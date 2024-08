De tienjarigen die volop skincare-producten gebruiken

Ondanks de moedige pogingen van een zekere rozekleurige, twee uur durende reclamefilm (die ik te gek vond), vroegen niet alle meisjes dit jaar om een barbiepop voor kerst. In plaats daarvan meldden veel ouders dat skincare bovenaan de verlanglijstjes van hun kinderen stond – ook bij 8-jarigen.

Intussen delen medewerkers van Sephora (een Franse keten van cosmeticawinkels, die tot 2013 ook vestigingen had in Nederland) verhalen van kinderen die de winkel binnenkomen, testers kapotmaken en het personeel verbaal mishandelen terwijl ze premium huidverzorgingsproducten van Drunk Elephant, Glow Recipe, en Sol De Janeiro eisen. De verpakkingen van deze huidverzorgingsproducten glitteren als juwelen in pastel- en neonkleurtjes, dus ze hebben een overduidelijke aantrekkingskracht op kinderen – maar aangezien ze voor volwassen huid ontworpen zijn, bevatten ze vaak actieve ingrediënten die veel te zwaar zijn voor kinderen, zoals retinol, glycolzuur en vitamine C.

Generatie Alpha – mensen die tussen 2010 en 2023 geboren zijn – wordt beschouwd als de eerste generatie die is opgegroeid in een volledig digitale wereld. Ze hebben vaak onbeperkte toegang tot TikTok en Instagram, en worden daardoor blootgesteld aan een hele hoop influencermarketing (wellicht hebben ze zo ook over Drunk Elephant geleerd.) Waarom zou een schoolkind anders om een serum vragen dat rimpels vermindert? Waarom heeft een 10-jarige oogcrème van 50 euro nodig?! Maar we kunnen niet alleen social media de schuld geven. Het komt vaker voor dat kinderen hun ouders willen na-apen, en zich ouder willen gedragen dan ze echt zijn – maar toen ik jong was gebruikte mijn moeder uitsluitend Niveau als ze een droge huid had, en werd Clinique gezien als veel te dure nepperij.

In plaats van afstand te nemen van hun kinderlijke fanbase, kwam Drunk Elephant in december met een statement waarin stond dat “Ja! Veel van onze producten zijn ontworpen voor elke huid, waaronder voor kinderen en tieners.” Ze waarschuwden echter wel: “Sterkere producten die zuren en retinols bevatten zijn nog even niet nodig voor die jongere huidjes.” De meeste dermatologen bevelen geen retinol aan onder de 25 jaar.

Maar wat zijn de daadwerkelijke gevolgen als een kind wel om sterkere producten vraagt en de ouders zich gewonnen geven? Zal Gen Alpha later de meest smetteloze huid aller tijden hebben, of zitten ze straks onder de puisten en bulten? Ik vroeg dermatoloog Sharon Wong over deze dure nieuwe kinderhobby.

VICE: Hoi Dr. Wong! Wat is dat met al die kinderen en jonge tieners die ineens premium skincare en make-up gaan gebruiken?

Wong: Ik wist hier tot voor kort helemaal niets over, tot een vriend tegen me zei, “Mijn achtjarige dochter wil huidverzorgingsproducten voor Sinterklaas. Welke merken kun je aanraden?

Het is helemaal niet slecht om op jongere leeftijd al meer te leren over de gezondheid van je huid. Maar je behoeftes omtrent huidverzorging zullen in elke levensfase verschillen. Dus voor de tienerjaren en de opkomst van acne en dergelijke is de huid nog erg gevoelig. Hij is nog steeds erg dun. Op deze leeftijd zou de nadruk moeten liggen op zonnebrand, het beschermen van de huidbarrière, hypoallergene producten, en minimale geurtjes en conserveermiddelen.

