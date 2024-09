Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een MMA-vechter

Andrea Kraniotakes heeft een doctoraat, schrijft kinderboeken en is de huidige zwaargewichtkampioen van de Duitse MMA kampioenschappen (GMC).

De 36-jarige, die als “Big Daddy” de ring instapt, begon in 2009 met Mixed Martial Arts-wedstrijden. Ik sprak met Kraniotakes om erachter te komen of hij er plezier aan beleefd zijn tegenstanders het ziekenhuis in te slaan, hoe het voelt om knock-out geslagen te worden, en hoe het is om je salaris bij elkaar te vechten.

Andreas Kraniotakes viert zijn KO. Foto: Tim Leidecker

VICE: Ben je een MMA-vechter geworden zodat je legaal mensen in elkaar mag beuken?

Andreas Kraniotakes: Zelfs als dat zo zou zijn, zou dat dan zo erg zijn? Als je een vechtersbaas bent, is vechtsport een hele goeie uitlaatklep. Ik wilde gewoon meer over mezelf te weten komen, bijvoorbeeld hoe ik in een extreme situatie zou reageren, zoals als ik neergeslagen zou worden. Dankzij MMA heb ik geleerd dat ik gewoon doorga, zelfs als ik gevloerd word.

Hoe voelt het om iemands kaak te breken?

Dat heb ik nog nooit gedaan – kaakbreuken komen eigenlijk niet zoveel voor. We hebben gebitbescherming in, dus je zou wel iets heel heftigs moeten doen om iemands kaak te breken. Traumatisch hersenletsel daarentegen, is een klassiek voorbeeld van een KO-blessure. Ik heb wel flink wat blauwe ogen veroorzaakt en neuzen gebroken – wat trouwens een heel naar geluid maakt. En als mensen niet op tijd aftikken als ik ze in een wurggreep heb, raken ze vaak buiten bewustzijn. De meeste wurggrepen blokkeren de zuurstof- en bloedtoevoer, waardoor je lichaam uitschakelt en je flauwvalt. Als je weer loslaat, komt je tegenstander vrij snel weer bij. Maar eigenlijk hou je er voornamelijk snij- en schaafwonden aan over.

Ben je trots als je iemand het ziekenhuis in hebt geslagen?

Je voelt je altijd goed na een overwinning, maar niet over het veroorzaken van blessures. Ik heb heel veel gevechten gezien in mijn leven, maar ik heb nog nooit iemand gezien die dolblij was omdat zijn tegenstander met heftige verwondingen op de grond lag.

Proberen criminele organisaties weleens MMA-vechters te werven?

Ik heb nog nooit gehoord dat er actief gezocht werd, maar in de ring heb ik tegenover genoeg gangsters gestaan. Ik vind het wel leuk dat zij ook gewoon in de sportschool trainen, tussen de politieagenten, advocaten en biologiestudenten.

Maar ongeacht de verschillende achtergronden hebben we allemaal dezelfde ethische codes – MMA is niet zomaar iemand in elkaar beuken. Het ziet er misschien wat willekeurig uit en het lijkt alsof alles mag, maar dat is totaal niet het geval. Natuurlijk zijn er mensen die hun persoonlijke frustraties afreageren in de ring, maar het blijft binnen de perken. We hebben allemaal ingestemd met de regels over welke trappen, stoten en technieken toegestaan zijn, en welke niet. Wat betreft het worstelen, bijvoorbeeld, mag je wel iemand wurgen, maar niet laten stikken.

Klopt het dat MMA-vechters vaak extreemrechts zijn?

Je ziet echt een dwarsdoorsnede van de maatschappij op de mat. Er zijn wat idioten, maar ook een heleboel hele slimme mensen. Als er veel neonazi’s in je omgeving wonen, dan kom je die natuurlijk ook in de sportschool tegen. Maar ik zou je niet kunnen zeggen hoeveel dat er in de MMA-wereld zijn. Ik ben een immigrant maar ik ben nog nooit gediscrimineerd tijdens een MMA-evenement. Het is een harde sport, maar politieke meningen doen er wel toe. Als iemand provocerende symbolen draagt komt-ie de evenementen waar ik vecht niet in.

Zijn alle klappen die je vangt het geld waard?

Nee – dat is het geld niet waard. Ik kan rondkomen van wat ik verdien, maar als ik half zo goed kon boksen zou ik vijf keer zoveel geld verdienen. Als iemand de MMA in wil voor het geld, hebben ze de verkeerde sport gekozen. Je moet het doen omdat je wil vechten, en omdat je van de sport houdt.

Hoe slecht is jouw lichaam eraantoe?

Dat gaat best goed, gezien het feit dat ik al tien jaar aan vechtsport doe. Voor ons is er een verschil tussen je echte leeftijd en je leeftijd in de ring. Iemand die op z’n dertigste begint, is in de ring veel jonger dan iemand die dertig is en al veertig gevechten achter de rug heeft. Een vechter die graag losgaat tijdens een gevecht en ook tegen een aardige afranseling kan, is ouder in de ring dan anderen. Zwaargewichten zijn eind dertig op hun best, dus ik geef het op als ik niet meer tegen de jongeren op kan en ik geen verbetering meer zie.

Foto: Artur Lik

Wat doen al die klappen op je kop met je?

Als het sparren er heftig aan toegaat, dan merk ik dat ik het de dagen erna moeilijker vind om na te denken.

Hoe voelt het om knock-out geslagen te worden?

Je voelt niet veel. Het wordt donker en dan word je wakker met wat geheugenverlies. De eerste keer dat ik KO ging kwam ik bij en vroeg ik de scheidsrechter of ik had gewonnen. Ik had geen idee wat er was gebeurd. Later, nadat ik de videobeelden had gezien, zag ik dat ik m’n verdediging liet zakken en vol tegen de vuist van m’n tegenstander aan liep. Ik heb ook vechters gezien die weer bijkwamen en vervolgens vroegen wanneer het gevecht ging beginnen.