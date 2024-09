Tien kunstdingen om dit weekend de smerige koffie van je oma te ontlopen

A photo posted by King Kong Hostel (@kingkonghostel) on Feb 9, 2017 at 3:58am PST

Dit weekend vind je een heus kunstwerk van Luke Jerram (waar we al eens eerder over schreven) op straat voor WORM in Rotterdam. Jerram staat bekend om z’n maan, en het is best speciaal dat-ie nu in Nederland is.

Waar: WORM, Rotterdam, tijdens Tec Art

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m morgen

Volgens ArtScience-student Manuel Beltrán zullen wij mensen in de toekomst geen banen meer hebben die niet door robots gedaan kunnen worden. Daarom moeten we voor onszelf een nieuw plan maken, voor wat we met onze lichaamsenergie doen. Zijn nieuwe pak is een stap in die richting.

Waar: WORM, Rotterdam, ook tijdens Tec Art

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m morgen

De titel zegt al genoeg. Maar voor de trageren onder ons zal ik het nog maar eens herhalen. Dit weekend. Honderd Hamburgers. Van McDonald’s. Op de grond. Bij elkaar. Op elkaar. Naast elkaar. Want kunst. In Corrosia, Almere. (+ nog wat andere kunst). Te gek. Gaan.

Waar: Corrosia, Almere

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 20 mei

Aangezien computers en het internet de definitie van kunst flink in verwarring hebben gebracht, doet de Kunsthal nu een poging te kijken naar wat dan wel de kunst van de toekomst gaat worden. Human / Digital toont internetkunst en digitale kunst, en bovenstaand beeld van Tabor Robak over de gamecultuur is daar één van.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m 2 april

Fashion for Siri (2016), Joris Lam, via

We schreven hier afgelopen week al over. Joris Lam maakte een kledingstuk voor Siri. Dat is toch kicken. Volgens hem is Siri randje borderline, omdat ze het zo vaak over gezond eten heeft. Daarom dat ‘ie zijn kledingstuk ook maar meteen als voor een soort anorexiapatiënt maakte. Bekijk zijn werk dit weekend nog in Waag Society, daarna in Makerversity (ook in Amsterdam).

Waar: Waag Society, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m morgen

Kennen jullie Jim Jarmusch? Dead Man, met Johnny Depp, is bijvoorbeeld van hem. De filmregisseur staat als zeer goed bekend en morgen heb je de kans een marathon, met zes van zijn films achter elkaar, te zien. Films: Permanent Vacation (1980), Stranger than Paradise (1984), Down by Law (1986), Mystery Train (waarvan screenshot hierboven) (1989), Night on Earth (1991) en Dead Men (1995)

Waar: Filmhuis Den Haag

Wanneer: Morgen van 10:15 tot 23:45

Ascent (2016), Fiona Tan, via

Fiona Tan verzamelde de mooiste foto’s van de Fuji, en dat levert een poëtische fotoserie op. Extra ‘kunstachtig’ aan haar fotoserie is het feit dat ze de foto’s niet eens zelf maakte, maar bij elkaar raapte. Het eindresultaat is tóch weer kunst, en dat geeft alweer de vage grenzen aan van kunst these days.

Waar: De Pont, Tilburg

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 11 juni

Dit weekend vliegt Rotterdam cultureel gezien in de hens. Art Rotterdam drukt overal zijn stempel op, en dat uit zich in onder andere een enorme kussenset waar je tussen geplet kan worden. Verder is er ook een interactieve game-installatie, een debat over ‘wie er nou eigenlijk profiteert van de non-profit instellingen in de kunst‘, en nog veel meer.

Waar: Van Nellefabriek, Rotterdam

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m morgen

Hole (2015), Tom Callemin, via

Callemin staat bekend om rustige en intieme zwartwitfoto’s, die je laten nadenken over wat fotografie – en misschien uiteindelijk het leven zelf – nou eigenlijk is. De Brakke Grond opende gisteren met een grote solotentoonstelling van hem, van zijn portretten en zijn landschapsfoto’s (waarvan je er hierboven een ziet).

Waar: De Brakke Grond, Amsterdam

Wanneer: Sinds gister t/m 30 april

Een rendering van hoe het beeld eruit gaat zien. Vanavond voor ’t eggie dus. Door Paulien Oltheten, via

Op Wibautstraat nummer 80 vindt je sinds gisteravond een enorm wandkunstwerk van Paulien Oltheten. Het gaat hier over een kunstwerk van 81 bij 12 meter, dat dus straks zomaar op straat hangt. En dat is niet niks. Hoe zou het zijn om in de chaotische stad opeens een rustgevende en intieme beeldenverzameling te zien? Bekijk het werk dit weekend in volle glorie.

Waar: Wibautstraat 80 (voormalig Jan Bommerhuis), Amsterdam

Wanneer: Sinds gisteren t/m eind maart