Tijd is geld – maar daarover nadenken maakt je ongelukkig

We kennen het cliché allemaal: tijd is geld. De deprimerende uitspraak die je eraan herinnert dat als je niet aan het werk bent, je potentiële inkomsten weg aan het gooien bent. De Republiek der Nederlanden werd gesticht door mensen die daar heilig in geloofden, en ook de oprichters van Amerika vonden dat ‘tijd’ en ‘geld’ zo ongeveer hetzelfde betekenden. In 1748 schreef Benjamin Franklin in zijn essay Advice to a young tradesman:

“Onthoud dat tijd geld is. Als iemand tien shilling kan verdienen op een dag, maar vervolgens op vakantie gaat of een halve dag niets doet, moet hij – zelfs al geeft hij maar een paar cent uit in de tijd dat hij ontspant – niet alleen die paar cent meetellen in wat hij uitgeeft die dag, maar ook de shillings heeft hij misloopt. “

Het mantra is tegenwoordig te horen in Fast and Furious films, wordt naar medewerkers van restaurants geschreeuwd, en wordt gepreekt door kapitalistische ondernemers. Mensen trappen erin: iedereen lijkt de hele dag te werken, we hebben meerdere baantjes en nemen alle mogelijke opdrachten aan.

Hoeveel is je tijd waard?

Het is natuurlijk handig om je bewust te zijn van de waarde van je tijd op je werk (als je niet zeker weet hoeveel je tijd waard is, kun je deze rekenmachine gebruiken om erachter te komen). Als je weet wat je tijd waard is, kun je voorkomen dat er misbruik van je wordt gemaakt op je werk en is het makkelijker om rationele keuzes te maken over hoe je je tijd wilt indelen.

Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat vrije tijd kopen je gelukkiger kan maken. Een onderzoek uit 2017 concludeerde dat als mensen hun zuurverdiende centen uitgeven aan tijdbesparende diensten, dat ze een beter gevoel kan geven.

“We kwamen erachter dat als mensen die geld uitgeven aan diensten zoals het laten bezorgen van boodschappen, schoonmakers, iemand inhuren voor klusjes en bezorgen in plaats van koken, hun leven over het algemeen als gelukkiger ervaren dan de mensen die geen geld uitgeven aan tijdbesparende diensten,” vertelt Ashley Whillans, hoogleraar aan de Harvard Business School, die het artikel schreef.

Weten wanneer je moet stoppen

Het wordt een probleem als je de tijd-is-geldmentaliteit niet meer uit kunt schakelen wanneer je niet aan het werk bent. Dan kan het moeilijk worden om te ontspannen en van je leven te genieten. Terwijl we ons allemaal scheel werken, in de hoop dat we op een dag de Dagobert Duck-duik in onze miljarden kunnen doen, suggereert een nieuw onderzoekin Journal of Experimental Social Psychology dat als je tijd en geld dezelfde waarde geeft, je uiteindelijk alleen nog maar geld kunt waarderen.

Onderzoekers aan de Universiteit van Toronto deden een aantal experimenten, waarin ze de bezige bijtjes onder ons vroegen om een schatting te geven van hun tijd waard is, of het nou 15 dollar per uur was of 400 dollar per uur. Toen ze hadden uitgerekend hoeveel hun tijd precies waard was en het er een concreet geldbedrag aan hadden gehangen, gebeurde er iets geks: ze waren daarna veel minder goed in staat om van de fijne dingen in het leven te genieten.

“Mensen werden bijvoorbeeld minder gelukkig dan voorheen als ze luisterden naar mooie muziek,” zegt Sanford Devoe, docent management en organisatie en de hoofdauteur van het onderzoek. “Dit kwam omdat ze ongeduldig waren en de taak zo snel mogelijk af wilden ronden.”

Als mensen precies weten hoeveel hun tijd waard is, schieten ze in de stress omdat ze het gevoel hebben dat ze het aan het verspillen zijn. “Deze experimenten lieten zien dat het een belemmering vormt bij het genieten van rust,” zegt DeVoe, en voegt eraan toe dat tijd als geld behandelen je “mentale gezondheid kan aantasten.”

“Dit is een heel sterk voorbeeld van tientallen jaren aan onderzoek, die de psychologische consequenties laten zien van het prijskaartje dat veel mensen aan hun uren hangen. Dat werkt als een stel oogkleppen, waardoor je alleen nog kunt focussen op het maximaliseren van de economische waarde van je tijd, waarbij je geluk op de tweede plaats komt, concludeert de onderzoeker.

Als je een contract hebt met een uurloon of werkt op projectbasis, weet je altijd de precieze waarde van je tijd. Maar leren hoe je Netflix-en-chillt zonder na te denken over alle werkopdrachten die je laat lopen terwijl je Stranger Things bingewatchet, is ook cruciaal, psychologisch gezien.

“Het is belangrijk om een grens te trekken tussen de tijd die je werkt en de tijd die je vrij wilt nemen, en om jezelf te dwingen na te denken over de aspecten van tijd die niet gerelateerd zijn aan geld,” zegt DeVoe. “Volgens onderzoek is dat de manier om jezelf weer op de rails te krijgen, en je tijd weer te besteden en te beleven op een manier die je veel gelukkiger maakt.”

Header-illustratie door Lia Kantrowitz

