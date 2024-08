Tijani Babangida reisde als tiener van Nigeria naar Venlo, om het te maken als voetballer. Hij speelde in Limburg voor VVV-Venlo en Roda JC, en schopte het tot het Ajax van Louis van Gaal. In onze nieuwe podcast strooit hij met anekdotes uit zijn leven. Ook vertelt hij wat er precies met hem is gebeurd sinds hij Nederland heeft verlaten. Check de podcast hieronder:

Of hier op Spotify: