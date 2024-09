Tiener hackers stalen 300,000 dollar en kochten er een Ducati mee

Het was de gemakkelijkste manier om snel rijk te worden: een team Indonesische hackers hackten vorige week de online kaartjessite Tiket.com, en stalen ongeveer 300,000 euro aan vliegtuigtickets van de prijsvechter Citilink.

De tieners verkochten de gestolen kaartjes vervolgens door op Facebook, en met de opbrengsten kochten ze dure motoren. Dat is althans wat de leider van de groep afgelopen dinsdag ingesloten door agenten zei tegen journalisten:

Videos by VICE

“Ik kocht een Ducati en knalde de rest van mijn geld er meteen doorheen. Ik heb niet één zinvolle investering gemaakt.” Haikal is de leider een groep hackers genaamd de “Gangtengers Crew” – een woordspeling op het woord “ganteng”, oftewel: “knap”. De 19-jarige heeft alleen z’n middelbare school afgerond, en heeft in zijn vrije tijd geleerd hoe hij zwak beveiligde sites als Tiket.com kan hacken.

“Haikal weet wat hij doet, en Tiket.com is slecht beveiligd,” zei Idam Wasiadi van de cybercrime divisie van het Nationale Politiekorps later tegen de media.

“Ik heb niet één zinvolle investering gemaakt.”

Haikal’s crew bestaat uit vergelijkbare jonge mannen, zei Wasiadi. Twee van de jongens die zijn aangehouden hebben net hun middelbare school afgerond, en een ander was gestopt met zijn opleiding en speelde de hele dag alleen maar computerspelletjes. Toch wisten ze ook de sites van de Nationale Politie en GO-JEK de Uber van Indonesië (letterlijk) te hacken.

“Hij heeft al 4600 sites gehackt. Niet allemaal om winst te maken,” zegt de politiewoordvoerder “maar om mee op te scheppen bij zijn vriendjes.” De hack van Tiket.com was behoorlijk simpel. Reisbureau’s kopen hun kaartjes van te voren op bij de maatschappij en verkopen ze later door aan hun klanten. Haikal hoefde alleen de bookingnummers te vinden om die vervolgens door te verkopen. Global Network, het moederbedrijf van Tiket.com, maakte niet veel later melding van verdachte activiteit en de hackers werden snel daarna opgepakt.

De vier leden van de Gangtengers Crew kunnen tot wel 12 jaar gevangenisstraf krijgen, en 12 jaar in een Indonesische gevangenis is geen pretje. Maar blijkbaar hebben de zware straffen nauwelijks een afschrikkend effect.

Haikal kon in één dag meer dan 40,000 euro verdienen, en in een relatief arm land als Indonesië is dat een fortuin. In de komende jaren zullen we volgens veel kenners daarom een explosie zien van internetcriminaliteit, vooral afkomstig uit armere landen als India, Venezuela, Rusland en Indonesië.