Tien mensen vertelden me over hun meest intense erotische dromen

Ik verzamel al meer dan drie jaar dromen van over de hele wereld voor mijn project World Dream Atlas. Als er één ding is waar ik achter ben gekomen, dan is het dat Freud gelijk had: “de meerderheid van de dromen van volwassenen bevatten seksuele invloeden en brengen erotische wensen tot uitdrukking.”

Dit is zeker waar. Erotische dromen komen vaak voor, maar toch schamen we ons ervoor. Als mensen me seksdromen vertellen krijg ik vaker het verzoek om anoniem te blijven dan als mensen me hun dromen over moord vertellen. Zodoende heb ik een hele fotoserie gemaakt van de handen van mensen die droomden over seks met hun ouders of broers of zussen.

Hieronder volgt een verzameling van de meest intrigerende erotische dromen die ik heb verzameld in de VS en foto’s van de dappere dromers die deze dromen met mij hebben gedeeld.

“Ik was negentien toen ik deze droom had. Een grote zwarte slang zat om mijn onderarm gewikkeld. Ik kon zijn lichaam horen kloppen. Hij trok zijn hoektanden terug, keek me indringend aan en begon, één voor één, mijn vingers af te zuigen. Ik was doodsbang, maar ik wilde niet dat het zou stoppen. Het voelde als een test. Als ik mijn hand weg zou trekken, wist ik dat de slang me zou bijten. Ik zie die droom als een soort inwijding — mijn seksuele geboorte.”

— New York

“Ik was klein en ik stond in iemands mond — ik was gewoon een heel klein wezen. Het voelde heel intiem en geheimzinnig. Alsof ik ergens was waar ik niet hoorde te zijn. Tegelijkertijd voelde ik me volledig welkom. Het was het meest erotische wat ik ooit had meegemaakt.”

— Seattle

“Ik lag in bed met een meisje, we rolden onder de dekens heen en weer. Toen ik opkeek, stonden alle vrouwen waarmee ik ooit seks had gehad om het bed heen – van onenightstands tot exen. Ze staarden me allemaal aan terwijl ik als een gek iedereens naam probeerde te herinneren.”

— Ketchikan

“Ik heb een terugkerende droom waarin ik seks heb met een of andere gast. En dan, tijdens de seks, verandert hij in mijn vader. Op dat punt ga ik er maar gewoon mee door. In de droom voelt het niet vies ofzo. Als ik wakker word, voel ik me ranzig.”

— New York

“In mijn dromen komt het vaak voor dat ik seks probeer te hebben, maar dat mijn onderbewustzijn me constant dwarsboomt. Het weet steeds weer de verhaallijn om te buigen zodat het mijn wensen niet vervult. Vloeren storten in. Overstromingen. De vrouw verandert van identiteit. De vrouw die ik wil is een keer, op het cruciale moment, in een bal van gouden licht veranderd. Een andere keer veranderde ze in een zwarte man met een bril. Ik dacht dat hij misschien een soort hybride was, dus ik vroeg of hij het meisje was dat hier net was. Hij zei, “Nee, sorry.” Ik vroeg hem, “Waarom heb je dan nog steeds haar portfolio in je handen?” Hij haalde alleen zijn schouders op en de droom ging door over iets anders.”

— New York

“Het ding was niet menselijk. Het was een soort wezen dat was bedekt met witte bont, met klauwen en scherpe tanden. Hij was mager, had grote hongerige ogen en een naaldpiemel. Ik wist dat hij seks met me wilde hebben. Ik was niet opgewonden, maar ik was ook niet afgeknapt. Ik was vooral nieuwsgierig. Toen hij op me klom, heb ik het laten gebeuren.”

— New York

“Deze droom had ik heel lang geleden. Ik had seks met twee meisjes en ze hadden allebei kleine krachtmeters boven hun hoofden, zoals in een videogame. Ik kon de effecten zien van wat ik met ze deed en ik kon zien wanneer ze bij klaar zouden komen, alleen door naar de krachtmeters te kijken.”

— New York

“Ik was in een huis met een man die ik heel leuk vond. Er speelde iets tussen ons. Toen kwam een van mijn studenten binnen, een heel mooi twintigjarig meisje met lange blonde haren. Ze is een goede student en ik vind haar leuk. Ze begroette me en vroeg toen aan de man of ze hem mocht zoenen. Hij zei, “Natuurlijk.” Ze waren een tijdje voor mijn neus aan het zoenen. Het ging zo lang door dat het normaal begon te voelen. Ik voelde me oud.”

— Gettysburg

“Zodra ik aan het lucide deel van mijn droom begon, veranderde ik mezelf in een tijger. Ik voelde mijn spieren opzwellen. Ik voelde mijn klauwen in de aarde. Ik rende en toen sprong ik — ik steeg zo’n anderhalve kilometer op. Beneden zag ik een vrouw op een bed liggen. Het was Marilyn Monroe. Toen ze me daar boven zag vliegen, opende ze haar jurk en spreidde ze haar benen. Tussen haar benen zaten zeven vagina’s. Tegelijkertijd voelde ik mijn zeven enorme tijgerlullen stijf worden. Ik richtte en duikelde naar beneden. Ik maakt een perfecte landing — precies zoals de natuur had bedoeld.”

— Detroit

“Ik heb eens seks gehad met een halve maan — met het onderste puntje. Ik wist niet zeker of het een goed idee was, maar ik heb het toch gedaan. De maan had een gezicht. Het had ogen en een mond, maar sprak verder niet.”

— New York