoord dat iemand die ik een klap had gegeven zijn kaak op twee plekken had gebroken, maar ik weet niet zeker of dat het ergste is wat ik iemand ooit heb aangedaan. Zodra ik iemand naar de grond mep en hij blijft liggen, laat ik ‘m met rust. Dat is onze code, als iemand op de grond ligt stop je.

Is er weleens iemand doodgegaan tijdens een gevecht?

Niet waar ik bij was, maar ik ken wel iemand die in een rolstoel is beland. Ik heb zelf meerdere botten gebroken tijdens gevechten. Ik heb mijn pols weleens gebroken omdat ik iemand te hard sloeg. Maar vergeleken met de Russische en Poolse hooligans zijn we best braaf.

Hoe organiseer je een gevecht?

Elke groep heeft een leider, die andere groepsleiders belt om gevechten te organiseren. Maar ze plannen nooit iets over de telefoon. In Duitsland worden de telefoons van veel hooligans afgeluisterd. De leiders ontmoeten elkaar ergens en plannen het gevecht – ze zoeken een locatie en spreken af hoeveel mensen ze meenemen. Meestal zijn dat tussen de tien en twintig man. De leiders praten ook over details: ze zorgen ervoor dat niemand wapens of verzwaarde handschoenen meeneemt. Ik draag altijd een toque, ik drink de drie dagen voor het gevecht niet en probeer genoeg te slapen.

Worden hooligans dommer naarmate ze meer hebben gevochten?

Als ik op weg ben naar een volgende wedstrijd is het alsof… Wacht, wat is dit voor domme vraag? Zit je me uit te dagen?

Ben je een gevaar voor de samenleving?

Misschien. Maar ik denk dat ik wel een balans in mijn leven heb. Ik ben in het dagelijks leven niet constant uit op ruzie. Maar als iemand me op straat uitdaagt, is wat daarna gebeurt zijn eigen schuld.

Waarom heb je niet een wat productievere hobby gekozen?

Ieder zijn ding, denk ik. Sommige mensen jagen voor hun lol op neushoorns in Afrika, anderen vinden het leuk om af en toe iemands kop in te beuken. Maar ik heb ook wel wat meer ontspannende hobby’s. Zoals Italiaans eten.

Zijn alle hooligans extreem-rechts?

Ik ben niet extreem rechts, maar ik denk dat zeker de helft van de hooligans dat wel is. Je hoort altijd de grapjes die je verwacht – grappen over joden, moslims en Angela Merkel. Ik ken geloof ik geen linkse hooligans.

Zijn er vrouwen die zich aangetrokken voelen tot hooligans?

Ja, die zijn er wel.

Gebruik je voedingssupplementen om sterker te worden?

Nee, ik gebruik geen supplementen. Ik doe liever coke.