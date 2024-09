Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een vrouw met neptieten

Giulie is 23 jaar en heeft 600 milliliter aan siliconen in haar lichaam zitten – in haar borsten om precies te zijn. Ze werkt achter de bar bij een club in München, heeft een indrukwekkend aantal volgers op Instagram, en begint volgende maand met haar studie Rechten. Ongeveer een jaar geleden heeft ze een borstvergrotingsoperatie ondergaan, waarbij ze van “niet eens een A-cup” naar een C-cup ging.

Niet iedereen die siliconentieten heeft, geeft toe dat ze die hebben, laat staan dat ze er in detail over praten. Giulie is echter heel open over haar operatie, en waarom zou ze dat ook niet zijn? In Nederland nam het aantal borstvergrotingen de afgelopen jaren rap toe – vorig jaar werden er volgens DICA ruim negenduizend uitgevoerd.

VICE: Als mensen vragen of ze even aan je borsten mogen voelen, sta je dat dan toe?

Giulie: Als iemand het beleefd vraagt wel. Mensen zijn gefascineerd door borstimplantaten en dat kan ik begrijpen. Ik wou dat ik iemand met implantaten had gekend voordat ik met mijn operatie begon, omdat ik zoveel vragen had. De meeste vrouwen zijn er niet open over. Ik ken nu een hoop mensen met nepborsten, maar die vertelden het me pas nadat ik geopereerd was.

Denk je weleens dat mannen alleen seks met je willen hebben omdat ze benieuwd zijn hoe nepborsten aanvoelen?

Ik heb wel aandacht gekregen van mannen die eerder niet geïnteresseerd in me waren, maar daar deed ik natuurlijk niks mee. Ik denk niet echt dat iemand alleen seks met me zou hebben omdat ze nieuwsgierig zijn naar mijn borsten.

Voelen borsten met implantaten anders dan borsten zonder?

Ik heb een hoop verschillende meningen gehoord. Sommige mensen zeggen dat ze geen idee hadden dat ze nep zijn. Anderen zeggen dat ze steviger aanvoelen. Ik voel zelf dat mijn borsten een stuk harder zijn dan natuurlijke borsten. Het zijn net trampolines. En als je de huid aan de zijkant aanraakt – onder mijn oksel – voel je de randjes van de implantaten. Ik heb er geen problemen mee als mijn borsten er onnatuurlijk uitzien of aanvoelen. Het is niet alsof ik wil verbergen dat ik implantaten heb. Daarom koos ik ook voor ronde implantaten, in plaats van anatomische implantaten die meer gemodelleerd zijn naar de natuurlijke borst. Die zijn druppelvormig en een stuk duurder. Mijn implantaten zien er eigenlijk uit als ronde Tupperwarebakjes.

Sommige mannen zeggen dat ze de voorkeur geven aan natuurlijke borsten. Liegen zij?

Ik denk zelf dat mannen over het algemeen van grote borsten houden, en het hen niet uitmaakt of ze echt of nep zijn. Iedereen houdt van een goed decolleté. Ik heb wel het idee dat ik een stuk meer aandacht krijg sinds mijn operatie, maar dat kan ook zijn omdat ik nu veel gelukkiger ben. Meer op m’n gemak en tevreden met mezelf, en dat is te zien.

Hoeveel kostte je nieuwe decolleté?

Het was een aanbieding, en het kostte me 3600 euro. Ik heb met dat geld een nieuw leven gekocht. Ik heb altijd een platte borst gehad en dat vond ik verschrikkelijk. Ik werk in het nachtleven en deed altijd erg veel moeite om de illusie te wekken dat ik nog iets had. Oktoberfest was altijd verschrikkelijk voor me. Wanneer ik seks met iemand had, schaamde ik me om mijn bh uit te doen. Mijn kleine borsten maakten me enorm onzeker: als een jongen me niet terugbelde of niet reageerde op mijn berichtjes, dacht ik altijd dat het te maken had met mijn platte borsten. Die dagen zijn nu voorbij.

Foto met dank aan Guilie



Deed het pijn?

Toen ik wakker werd na de operatie, voelde het alsof er een loodzware stalen plaat op mijn borst lag. Maar de verpleegsters gaven me zulke sterke pijnstillers dat ik gewoon heel high werd. Ik moest een nacht in het ziekenhuis blijven, en ze gaven me nog sterkere pijnstillers toen ik de volgende dag naar huis mocht. Die had ik ook echt nodig. Het ergste was dat ik na de operatie mijn armen bijna niet kon bewegen. In het begin kon ik niet eens een broek aantrekken, de douchekop vasthouden, of overeind komen als ik in bed lag. En ik heb tot nu toe nog push-ups of andere oefeningen die om de borstspieren draaien vermeden.

Zijn je tepels nu minder gevoelig?

Ik voel nog steeds alles in mijn tepels. Maar onder mijn tepels, op de onderste helft van mijn borsten, zijn er een paar gevoelloze plekken. De arts zei dat ik waarschijnlijk wel borstvoeding kan geven als ik een kind krijg, maar ze kunnen het niet garanderen.

Vier jaar geleden werd bekend dat de gezondheid vancirca 300 duizend vrouwen wereldwijd in gevaar was vanwege slechte implantaten. Maak je je daar weleens zorgen over?

Nee, ik denk niet dat je je druk hoeft te maken als je operatie is gedaan door een bekwame arts in Duitsland. De klinieken in München weten wat ze doen, en ik heb intensief onderzoek gedaan naar verschillende klinieken en artsen voordat ik een keuze maakte.

Is het niet gek dat dezelfde stof in je lichaam ook in vershoudbakjes of muismatten zit?

Nee, helemaal niet. Ik heb geen minuut spijt gehad van mijn beslissing. Ik ben ook niet bang dat ik alleen nog maar gezien word als een paar grote tieten. Als ik mijn shirt uittrek voor iemand, moet ik hem eerst echt leuk vinden – en ik vertrouw erop dat ik mannen uitkies die het waard zijn om me naakt te zien.

Klopt het dat als je een zaklamp tegen de zijkant van je borsten schijnt, de implantaten dan licht geven?

Ik heb zoiets weleens op tv gehoord. Wacht, ik ga het even proberen in de badkamer. Niet ophangen.

[Korte stilte]

Nee, helemaal niks. Dit ziet er echt… O mijn God! Ze gloeien! Ik zie het nu. Dit is echt te gek voor woorden. De badkamer is compleet donker, afgezien van deze twee halve cirkels. Dit ziet er zo raar uit.

Bedankt!