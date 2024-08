Tien trucjes om mensen af te leiden van het feit dat je leven op instorten staat

Het leven is hard, en het is heel gemakkelijk om er een puinhoop van te maken. Maar vrouwen zijn veelzijdig: je kunt tegelijkertijd plezier hebben en niet in staat zijn om je studieschulden terug te betalen, je kunt zowel woest aantrekkelijk zijn als weer gaan inwonen bij je ouders, je kunt leuk en stijlvol zijn en daarnaast ook drie slechteriken tegelijkertijd daten. Wil je aan al je problemen ontsnappen? Dit is hoe je dat doet:

Stort je even volledig op iets fashionachtigs

Je vrienden zullen zich niet meer afvragen of je ouders jouw huur betalen, als ze erachter komen dat je een kleptomaan bent en niet kan stoppen met het stelen van hoogwaterbroeken met wijde pijpen. Spendeer de uren die je normaal gebruikt om je beenharen er één voor één uit te trekken nu met gestylede fotoshoots in ruige steegjes. Plotseling lijken de karige maaltijden die je wegens geldgebrek al weken eet op een vrijwillige keuze, ter voorbereiding op Fashion Week.

Heb VEEL meningen over dingen op Facebook

Natuurlijk zou je Anne-Marie van je oude werk huilend kunnen opbellen, vragen waarom ze je heeft ontslagen en haar smeken of ze het wil heroverwegen, want je houdt echt van de pr-wereld en denkt dat daar je toekomst ligt. Of je kunt even op Facebook gaan en een status van 3000 woorden droppen over iets vrouwonvriendelijks dat je die ochtend in de metro zag. Als je je echt slecht voelt, ga dan met een oudere oom in de comments in discussie over tanktops.

Word het soort meisje dat dol is op soep

Kan iemand die in een week vier verschillende soepen van afgekeurde wortels heeft gemaakt echt last hebben van een seizoensgebonden depressie? Zeg jij het maar – nadat je deze wintergazpacho hebt geproefd.

Experimenteer met fitness

Voeg je tante en al haar vriendinnen toe op Fitbit en deel je dagen zo in dat je op elk willekeurig moment triomfantelijk over je stappenaantal kunt opscheppen. Een leuke, snelle manier om je creditcardschuld te negeren en voorgoed in vorm te blijven!

Koop een boek over het leren van een taal

“Wow, denkt Heleen er over na om Pools te leren? Zij is zo een wereldmeid.” Deze quote komt van je vrienden die zo onder de indruk zijn dat ze nog niet hebben opgemerkt dat je je vieze kleren binnenstebuiten draagt om ze nog een extra dag aan te kunnen.

Haal weer een nieuwe vetplant

Misschien overleeft deze het wel!

Heb een heel luid gesprek aan de bar

Het gesprek kan over letterlijk alles gaan, zolang je meningen maar onnodig gechargeerd zijn en op een zodanig decibelniveau worden afgeleverd dat je de avond van de andere gasten verpest. Steek een tirade af die exact drie cocktails duurt en werk naar een hoogtepunt toe, bijvoorbeeld met een lange uitleg over hoe de relatie met je moeder nu echt beter wordt – of praat in ieder geval over iets waarvan je psycholoog wil dat je het “probeert”.

Word een supergoede vriendin

Ken je die ene vriendin die overduidelijk haar eigen leven ontwijkt door superattent en geïnteresseerd in jouw leven te zijn? Wees die vriendin. Breng je vrienden naar werk, bak een taart voor ze als ze ziek zijn, steun ze als ze hete even niet meer weten. Dit is ook een geweldige manier om erachter te komen wat de persoonlijke mislukkingen van anderen zijn.

Pak daten aan alsof het een Olympische sport is

Tinder. Grindr. Happn. Je hebt een perfect profiel, een arsenaal aan openingszinnen vol emoji’s en een reeks middelmatige dates klaarstaan voor elke avond van de week. Als je ex-vriendje je niet had geblokkeerd op alle sociale media, zou hij zo jaloers zijn! Voor het beste resultaat date je tijdens de winter met een van deze internetvreemdelingen, en maak je het zo tegen de lente uit. Je kunt het allerbeste met liefdesverdriet omgaan door direct weer een nieuwe toekomstige ex te vinden.

Begin een vlog

Grapje, dit is gewoon een schreeuw om aandacht.