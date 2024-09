Tienermeisjes hebben drie keer meer kans op een depressie dan jongens

In de Translational Psychiatry is een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat jonge vrouwen in de VS zo’n drie keer meer ervaring hebben met een depressie in hun puberteit dan mannen. Dit betekent dat een derde van de meisjes een depressie heeft of heeft gehad, vergeleken met 13,6 procent van de jongens. Deze unieke studie keek naar de data van meer dan 100.000 tieners tussen de leeftijd van 12 en 17 jaar in Amerika.

In Nederland wordt een op de tien mannen en een op de vijf vrouwen in haar of zijn leven depressief. Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid, wilde in 2016 al meer onderzoek laten doen naar depressie onder tieners en jonge vrouwen. Tot nu toe is er een depressie-campagne opgezet voor jongeren, waarin – opvallend genoeg – alleen een tienerjongen te zien is.



Dr. Joshua Breslau, een van de belangrijke auteurs van het onderzoek, vertelt dat ze twee nieuwe en belangrijk bevindingen hebben gedaan: ten eerste dat jongvolwassenen nog veel vaker te kampen hebben met depressieve klachten dan gedacht, en ten tweede dat de verhoogde risico’s voor depressie onder meisjes al in de kindertijd ontstaan – dat is eerder dan gedacht.



Onderzoekers gebruikten representatieve data van de National Survey of Drugs Use and Health (NSDUH). De vragen werden gesteld door zowel een echt persoon als door een computer. Het artikel Sex Differences in Recent First-Onset Depression in an Epidemiological Sample of Adolescents keek naar de vragen gericht op depressie, suïcidale neigingen, slechtere prestaties op school of werk en een slechtere band met vrienden en familie en naar vragen over gedragsproblemen (zoals stelen, vechten en het hebben van geweer).



Wanneer je meer specifiek naar de resultaten kijkt, blijkt dat de kans dat jonge meisjes van 12 jaar oud een depressie ontwikkelen vergeleken bij jongens op die leeftijd 2,8 keer zo groot is. Meisjes tussen de 13 en 16 jaar maken zo’n 3,1 à 4 keer meer kans op een mentale crisis dan jongens.



Videos by VICE

Tabel uit Translational Psychiatry

In het onderzoek kwamen ze erachter dat meisjes “meer suïcidale neigingen hebben”. Alhoewel ze niet keken naar de oorzaak van de depressie in de adolescentie, hebben ze voornamelijk gekeken naar de veranderingen in het gedrag van jongvolwassenen die met aanhoudende depressie kampen en jongeren die voor het eerst depressief zijn. Daaruit bleek dat meer dan 15 procent van jongeren die voor het eerst depressief waren ook aan zelfmoord dacht. Naar aanleiding van deze data concluderen de onderzoekers dat het “overduidelijk laat zien dat instellingen geen ‘aankijken of het beter wordt’-houding mogen hebben wanneer iemand hulp zoekt.”



“Op dit moment is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle jongvolwassenen met een depressie behandeld worden,” zegt Dr. Breslau. “Toekomstig onderzoek kan ons helpen ons te richten op kleinere groepen. We zouden graag in kaart willen brengen welke depressieve adolescenten iets hebben aan een behandeling en welke tieners er beter vanaf komen zonder hulp van buitenaf.”