Tien rare dingen die je tijdens Nationale Museumweek wil zien

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

Omdat jij het veel te druk hebt met swipen en wij betaald worden om de interwebs af te struinen naar gekke museale shit, maakten we een superhandige lijst voor je met tien kunstdingen die te raar zijn om niet te gaan bekijken. Laad je ov-chipkaart maar alvast op.

Afbeelding via en met dank aan Cobra Museum

1. Maak de traagste kunstwandeling ooit

De gemiddelde museumbezoeker staat tien tot twintig seconden stil bij een schilderij. Niks nieuws, we zijn vreselijke hoopjes mens. Maar in het Cobra Museum kun je nu een poging wagen om je beroerde aandachtsspanne een beetje op te rekken. Tijdens de ‘Slow Art Walk‘, ter ere van de International Slow Art Day op 8 april, slenter je in een ongelooflijk traag tempo langs een aantal hoogtepunten uit de collectie, en leer je om ‘langzaam’ te kijken naar kunst. Tussendoor appen of verveeld door je instagramfeed scrollen is hierbij geen optie: in plaats van een gids die jou over de werken vertelt, moet jij namelijk vertellen wat je ziet. Je kunt het.

Cobra Museum , Amstelveen: 4 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan De Hallen

2. Kijk naar een fikkende installatie met een naakte man

De Britse Roger Hiorns is niet alleen een kunstenaar, hij heeft ook verdomd veel weg van een moderne alchemist. Voor zijn ongebruikelijke sculpturen en installaties grijpt hij naar net zo ongebruikelijke materialen. Denk aan vuur, kopersulfaat, koeienhersenen en sperma. Voor De Hallen Haarlem maakte Hiorns Untitled, 2012, een installatie bestaande uit vliegtuigmotoren, stadsbankjes en keukentafels van roestvrij staal. In 2012 werd het pronkstuk zo nu en dan ‘geactiveerd’ door een naakte jongeman die staart naar een vuurtje, maar reken er niet op dat hij er nu weer is.

De Hallen Haarlem , Haarlem: 4 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Stichting De Nollen

3. Bewonder een geheimzinnige sculptuur die ronddraait op de wind

’s Avonds wordt het duinlandschap van Den Helder Zuid gehuld in een goudkleurige gloed, afkomstig van Harmonica (beeld 6). Deze raadselachtige stalen sculptuur van beeldhouwer R.W. van de Wint wordt na zonsondergang verlicht en draait rond op de wind. Een vervreemdend plaatje dus. Behalve Harmonica kun je bij Stichting De Nollen ook andere onaardse beelden en levenswerken van Van de Wint ervaren.



Stichting De Nollen , Den Helder: 6 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Van Abbemuseum

4. Lig in een blauwe Volkswagen die op zijn kop hangt

Tijd om de droom waarvan je niet eens wist dat je ‘m had in vervulling te laten gaan. Pak de intercity naar Eindhoven en ga liggen in Surasi Kusolwongs kunstwerk Naked Machine (Volkswagen Modern): een lichtblauwe Volkswagen Kever die op zijn kop hangt. De Thaise kunstenaar transformeerde een van de meest verkochte vervoersmiddelen, en tevens het symbool van de naoorlogse Duitse economische wederopbouw, tot een middel van vervoering. Inclusief kussens om je hoofd in weg te laten zakken.



Van Abbemuseum , Eindhoven: 4 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Hortus Botanicus

5. Staar naar een penisplant

Geef toe, een penisplant klinkt sowieso als iets waar je minstens eens in je leven je ogen op gerust moet hebben. De officiële naam voor dit botanische fallussymbool is Amorphophallus titanum en wanneer het exemplaar bloeit, wat overigens maar eens in de acht jaar gebeurt, komt er een afgrijselijke geur vrij. Toch weerhoudt dat bezoekers er niet van om ervoor in de rij te gaan staan. In de Hortus in Leiden kun je dit ‘kroonjuweel’ uit Azië in levenden lijve ervaren. Buiten bloeitijd en zonder stank en wachtrijen, dat wel.



