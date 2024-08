Tien functies die elke iPhone-gebruiker maar beter uit kan zetten

“Apple-producten zijn ontworpen om je privacy te beschermen,” zegt het bedrijf op zijn site. iPhones moeten je het gevoel geven dat al je gegevens compleet veilig zijn in het toestel. Als je naar het verdienmodel van Apple kijkt, zit daar ook best iets in: het bedrijf verdient zijn geld door apparaten, apps en muziek te verkopen, en niet met gerichte reclame. Apple heeft zelfs weleens geweigerd om de FBI te helpen toen ze een telefoon wilden kraken.

Toch is dat niet het hele verhaal. Met name app-ontwikkelaars vinden het interessant om te weten wanneer je welke app gebruikt, naar welke plekken je wandelt en hoelang je naar pornofilmpjes op je browser zit te kijken, omdat ze zo een advertentieprofiel van je kunnen samenstellen. Zo worden veel gratis apps gefinancierd: als je advertenties op maat wil toepassen, is het wel zo relevant om te weten of iemand liever gaat shoppen in de Kalverstraat, of bij de kringloop.

Het goede nieuws is dat je hier ook van alles tegen kunt doen. Je kunt in een handomdraai instellen welke gegevens je telefoon kan verzamelen, en wie deze gegevens ontvangt. Soms kan het onhandig zijn om bepaalde functies uit te schakelen, en moet je een keuze maken tussen gebruiksgemak en privacy. Hier hebben we tien tips voor je, die we hebben samengesteld op basis van een iPhone 7 met iOS 12.3.1.

1. Locatievoorzieningen uitzetten

Locatievoorzieningen zijn vaak best handig, want je wil natuurlijk restaurantrecensies lezen van tentjes bij je in de buurt, niet in Shanghai – tenzij je daar bent. Maar het gevolg is wel dat Apple en de app-ontwikkelaars je over de hele wereld kunnen volgen.



Gelukkig biedt Apple de mogelijkheid om tracking voor elke app apart in te stellen. Voor de navigatie-app is dat wel zo praktisch, wanneer je ‘m gebruikt. Maar het is de vraag of andere apps ook moeten weten waar je zoal rondhangt.

Apple zelf hoeft ook zeker niet alles te weten over je locatie. Zonder al te veel gebruiksgemak kwijt te raken, zou je de volgende diensten prima uit kunnen schakelen: locatiegebonden Apple Ads, locatiegebonden suggesties en meldingen op locatiebasis. En bij ‘Belangrijke locaties’ vind je je eigen locatiegeschiedenis, en kun je plekken terugvinden waar je de afgelopen tijd meerdere keren geweest bent. Want daar kun je misschien over liegen tegen je schoonouders, maar niet tegen Apple. Tenzij je het gewoon uitzet.

Locatie-tracking uitschakelen van apps: Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > bepaal per afzonderlijke app

Locatie-tracking uitschakelen van systeemdiensten: Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Systeem > schakel ‘Locatiegebonden Apple Ads’, ‘Locatiegebonden suggesties’, ‘Meldingen op locatiebasis’ en/of ‘Belangrijke locaties’ uit.

2. Reclametracking uitschakelen

Elke keer dat er een reclame op je beeldscherm verschijnt, is er een bedrijf dat daar geld aan verdient. Verkopers van advertentieruimte bieden de mogelijkheid om advertenties op maat toe te spitsen op een specifieke doelgroep – het is niet voor niets dat je nog nooit een reclame voor kunstgebitten voorbij hebt zien komen.



Om deze doelgroepen te bepalen, verzamelt Apple gegevens zoals je leeftijd, locatie, gebruikte apps en aankopen in de Appstore. Je telefoon is standaard zo ingesteld dat dit kan, maar je kunt reclametracking ook uitschakelen, waardoor Apple geen gegevens voor je ‘reclamevoorkeuren’ meer krijgt. Als je wil weten welke gegevens Apple precies gebruikt, kun je dat bekijken bij ‘Bekijk reclame-informatie’.

Instellingen > Privacy > Reclame > Beperk reclametracking

3. Gegevens niet laten analyseren

Als je een Apple-apparaat gebruikt, wordt de manier waarop je dat doet geanalyseerd door Apple. Op een supportpagina legt Apple uit dat het dit doet om iOS te kunnen verbeteren, en dat de gegevens anoniem worden verzameld. In feite zijn zulke analyses vooral handig voor fabrikanten, omdat ze hiermee makkelijker bugs kunnen bestrijden. Als je dat liever niet hebt, kun je het delen van analysegegevens uitschakelen. Onder de knop Analysegegevens kun je ook zien welke gegevens er al wél van je verzameld zijn. Maar als je begrijpt wat daar precies staat, dan heb je deze gids waarschijnlijk niet nodig.



Instellingen > Privacy > Analyse > schuifregelaar ‘uit’

4. Geen toegang tot contacten geven

Meerdere apps vragen je, zodra je ze voor de eerste keer opent, of je zo vriendelijk wilt zijn om je contactgegevens te delen. Dat kun je doen, maar dan krijgen ze ook alle telefoonnummers en namen van mensen die deze app verder niet eens gebruiken. Waardoor Facebook ook bijvoorbeeld reclameprofielen kan maken van mensen die nog nooit een facebookaccount hebben gehad. Hoi oma!

Veel apps hebben deze informatie helemaal niet nodig, zoals Facebook Messenger. Onder het kopje ‘Privacy’ kun je zelf van alle apps bepalen of ze toegang tot je contacten mogen hebben – en dat kun je dan ook gelijk instellen voor je herinneringen, gezondheidsgegevens en foto’s.

