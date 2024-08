Tien ijskoude liedjes om de hittegolf mee door te komen

Het wordt vandaag 37 graden volgens de weer-app op mijn telefoon. RIP iedereen. Als het zo warm is, zit er maar één ding op: verkoeling zoeken. Met je hoofd in de ijskast Wim Hof googlen terwijl je denkt aan -273,15 graden celsius (het absolute nulpunt). Nou luisteren de meeste mensen in de zomer naar zomerse muziek. Maar da’s helemaal niet slim! Het zorgt er namelijk voor dat je nog veel warmer wordt. Van Despacito word ik zelf in elk geval nogal hitsig, en ook de muziek van bijvoorbeeld Peter Andre laat me achter als een zweterig hoopje smurrie. Wat je wel moet doen? IJzige muziek luisteren! Van het soort waar je rillingen van krijgt. Gothic of zo. Maar omdat je je van gothic-muziek vaak ook ellendig gaat voelen, en je daar misschien niet per se zin in hebt, zijn hier tien ijskoude liedjes waar ook nog wel op te viben valt.

10. Madonna – Frozen

Weinig liedjes zijn zo door en door kil zijn als Frozen van Madonna. Het is ook een van de weinige nummers van Madonna waarbij de titel de lading zo goed dekt.

9. Traditional Inuit Music

Ik zocht dit voor de grap op, maar het is oprecht best wel sick.

8. Grauzone – Eisbaer

Een Zwitserse new wave-band die zingt over ijsberen. Veel kouder wordt het niet.

7. Vanilla Ice – Ice Ice Baby

Vooral in combinatie met plaatjes van een heerlijke Viennetta.

6. Slayer – Mr. Freeze

Geen idee wat dit precies is (ik denk een ode aan Mr. Freeze uit die ene Batman-film?), maar het is te warm om iets te googlen hierover.

5. Yousef & Kamal – De Kelder

Niet alleen wordt hier de beat gebruikt van Cold as Ice van M.O.P., het is ook algemeen bekend dat de kelder de koelste plek is in een huis.

4. Within Temptation – Ice Queen

Alleen al de gedachte aan Sharon den Adel (toch een beetje de overtreffende trap van strenge lerares) zorgt ervoor dat het koele angstzweet op mijn rug staat.

3. Three Beat Slice – Beach Boogie

Het strand is een uitstekende plek om verkoeling te zoeken. Vaak is er bij een strand ook een zee. Daar gaat dit liedje over.

2. Jacob Obrecht – Salve Regina

Heel simpel eigenlijk: door deze muziek denk je automatisch aan een kerk, en in kerken is het altijd lekker fris.

1. Celine Dion – My Heart Will Go On

https://www.youtube.com/watch?v=FHG2oizTlpY

Verzuipen in een ijzige, inktzwarte zee omdat je boot net tegen een ijsschots is gebotst klinkt echt als een droom op dit moment.