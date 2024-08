Tien hits waarvan je niet weet waar de samples vandaan komen

De eerste samplers die de wereld kende waren niet te betalen. Deze apparaten kostten destijds gemakkelijk zo’n vijftienduizend euro (en dan is er ook nog zoiets als inflatie), waardoor het alleen was weggelegd voor de allergrootste producers. Ergens in de jaren tachtig kwamen er pas goedkopere modellen uit waar artiesten als Dr. Dre mee groot zijn geworden.

Tegenwoordig zijn samples in muziek net zo normaal als het feit dat mensen teennagels hebben. Hotline Bling van Drake, Mask Off van Future en Big For Your Boots van Stormzy zitten er allemaal vol mee. In die laatste track is het nogal lastig om de sample te bespeuren: het bevat een minuscuul onderdeel van een houseliedje uit 1986 dat op zeer subtiele wijze constant wordt herhaald. Maar of een sample nu heel erg aanwezig is in een nummer of juist vrij weinig, het is en blijft een sample.

De originele nummers hebben natuurlijk een bepaalde charme, maar er is iets aan samplen dat misschien nog wel mooier is. Het laat je als luisteraar muziek ontdekken waar je misschien anders nooit op was gekomen. Neem bijvoorbeeld deze tien liedjes waarvan je misschien niet wist waar de samples vandaan komen. En als je het wel wist: gefeliciteerd! Jou hoeven we niets meer te vertellen.

Beyonce – “Crazy in Love” / Chi-Lites – “Are You My Woman (Tell Me So)”

Crazy in Love is een van de meest iconische popliedjes ooit. Het is meteen herkenbaar, maakt je vrolijk, heeft een fantastisch refrein en een hele degelijke bijdrage van Jay Z. Dit nummer blijft in ons collectieve geheugen plakken tot we als mensheid geëvolueerd zijn en geen oren meer hebben. Veel van deze lof is te danken aan de Chi-Lites en de track die zij in de jaren zeventig maakten: Are You My Woman (Tell Me So). Druk even op play en laat die sample je oren masseren.

Daft Punk – “Digital Love” / George Duke – “I Love You More”

Daft Punk wordt vaak een van de beste acts genoemd binnen de elektronische muziek. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat nog vaak wordt vergeten is hoe het Franse duo ook zeer behendig is in het ontdekken van schoonheid in liedjes die niet heel bijzonder zijn. Neem bijvoorbeeld One More Time: de riff die daar in zit komt uit More Spell On You van Eddie John. Maar het beste voorbeeld is misschien nog I Love You More van George Duke, waar het enige interessante onderdeel uit is gehaald, namelijk de eerste tien seconden. Hierdoor ontstond Digital Love, wat waarschijnlijk het meest romantische liedje ooit is dat is gezongen door een robot.

Rihanna – “Work” / Richie Stephens & Mikey 2000’s “Sail Away Riddim”

Wauw, dit is misschien wel de mooiste uit het lijstje. Die baslijn van Richie Stephen & Mikey 2000 kan je een hele dag opzetten zonder dat het gaat vervelen, en dat is waarschijnlijk ook waarom Work van Rihanna zo’n hit is geworden.

Eminem – “My Name Is” / Labi Siffre’s “I Got The…”

Wanneer je dit stukje van I Got The… van Labi Siffre hoort, vraag je je misschien af of Dr. Dre überhaupt iets met die track heeft gedaan. En wanneer je het volledige originele nummer hebt gehoord, keer je waarschijnlijk ook niet zo snel meer terug naar My Name Is.

Kendrick Lamar – “Bitch Don’t Kill My Vibe” / Boom Clap Bachelors “Tiden Flyver”

De beat van Bitch Don’t Kill My Vibe klinkt alsof het is opgenomen in een gebied waar de luchtkwaliteit enkele jaren aan je leven gaat toevoegen. Niet zo gek dat de sample die Kendrick Lamar gebruikt afkomstig is van een Scandinavische popgroep: de Boom Clap Bachelors uit Denemarken. Adem de track Tiden Flyver dus eens goed in, en adem daarna weer sloompjes uit. Namasté.

Kanye West – “New Slaves” / Omega – “Gyöngyhajú Lány”

Je kent het laatste stukje van New Slaves wel, toch? Net nadat Kanye al zijn frustratie kwijt is en de weg vrijmaakt voor Frank Ocean? Wanneer de poorten van de hemel zich openen en God nooit eerder zo dichtbij is geweest? Houd dat gedeelte van de track in je hoofd en zet Gyöngyhaju Lány aan. Wacht ongeveer dertig seconden en je voelt ongeveer hetzelfde als wat Kanye je eerder liet voelen.

Tyler, the Creator – “911 / Mr Lonely” / The Gap Band – “Outstanding”

Oké, misschien is dit niet zozeer een sample maar eerder een bewerking van een melodie, maar dit is zo smooth als het maar kan. Na ongeveer vijftig seconden hoor je hoe de gelikte popperfectie van The Gap Band overloopt in Tylers rauwere 911 / Mr. Lonely.

Gnarls Barkley – “Crazy” / Gianfranco Reverberi – “Last Men Standing”

Vond je Crazy van Gnarls Barkley altijd al een beetje klinken alsof er elk moment een vuurgevecht kan uitbreken tussen een stel cowboys en bandieten op de prairie? Niet zo gek, want een groot deel van het nummer is afkomstig van de spaghettiwestern Preparati la bara!.

Robbie Williams – “Rock DJ” / Barry White – “It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me”

Druk gewoon op play, hier hoeven we echt niets meer over te zeggen.

Lupe Fiasco – “Kick Push” / Celeste Lesgapi – “Bolero Medley”

Beatmaker Soundtrakk pakte een lied van de Filipijnse zanger Celeste Lesgapi en maakte er een fantastische track van over skateboarden met Lupe Fiasco. De sample is niet op een hele spannende manier gebruikt, maar jeetje, wat werkt het goed.