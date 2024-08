Wat weten tieners op de klimaatmars in Leuven over de opvolger van Schauvliege?

Mis nooit meer iets van VICE: schrijf je in voor onze newsletter.

Joke Schauvliege heeft ontslag genomen als Vlaams minister van Leefmilieu, en is ondertussen al vervangen door mede-CD&V’er Koen Van den Heuvel. VICE ging naar de klimaatmars in Leuven en vroeg jongeren wat ze van Koen verwachten.

COBE (17)

VICE: Wat vind je van Koen Van den Heuvel?

Cobe: Wie? Ik ken die jongen niet.

Hij is onze nieuwe klimaatminister.

Ah, euhm. Ik weet het niet. Ik ben niet mee met de politiek.

Maar heb je de actualiteit de afgelopen paar dagen gevolgd? Want onze oude klimaatminister, Joke, heeft ontslag genomen.

Wie?

Joke Schauvliege.

Ah ja, die is het afgetrapt, hé.

Ja, en Koen vervangt haar nu.

Ik hoop dat hij het dan beter gaat doen.

Wat zijn je verwachtingen van Koen?

Cobe: Gewoon, dat hij zich minder moet focussen op bedrijven en meer op het klimaat.

Heb je tips voor hem?

Ik zou het niet weten, maar ik hoop dat Koen het goed gaat doen en wens hem veel succes.

NAIMA (16)

Wat vinden jullie van Koen Van den Heuvel?

In koor: Wie is dat?

Dat is onze nieuwe klimaatminister.

Naima: Ah ja, die ene. Ik heb hem gisteren op het journaal gezien. Ik denk dat hij het nog niet serieus neemt.

Waarom denk je dat? Wat verwacht je precies?

Naima: Wajow, ik heb kapotveel eisen.

Noem er eens een paar op.

Naima: Allee, dus vliegtuigen moeten veel duurder worden. Het is niet logisch dat je goedkoper naar Londen kunt met het vliegtuig dan met de trein. Er moet meer geïnvesteerd worden in groene energie, bijvoorbeeld elektrische auto’s moeten veel goedkoper worden zodat de gewone burgers die ook kunnen betalen. Openbaar vervoer, dat moet gratis zijn gewoon, snap je? En de budgettering van onze belastingen moet gewoon gefocust zijn op het klimaat, voilà.

Dat zijn inderdaad veel eisen.

OSCAR (17)

Oscar is de tweede van links.

Wat vindt je van Koen Van den Heuvel?

Oscar: Die naam zegt mij niets.

Dat is onze nieuwe minister van Leefmilieu.

Dan is het goed. Als hij maar beter is dan Joke.

Wat moet Koen beter doen dan Joke?

Luisteren, hé. En hij moet nu in gang schieten want politici hebben de neiging alles uit te stellen. Er is geen tijd meer voor langetermijnplannen. ’t Is nu het moment. Ze moeten het niet meer opschuiven naar de volgende generaties.

Hebben jullie tips voor Koen?

Cannabis legaliseren want cannabis maken is beter voor het milieu dan tabak maken.

Maya, Kerim en Burak (18)

V.l.n.r.: Maya, een vriendin, Kerim, Burak en nog een vriend.

Wat vinden jullie van Koen Van den Heuvel?

Maya: Wie van Leuven?

Koen Van den Heuvel.

Burak: Welke politieker is dat?

Dat is onze nieuwe klimaatminister. Joke is dus weg en Koen vervangt haar.

Kerim: Ik denk niet dat dat een groot verschil gaat maken.

Burak: Ze kunnen het nu niet ineens allemaal veranderen, ofzo.

Hebben jullie tips voor Koen zodat hij wel een verschil kan maken?

Burak: Aan ons tonen dat hij er echt mee bezig is. Ze kunnen zoveel zeggen als ze willen, maar we willen daar echt iets van zien.

Maya: En stoppen de anderen met de vinger te wijzen.

Burak: Dat hij misschien eens toont wat hij allemaal doet voor het klimaat en echt een voorbeeld wordt voor de rest. Misschien kan hij zelfs met een elektrische auto beginnen rijden en een zonnepaneel zetten.

Wannes, Serena en Ewout (18)

Wat vinden jullie van Koen Van den Heuvel?

Wannes: Wie is Koen Van den Heuvel?

Ewout: Da’s onze nieuwe minister, he.

Wannes: Ik denk dat die niet veel beter gaan zijn dan ons Joke [spreekt het uit in het Engels, red.].

Wat verwacht je van hem?

Ewout: Hij is nog maar een dag minister, maar hij heeft wel gezegd dat hij gaat proberen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Maar we zullen wel zien of hij dat effectief gaat doen.

Wannes: Wat ik mij afvraag is of hij niet een beetje bang is. Allee, als je nu kijkt naar wat er is gebeurd met Joke, zou hij ervan bewust zijn dat dat ook hem kan overkomen?

Serena: Ja, maar ik hoop van niet. Want ik vind het niet fijn wat er met Joke is gebeurd [spreekt het opnieuw uit in het Engels, red.]. Die werd gepest en daar wil ik niet achter staan.

Hebben jullie tips voor Van den Heuvel?

Serena: Dat hij duurzaamheid betaalbaar maakt voor iedereen. Zo simpel is het.

Ewout: Er zijn een paar dossiers die al lang behandeld moesten worden, zoals de betonstop. Daar is nog niets mee gebeurd, dus hij mag daarmee beginnen. Het ligt allemaal klaar.

