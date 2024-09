Tien opkomende fotografen mogen morgen drie uurtjes naast Banksy hangen

Het particuliere Modern Contemporary Museum (Moco) in Amsterdam is het eerste museum ter wereld met een tentoonstelling van streetartlegende Banksy. “We mikken op lekker toegankelijke kunst,” zei een van de initiatiefnemers eerder dit jaar tegen NRC. Onlangs kocht Moco Banksy’s werk Laugh Now (2002), een peperduur spuitverfwerk van zes meter breed met daarop negen-en-een-halve aap in zwart-wit. “Laugh now, but one day we’ll be in charge,” staat bij sommige apen op hun buik. Vanaf dinsdag 6 december is het werk te zien, als aanvulling op de reeds bestaande Banksy-tentoonstelling.

Moco vroeg Martijn Nekoui van het creatieve platform Moam om een supersnelle pop-up expo te organiseren rondom Laugh Now. Ik sprak hem over Banksy en over de tentoonstelling.

Bonjour Martijn, hoe heb je de fotografen voor deze expo uitgekozen?

Martijn Nekoui: Op het werk van Banksy staat “Laugh now, but one day we’ll be in charge”. Daarom heb ik tien fotografen geselecteerd die mijns inziens one day ook in charge zullen zijn, jonge fotografen die nog niet gearriveerd zijn, maar al wel hebben bewezen geen eendagsvliegen te zijn.

Zijn het bekenden van je?

Ik heb natuurlijk elk jaar Generation en ik heb met Foam samengewerkt, dus het palet aan fotografen in mijn facebookgroep is ruim, maar bijvoorbeeld met Aisha Zeijpveld, Pablo Delfos, Thomas Vørding en Lois Cohen had ik nog nooit samengewerkt. Het is een combinatie van mensen die ik nog niet kende maar wel gezien had, en mensen die ik al kende en tof vind.

Foto door Aisha Zeijpveld

In een e-mail sprak je over een “expo in samenwerking met Banksy”. Kun je daar iets over zeggen?

Dat mag niet.

Nee?

Nee. Banksy is een streetartlegende, en Kim Logchies-Prins, de eigenaresse van Moco, heeft veel werk van hem. Ik kan hier nu heel mysterieus over doen, maar ik weet zelf ook niks. Dat is het ding, en de mythe die eromheen hangt werkt erg goed.

Maar er is dus samengewerkt met Banksy?

De tien fotografen geven een reactie op het werk Laugh Now. In die zin is het een samenwerking. Het is niet zo dat hij in het atelier is geweest om met de fotografen samen te werken. Hij levert het werk en de tien Nederlandse fotografen reflecteren daarop. In die hoedanigheid was er een samenwerking.

Foto door Koers von Cremer

Wat vind je ervan dat het werk van streetartlegende Banksy in een museum staat?

Heel chill, want anders staat dat werk maar ergens in een grachtenpand te verstoffen. Laugh Now is een goede overzichtstentoonstelling die vaak geüpdatet wordt. Daar kunnen een aantal grote Nederlandse musea een voorbeeld aan nemen.

En straks hangen daar dus ook tien veelbelovende fotografen tussen.

Dat dat mag, is echt heel cool. We hebben daar echt wel voor moeten strijden, dat ze niet in een apart kamertje kwamen te hangen. Het is dinsdag echt Banksy, Adrian & Gidi, Banksy, Banksy, Koers von Cremer, Banksy, Banksy, Peggy Kuiper. Op die manier krijg je kruisbestuiving, en zie je de wisselwerking tussen Banksy en de fotografen.

Foto door Peggy Kuiper

De expositie duurt maar drie uur. Waarom?

Moco opent haar deuren gratis, Moam stak er tijd en energie in, de fotografen hebben speciaal voor deze expo een werk gemaakt, er is een dj, er zijn drankjes –– dan vind ik dat je als bezoeker best een beetje je best mag doen om erbij te zijn. De generatie van nu is superverwend. De mogelijkheden en de keuzes zijn onbegrensd, maar wij kiezen ervoor deze expo wel te begrenzen. Je moet gewoon komen, en na drie uur is het klaar. Drie uur is lang genoeg is om deze werken te kunnen bekijken, en kort genoeg om er een beetje druk op te leggen dat mensen er snel bij moeten zijn.

Vind je niet dat die tien fotografen een groter podium verdienen?

Zeker, ik vind altijd dat creatief talent een zo groot mogelijk podium moet krijgen. Maar een bliksemexpositie als Generation trekt wel in drie uur tijd 1500 bezoekers. Ik denk niet dat er op dit moment in een willekeurig B-museum 1500 mensen lopen. Door mensen op deze manier te ‘verplichten’ erbij te zijn creëer je een buzz, een hype. Bovendien wordt er daardoor over gepubliceerd bij media van Elle tot Het Parool tot de Volkskrant, dus de fotografen worden wel echt goed weggezet.

Foto door Valentina Vos

Hoe kunnen mensen erbij zijn dinsdag?

Heel makkelijk: op de fiets springen, fiets neerzetten, goed op slot zetten en naar binnen lopen. Je moet je vooraf wel even aanmelden, want we werken met een gastenlijst, al is het niet zo dat je niet naar binnen mag als je daar niet op staat. We willen de toeristen gewoon buiten de deur kunnen houden. Het is echt voor Amsterdammers en voor mensen die geïnteresseerd zijn en willen reizen.

Merci, Martijn!

Moam Moco Monkeys vindt dinsdag 6 december plaats tussen 19.00 en 22.00u in Moco aan het Museumplein in Amsterdam. Je kunt je aanmelden bij Martijn door een e-mail te sturen naar rsvp@martijnnekoui.com. Naast het werk van Banksy zijn er foto’s te zien van de fotografen Peggy Kuiper, Valentina Vos, Thomas Vørding, Pablo Delfos, Aisha Zeijpveld, Koers von Cremer, Sophie van der Perre, Adrian & Gidi, Imke Panhuijzen, Lois Cohen.