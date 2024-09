Tieners eten gezonder als ze denken dat het een rebelse actie is

Een rebelse tienerfase hebben hoort gewoon bij opgroeien, naast pukkels, haargroei en zweetsokken. Ook je moeder heeft vast een fout vriendje op een Harley-Davidson gehad, of de plotselinge drang om zich af te zetten tegen haar ouders door haar lokken blauw te verven.

Maar wat als we die rebelse houding voor een goed doel konden gebruiken, in plaats van slechte liefdeskeuzes, kapsels of schreeuwende ruzies?

Volgens een nieuw onderzoek van de University of Texas (UT) is het mogelijk. Het onderzoek claimt dat tieners gezonder gaan eten als ze het zien als een manier om zich af te zetten tegen autoriteit.

Het onderzoek dat eergisteren online werd gepubliceerd in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences, suggereert dat als je tieners informeert over de slinkse trucjes die grote bedrijven gebruiken om fastfood te verkopen, ze een stuk minder trek krijgen in ongezonde snacks.

De co-auteur van het onderzoek David Yeager vertelt aan the Guardian: “Als gezond eten gezien wordt als suf, dan wil je niet de persoon zijn die gezond eet. Maar als we gezonder eten als een rebelse daad brengen, je eigen keuzes maken, terug vechten tegen de grote bedrijven, dan kan dat het juist weer cool maken.”

De studie zegt dat voedselkeuze in een rebelse daad veranderen beter werkt in het het verminderen van snacken bij jongeren dan ze simpelweg aanspreken om hun groenten op te eten.

De onderzoekers van UT kwamen tot deze conclusie nadat zij 2 studies dmet 536 schoolkinderen uit de VS tussen de 13 en 15 jaar oud. De tieners werden willekeurig in twee groepen verdeeld, met een daarvan die een artikel moest lezen over de gezonde lange termijn effecten van een gebalanceerd dieet. De andere groep las een artikel over de manipulatieve technieken die door de voedselindustrie wordt gebruikt om ongezond eten te verkopen, zoals misleidende labels en reclames die zich richten op kinderen van arme gezinnen.

De onderzoekers leggen uit: “we brachten de bazen achter de fast food industrie als strenge volwassenen die het gezag hadden, en het vermijden van slecht eten als een manier om tegen hen in te gaan.”

Beide groepen schreven daarna een tekst over wat voor actie ze waarschijnlijk zouden ondernemen op basis van het artikel.

De volgende dag in een andere les kregen de scholieren van hun leraar elk een pakket met snacks, als beloning voor hun harde werk. Ze konden zelf de inhoud kiezen van het pakket, met keuzes tussen snacks zoals Oreos en Doritos, of juist gezondere opties zoals wortels en noten.

Hier begon de rebelse houding de kop op te steken. Maar 43 procent van de tieners die over de trucs van de voedselindustrie hadden geleerd kozen voor de ongezonde opties, vergeleken met 54 procent van de groep die de andere tekst had gelezen. Er was een kleinere vermindering in de voorkeur voor frisdrank, maar algeheel was de honger naar suiker van de rebelse tieners met 9 procent gedaald.

Yeager vertelt aan the Guardian: “Als je gezond eten eenmaal als een statussymbool ziet, dan zijn mensen meer geneigd dit uit zichzelf te gaan doen wanneer ze de keuze hebben.”

De tieners die het artikel over de fast food industrie hadden gelezen hadden meer kans om in te stemmen met argumenten die gingen over sociale kwesties, zoals “Als ik gezond eet, maak ik de wereld iets beter,” en werden sneller kwaad door reclames van frisdrank.

Met het recent uitgebrachte National Diet and Nutrition Survey dat vond dat tieners meer dan drie keer de aangevolen hoeveelheid suiker per dag naar binnen werkten, is rebellie met salades misschien wel precies wat we nodig hebben om het obesitas probleem op te lossen.