Hortus Botanicus Leiden , Leiden: 3 t/m 9 april 2017.

Afbeelding door en met dank aan Museum De Locht

6. Bezoek een aspergemuseum

Over fallussymbolen gesproken: in Noord-Limburg bevindt zich een museum dat geheel gewijd is aan, je voelt ‘m al aankomen, asperges. In het aangrenzende gebouw huist het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum (ik verzin dit niet). Het museum schetst een beeld van beide gewassen, waaronder de manier waarop asperges figureren in de schilderkunst. Grote kans dat je daar, net als ik, nooit eerder bij hebt stilgestaan. Het aspergemuseum is een prima plek om daar even op te reflecteren.



Museum De Locht Limburg , Melderslo: 3 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Beeld en Geluid

7. Ervaar hoe het voelt als de tijd stilstaat

De installatie FREEZE! An adventure in 100 frames , een creatie van de Oscar-genomineerde animatiestudio Job, Joris & Marieke, laat je binnenstappen in een wereld waarin de tijd stilstaat. Het tafereel is geïnspireerd op de korte animatiefilm FREEZE!, waarin een personage uit een vel papier omhoog komt, over een tafel rent, daarbij wat objecten breekt en uiteindelijk in een potje op een plank belandt. In de kunstinstallatie zijn alle honderd objecten uit het filmpje ‘bevroren’ in de tijd. Hiermee komen de principes van animatie vierdimensionaal tot leven, zonder dat er ook maar iets beweegt.



Beeld en Geluid , Hilversum: 4 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Science Centre Delft

8. Bouw je eigen zonnewagen

De snelste zonnewagen ter wereld, Nuna, is van de hand van de TU Delft. Dit aerodynamische voertuig met zonnecellen kan, puur op zonne-energie, wel sneller dan 100 km/h per uur rijden. In het Science Centre in Delft kun je niet alleen koekeloeren onder het zonnepaneel van Nuna3, maar ook zelf een pijlsnelle zonnewagen bouwen en laten rijden.



Science Centre Delft , Delft: 4 t/m 9 april 2017.

Afbeelding via en met dank aan Witte de With Center for Contemporary Art

9. Betreed een interactieve filmset

Met Judy Raduls installatie the king, the door, the thief, the window, the stranger krijgt ‘zien en gezien worden’ een geheel nieuwe (en ongemakkelijke) lading. In een wereld waarin we worden omringd door mediatechnologie, automatisering, CCTV en allerlei soorten schermen, wordt de realiteit tegelijkertijd steeds meer vertroebeld of zelfs overgenomen. Aan de hand van deze installatie kun je dit direct ervaren. De tentoonstellingsruimte in Witte de With is getransformeerd tot een dynamische filmset waarin het gedrag van bezoekers wordt gevolgd, gestuurd en opgenomen door een rits camera’s.



Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam: 4 t/m 9 april 2017.

10. Dompel jezelf onder in screensaverkunst

Ik weet wat je denkt: een expo over screensavers, is dat net zo vet als het klinkt? Het antwoord: ja. In Sleep Mode. The Art of the Screensaver dompelt de Nederlandse internetkunstenaar Rafaël Rozendaal je onder in een ruimtelijke installatie waarin de vergankelijke rol van de screensaver centraal staat. Vergaap je aan reusachtige beeldschermen waarop knullige klassiekers uit de vroegste jaren worden afgespeeld, toen de digitale beelden nog verre van realistisch waren. De ongepolijste juweeltjes van de eerste lichting (jeugdsentiment, hallo), waarin screensavers er puur voor dienden te zorgen dat je scherm niet zou doorbranden, zijn een nostalgisch feestje voor je pupillen.



Het Nieuwe Instituut , Rotterdam: 4 t/m 9 april 2017.