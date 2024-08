We vroegen Amsterdamse tieners naar het naderende energiedrankverbod

Uit superecht onderzoek van mensen in labjassen blijkt dat middelbare scholieren voor 50 procent uit energiedrank bestaan. De rest van hun lijf bestaat uit roze koeken, frikandelbroodjes en chips. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is vooral niet blij met de blikjes energy en daarom pleitten ze begin dit jaar al voor een verbod voor kinderen van onder de 18. Want kids zouden er rusteloos en vermoeid door raken en soms zelfs hartritmestoornissen krijgen. O ja, en daarnaast verhoogt energiedrank drinken ook de kans dat je later cocaïne gaat snuiven.

Gisteren werd bekend dat Aldi het deels met de NVK eens is. De supermarkt zal vanaf 1 oktober geen energiedrankjes meer aan mensen onder de 14 verkopen. Lidl ging ook overstag en besloot om per 1 september hetzelfde energiedrankverbod in te stellen. Maar omdat paniekaanvallen van de cafeïne op schoolfeesten een overgangsritueel op de weg naar volwassenheid zijn, vroegen we aan Amsterdamse tieners of ze het wel aankunnen dat hun lievelingsdrankje van ze af wordt genomen.

Thimo, 15 jaar, scholier aan het Sweelinck College

MUNCHIES: Ha Thimo, wist je dat de Aldi en de Lidl energiedrank gaan verbieden aan kinderen onder de veertien?

Thimo: Ja, dat had ik gehoord op het Jeugdjournaal.

Wat vind je ervan?

Echt onzin, want ik ben toch zelf degene die beslist om het te kopen en m’n geld eraan uitgeeft? Ik vind dat niemand anders voor mij kan bepalen wat ik wel en niet kan kopen, behalve alcohol en tabak. Ik vind het gewoon een beetje ver gaan. Het is mijn leven en mijn lichaam. Als ik het lekker vind, dan mag ik het gewoon drinken – daar heb ik daar recht op, vind ik.

Zijn er naast energiedrank, alcohol en tabak nog andere dingen die verboden moeten worden?

Frisdrank, want dat is toch even slecht?

Hoeveel energiedrank drink jij op een dag?

750 milliliter of zo. Ik drink het zoveel dat ik er nu eigenlijk niks meer van voel, maar ik weet nog de eerste keer dat ik het dronk. Ik was toen elf en werd er helemaal hyper van.

Wist je dat energiedrank ongezond is?

Nee, dat boeit me eigenlijk niet. Ik denk: je leeft maar een keer. Als ik daar allemaal over ga nadenken, word ik heel erg ongelukkig, dus YOLO. Ik drink en eet gewoon wat ik wil. Je moet ook een beetje genieten.

Heb je er weleens klachten van gehad?

Nee, niet echt. Ik denk dat mijn lichaam er wel een beetje tegen kan, omdat ik ook heel veel sport. Ik hoor wel dagelijks van mijn vrienden en ouders dat ik er mee moet stoppen, maar daar luister ik niet echt naar. Dan denk ik: het zal wel.

Zou je ooit een ouder iemand het voor je laten halen?

Nee, denk het niet. Dan zoek ik iets anders waar ik verslaafd aan kan worden, maar ik ga echt niet iemand anders laten opdraaien – alleen maar omdat ik energiedrank wil hebben.

Rivka, 14 jaar, scholier aan het Montessori Lyceum

Munchies: Hey Rivka, hoe kijk je ertegen aan dat energiedrank wordt verboden voor mensen van jouw leeftijd?

Rivka: Ik vind het een beetje onredelijk, want ik snap niet echt waarom je dat zou doen. Volgens mij is het niet heel schadelijk. Het is wel ongezond, maar heel veel dingen zijn ongezond, dus waarom zou je nou juist energiedrank verbieden?

Nou, je kunt er bijvoorbeeld hartritmestoornissen van krijgen.

Ik wist niet dat je hartslag er zo van omhoog ging, maar ik wist wel dat er veel suiker in zit. Toch vind ik het niet een goede reden. Pizza en snoep zijn toch ook heel ongezond? En dat wordt niet verboden.

Mohammed, 17 jaar, scholier aan de De Nieuwe internationale School Esprit

MUNCHIES: Hoi Mohammed, drink jij energiedrank?