Instellingen > Privacy > Contacten > schuifregelaar ‘uit’

5. Geen cookies rondstrooien

Er zijn bedrijven die je zo nauwkeurig onder de loep nemen dat ze je op meerdere apparaten volgen, aan de hand van cookies. Via de instellingen voor de Safari-browser kun je cookies gelukkig blokkeren. En door ‘Voorkom volgen’ uit te zetten voorkom je “dat externe contentleveranciers je volgen op andere websites om daar advertenties voor producten en diensten weer te geven.”

Als je dan toch hier bent, kun je ook overwegen om de optie ‘Automatisch invullen’ uit te schakelen, omdat die nog weleens gebruikt wordt om wachtwoorden te achterhalen. En je kunt ook altijd de privémodus inschakelen, dan is er niemand die stiekem je surfgeschiedenis bij kan houden.

Instellingen > Safari > Privacy en beveiliging > ‘Blokkeer alle cookies’ en/of ‘Voorkom volgen’ uitzetten

Instellingen > Safari > Algemeen > Vul automatisch in > Beide schuifjes uitzetten

6. Schakel iCloud uit, als je het toch niet gebruikt

Toen in augustus 2014 meer dan vijfhonderd naaktfoto’s van vrouwen werden verspreid op 4chan, was het al snel duidelijk dat ze uit de digitale opslagruimte iCloud kwamen. De foto’s waren erop gezet als backup, maar konden zo bekeken worden toen een hacker de wachtwoorden had achterhaald. Deze hacker, die later veroordeeld werd tot acht maanden gevangenisstraf, had de telefoons zelf daar helemaal niet voor nodig.

Ook als je Cloud niet vol staat met naaktfoto’s kun je zo je redenen hebben om geen permanente kopieën van je foto’s op buitenlandse servers terecht te laten komen. Je kunt er ook handmatig backups van maken – en als je dat doet, kun je iCloud net zo goed uitschakelen.

Instellingen > Foto’s > Schakel ‘iCloud-foto’s’ en ‘Upload naar mijn fotostream’ uit

7. En Siri al helemaal

Als je snel een timer wil instellen of iemand wil bellen kan Siri best handig zijn, want dan hoef je niet meer iets in te typen. Maar ook wat je inspreekt kan gewoon worden opgeslagen en afgeluisterd door Apple – al kondigde het bedrijf begin augustus wel aan om daar voorlopig mee te stoppen. Mocht je er helemaal zeker van willen zijn dat niemand hoort wat je tegen Siri zegt – of wat je überhaupt zegt, aangezien Siri soms vanzelf geactiveerd wordt – dan kun je het natuurlijk ook gewoon uitschakelen.



Instellingen > Siri en zoeken > ‘Druk op de thuisknop voor Siri’ uitschakelen

8. ‘Zoek mijn iPhone’ uitschakelen





Als de ‘Zoek mijn iPhone’-functie aan staat, kun je de telefoon van een afstandje ontgrendelen. Dat kan erg handig zijn als je ‘m kwijt bent en er hierdoor achter komt dat-ie ergens midden op een verlaten grasveld ligt, maar het nadeel is wel dat iedereen er in principe in kan, als je wachtwoord eenmaal achterhaald is.

Het blijft een afweging, maar als je denkt dat je je iPhone toch nooit kwijt zult raken, bijvoorbeeld omdat-ie is vastgegroeid aan je rechterhand, dan kun je deze functie net zo goed uitschakelen.

Instellingen > Wachtwoorden en accounts > iCloud > ‘Zoek mijn iPhone’ uitschakelen

9. Gebruik een lekker ingewikkelde pincode

Als je een viercijferige pincode gebruikt om je iPhone te vergrendelen, dan is dat een prima manier om je kleine broertje of zusje ervan te weerhouden om Candy Crush op je telefoon te spelen. Maar iedere hacker die zichzelf een beetje serieus neemt komt daar zo doorheen. Hoe meer cijfers, hoe beter – het allerbeste is een aangepaste alfanumerieke code, die niet alleen ruim twee keer zo lang is, maar ook nog eens letters bevat.

Instellingen > Touch ID en toegangscode > Wijzig toegangscode > Aangepaste alfanumerieke code

10. Schakel meldingen op je vergrendelscherm uit

Als je tijdens de lunch je telefoon op tafel hebt liggen en je collega’s nieuwsgieriger zijn dan je lief is, dan kun je makkelijk voorkomen dat ze zo kunnen lezen dat je stiekem op WhatsApp over de baas aan het roddelen bent. Je kunt je berichtgeving namelijk zo instellen dat je alleen de afzender ziet, en niet wat er in staat. Of je zet gewoon al je meldingen uit, maar dat moet je dan wel per app afzonderlijk doen.

Instellingen > Berichtgeving > Toon voorvertoning > Nooit

Instellingen > Berichtgeving > Toon voorvertoning > > apps afzonderlijk uitschakelen

Waarom moet ik me hier eigenlijk druk over maken?

Veel van deze maatregelen lijken op het eerste gezicht wat betuttelend, en lijken je iPhone er niet bepaald slimmer op te maken. En toegegeven: de meeste gegevens die naar Apple worden verzonden zijn gecodeerd of anoniem, zodat ze niet aan jou kunnen worden toegeschreven. Apple lijkt daadwerkelijk het beste voor te hebben met je privacy.

Toch is dat geen garantie dat je nooit gehackt wordt, en er nooit lekken zullen ontstaan. En andere apps, die niet van Apple zijn, gebruiken je gegevens wel degelijk voor advertentiedoeleinden. Dus mocht je er zelf de controle over willen houden, en bepaalde functies toch nooit gebruiken, dan kan het geen kwaad om eventjes je instellingen te herzien.