Met antiverouderingsproducten zoals retinols zou je de huidbarrière juist kunnen aantasten en de huid nog gevoeliger maken. Gevoelige huid is eigenlijk best moeilijk te behandelen, dus het kan later ook nog voor andere problemen zorgen. En andere dingen zoals vitamine C – ja, het helpt collageen opbouwen, maar waarom zou een 10-jarige collageen nodig hebben? Je begint het pas halverwege de twintig kwijt te raken.

Rond welke leeftijd zouden kinderen volgens jou met huidverzorging bezig moeten gaan?

Als ze als baby of peuter nooit huidproblemen als eczeem hebben gehad, dan pas wanneer ze wat onafhankelijker worden. Tot dat punt kan een ouder ze helpen tijdens het badderen. Maar het is goed om ze rond de zes of zeven jaar dingen uit te leggen over de gezondheid van de huid. En zonnebrand, natuurlijk.

Welke producten zouden kinderen moeten gebruiken, behalve zonnebrand?

Nou, je moet proberen zo min mogelijk zeep te gebruiken, zeker als ze droge of gevoelige huid hebben. Alles wat schuimt kan je huid droger maken en de huidbarrière aantasten. Dus crème-achtige dingen zoals Aveeno en Cetaphil zijn beter. Reinig, hydrateer en doe zonnebrand op. Dat is alles. Het leven gaat nog een stuk gecompliceerder worden, dus je hoeft het niet al op vroege leeftijd te moeilijk te maken.

Wat zouden ze zeker niet moeten gebruiken?

Op die leeftijd zouden ze echt niks met retinols te maken moeten hebben. Geen exfoliërende zuren, geen vitamine C, dat is allemaal niet nodig voor kinderen van die leeftijd. Er zijn uitzonderingen, als je bijvoorbeeld een 10- of 11-jarige bent die al acne begint te krijgen, maar dan zou je naar een pediatrisch dermatoloog moeten gaan om goede begeleiding te krijgen. Volg niet alleen maar je eigen onderzoek op. Het is bij jonge kinderen met acne erg makkelijk om actieve ingrediënten teveel te gebruiken, en dan maak je de huid juist te droog, wat zorgt voor puistjes, eczeem en gevoeligheid.

Wat gebeurt er met de huid van een kind als ze retinol, glycolzuur of vitamine C gebruiken?

Nou, zelfs volwassenen zullen problemen krijgen als ze alle actieve dingen tegelijk smeren. Als je een defect in de barrière creëert, door bijvoorbeeld te veel te exfoliëren, dan kun je hele droge, gebarsten stukken krijgen, die kwetsbaar zijn voor infecties en gevoeligheid. Je kunt allergisch worden voor producten waar je eerder niet gevoelig voor was, wat het beginpunt is voor dingen zoals eczeem. Ontstekingen en jeukerige rode stukken huid waar steroïden aan te pas moeten komen, zijn erg bekende problemen bij het gebruik van actieve producten die te heftig zijn. Dat geldt voor elke fase, maar des te meer als je huid dun en nog niet volgroeid is.

Wat moet je tegen een 9-jarige zeggen als die je om Drunk Elephant retinolcrème vraagt?

Niet voor je achttiende! Of zelfs later. Ik zou zeggen dat je pas halverwege de twintig retinols aan je huidverzorgings toe zou moeten voegen.

Zouden skincaremerken misschien leeftijdsrestricties op bepaalde producten moeten zetten? Zoals een 25+-waarschuwing op de verpakking?

Ik denk wel dat er een vorm van regulering moet zijn. Als iemand onder de 18 retinols of stekre exfoliërende zuren nodig heeft, zou diegene een dermatoloog moeten raadplegen.

En ten slotte, als iemand die zowel chronische acne als eczeem heeft gehad, is er iets mis met gewoon een zachte cleanser en hydraterende lotion met SPF gebruiken? Ben ik niet hip meer?

Zeker niet. Waarschijnlijk pluk je juist de vruchten van een ongecompliceerde skincare-routine.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

