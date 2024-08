Tien vragen die je altijd al wilde stellen aan een ongediertebestrijder

Tina werkt als ongediertebestrijder en brengt haar dagen door in smerige keukens van restaurants, waar ze wespen, kakkerlakken en muizen bestrijdt. Ook komt ze bij mensen thuis die zo slecht met afval om kunnen gaan dat er ratten op afkomen – die ze zelf trouwens altijd heel schattig heeft gevonden. Voor spinnen is ze dan weer bang als de dood.

Ik belde haar op om erachter te komen waarom ze zo van haar baan houdt, en wat de ergste dingen zijn die ze ooit heeft meegemaakt.

VICE: Hoi Tina, vind je rattengif niet wreed?

Tina: Rattengif voorkomt bloedstolling en zorgt ervoor dat ratten inwendig doodbloeden. Het duurt even voordat het gif begint te werken, dus meestal zijn ze eerst ergens anders heen gelopen voordat ze sterven. Als andere ratten zouden zien dat er een dode rat bij het lokaas ligt, zouden ze er ook niet meer van eten – het zijn relatief slimme beesten. Als ik daarover nadenk, voel ik me weleens schuldig.

“Ik weet dat het stom klinkt, maar ik ben echt doodsbang voor spinnen.”

Hoe ga je naar supermarkten of restaurants?

Best vaak, meestal uit voorzorg. In supermarkten kunnen ratten en muizen zich onder de grote schappen verstoppen, dus we controleren een keer per maand of er iets van het lokaas is gegeten of dat er insecten aan de plakstrips vastzitten. Dan kunnen we snel handelen.

Er zijn restaurants die er van buitenaf geweldig uitzien, maar vanbinnen vreselijk zijn. Meestal heeft dat niets met ongedierte te maken, maar met viezigheid. Als je eens zou zien wat er onder hun voorraadkasten aan de hand is, zou je daar niet willen eten. Vrienden vragen me vaak welke plekken ze moeten vermijden, maar we hebben een soort geheimhoudingsovereenkomst, dus ik mag er niets over loslaten. Ik kan daarentegen wel een paar restaurants aanbevelen.

Wat is het goorste dat je ooit bent tegengekomen?

Ik ben niet gauw geschokt door walgelijke dingen, maar ik worstel wel met bepaalde geuren. Vanaf het moment dat je ergens binnenkomt kun je al ruiken of er iets in de kelder ligt te ontbinden. Die geur vergeet je nooit.

Ik ben in weerzinwekkende appartementen geweest, dus van een plaag kijk ik niet echt meer op. Een van mijn collega’s moest eens naar een appartement en toen zwaaiden de ratten hem zowat vanuit het raam toe.

Voel je je weleens schuldig omdat je op grote schaal insecten doodmaakt?

Op sommige plekken kun je gewoon echt geen insecten gebruiken, zoals keukens en restaurants. Ik heb er vrede mee om ze dood te maken als ze een gezondheidsprobleem vormen.

Wel voel ik me soms schuldig over wespennesten. Die zijn niet alleen klote en vervelend, maar ook nuttig omdat wespen bloemen bestuiven. Ik probeer altijd alternatieven te vinden voor mijn klanten, maar de meeste mensen zitten gewoon niet echt op wespen te wachten.

Zijn er ook dingen waar je bang voor bent?

Ik weet dat het stom klinkt, maar ik ben echt doodsbang voor spinnen. Ik woon in mijn eentje en als ik een grote spin zie, raak ik gewoon verlamd van angst. Ik kan dan niets meer.

Waarom doe je dit werk? Betaalt het goed?

Het betaalt niet heel goed, maar je kunt er wel goed van rondkomen. Ik kreeg deze baan eigenlijk toevallig, maar ik vind het echt leuk. Ik moet dan wel situaties met smerige knaagdieren op zien te lossen, maar het is elke keer weer anders.

Elke opdracht vergt ook iets van detectivewerk. Als een klant me belt vanwege rare geluiden op het dak, ga ik op zoek naar aanwijzingen. Dat vind ik echt vet. Ook krijg ik toegang tot plekken waar ik normaal gesproken niet mag komen, zoals keukens van restaurants en bij mensen thuis.

“Ik vind muizen en ratten echt schattig.”

Hebben ratten en duiven de strijd in de steden niet al gewonnen?

Ja, die zullen we nooit volledig kunnen uitroeien. Ze zijn erachter gekomen dat er op straat veel te eten voor ze is. Het zijn overlevingskunstenaars, maar nu ze zich hebben aangepast aan het leven in de stad, denk ik niet dat ze zonder ons zouden kunnen overleven.

Ben je ook weleens voor niks ergens naartoe gegaan?

Er was een keer een oudere man die geluiden in zijn appartement hoorde, dus ik ging erheen. We hoorden een piep en hij zei: “Daar is het weer!” Ik keek naar het plafond en zei: “Ik denk dat je de batterijen in de rookmelder moet vervangen.” Het kostte me veel moeite om niet in lachen uit te barsten.

Heb je zelf eigenlijk last van ratten, muizen of kakkerlakken?

Nee. Ik vind muizen en ratten wel heel schattig en wilde er als kind altijd al eentje. Maar mijn ouders vonden dat helaas niet goed.

Geef je je klanten weleens zelf de schuld van hun plaag?

Ja, bijvoorbeeld als mensen hun afval naast de vuilnisbak blijven gooien. Als mijn klanten niet meewerken maakt dat mijn werk heel moeilijk, aangezien muizen en ratten zich zo snel voortplanten. Muizen hebben vier tot zes nestjes per jaar, waar elke keer tot wel acht baby’s uitkomen. En na ongeveer twee maanden zijn ze alweer geslachtsrijp, dus je kunt je voorstellen hoe snel het dan gaat.