Mohammed: Ik houd heel erg van Red Bull en energiedrank, want ja, het heeft gewoon een goeie smaak. Het geeft me energie en het doet me goed. Ik drink er dan ook ongeveer vijf per dag – en soms een of twee voor school.

Wat vind je ervan dat sommige supermarkten geen energiedrank meer aan kinderen onder de veertien jaar gaan verkopen?

Mohammed: Het is eigenlijk niet goed voor jonge kinderen. Er zit superveel suiker in en je lichaam is nog aan het groeien, dus ik denk dat het niet echt gezond is, maar ik ben zeventien, dus ik doe het wel gewoon.

Stel, je was weer jonger dan veertien. Zou je dan een ouder iemand energiedrank voor je laten kopen?

Mohammed: Op mijn veertiende dronk ik een blikje per week, dus dat is niet zoveel. Als het verboden was, zou ik nog steeds naar binnen lopen om het te proberen te kopen. Als ik het dan niet mee zou krijgen, dan zou ik mijn broer sturen.

Juune, 15 jaar, scholier aan het Hervormd Lyceum Zuid

MUNCHIES: Hi Juune, drink jij weleens energiedrank?

Juune: Ik heb het weleens gedronken, maar ik drink liever Sprite of Fanta.

Wat vind jij ervan dat de Aldi en de Lidl energiedrank gaan verbieden voor kinderen jonger dan veertien?

Juune: Ik vind het aan de ene kant wel een beetje overdreven. Het is wel slecht voor je, maar het is je eigen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant snap ik het ook wel, want je helpt kinderen gezonder te leven.

Wist jij al dat energiedrank ongezond is?

Juune: Ja, mijn moeder is tandarts, dus die weet erg goed hoe slecht het is voor je tanden.

Wat zou je tegen iemand willen zeggen die veel energiedrankjes drinkt?

Juune: Ik zou zeggen: ‘Zou je dat wel doen of is dat nou wel zo slim? Het is zo slecht voor je. Moet je niet iets anders drinken?’

Als je jonger was geweest, had je dan aan oudere mensen gevraagd of zij energiedrank voor je zouden willen kopen?

Juune: Ja, dat had ik wel gedaan, maar ik denk dat dat heel snel gebeurt als je dingen gaat verbieden.

Yunis, 14 jaar, scholier aan het Montessori Lyceum

Yunis met blikje energiedrank (rechts) en zijn vrienden

MUNCHIES: Hoi Yunis, wist je dat sommige supermarkten energiedrank gaan verbieden voor kinderen van veertien en jonger?

Yunis: Nee, niet echt. Maar vind dat ook niet erg, want het boeit me weinig.

Hoeveel blikjes drink je zelf per dag?

Yunis: Ik drink zelf eentje per dag. Ik vind het zo lekker, want het geeft me energie. Ik weet wel dat het ongezond is, maar daar maak ik me niet zo druk om.

Een vriend van Yunis: Ik vind het echt zo vies, maar hij drinkt het supervaak hoor mevrouw!

Yunis: Ik vind zelf dat ik niet per se te veel drink, en als een vriend van mij wel te veel zou drinken, dan moet hij dat zelf weten. Dat is zijn keuze.

Zou je een ouder iemand energiedrank voor je laten kopen?

Nee, daar ga ik zeker geen moeite voor doen. Ik drink dan wel sportdrank, want dat drink ik ook ongeveer twee keer per dag.

Sophie, 15 jaar, scholier aan het Montessori Lyceum

Munchies: Hoi Sophie, vind jij dit verbod nodig?

Sophie: Zelf vind ik energiedrank niet zo lekker, maar ik vind dat je de baas bent over wat je bij jezelf naar binnen giet. Dus als jij het wel wil drinken, kan dat ook gewoon.

Heb je zelf iets wat je heel veel drinkt?

Ja, ik drink zelf veel Fanta Zero. Als dat verboden zou worden, zou ik dat wel echt irritant vinden. Dan zou ik iemand die ouder is het voor me laten halen.

Zou je eigenlijk nog iets anders uit de supermarkt willen verbieden?

Nou, er zijn zoveel dingen die daar worden verkocht die heel slecht zijn. Snoep is toch ook niet goed voor je lichaam als je daar te veel van eet? Ik snap niet echt waarom je energiedrank zou verbieden als er zoveel andere dingen zijn die ook slecht voor je zijn.

