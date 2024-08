‘Traag’ is nu de meest bekeken Nederlandstalige videoclip op Youtube

Tijd voor champagne in kamp Bizzey, want vanaf vandaag is de video voor zijn nummer Traag de best bekeken Nederlandstalige muziekvideo op YouTube. Hij doet hiermee het ondenkbare, namelijk: Boef’s Habiba inhalen. Dat is dope. Niet alleen voor Bizzey, Kraantje, Jozo, Ramiks, een paar Reggaeton albums (deze in het bijzonder) op Spotify en alle andere mensen die hard aan de track hebben gesleuteld, maar ook omdat het natuurlijk oorverdovend ironisch is dat juist een nummer genaamd Traag een in z’n onderbroek sprintende Boef kan inhalen.

Wie in de comments onder de video kijkt kan in een oogopslag zien dat de enorme kijkcijfers niet alleen uit Nederland komen. De track is namelijk, na eerst te belanden in een aantal Spotify playlists in Zuid-Europa, overgewaaid naar Turkije. Daar werd het opgepikt, opnieuw uitgegeven door een plaatselijk label om vervolgens bijna 500.000 keer per dag bekeken te worden op Youtube. Op het moment van schrijven zie ik dat de clip 49,585,259 keer aangeklikt is, en volgens de statistieken op YouTube is er in totaal 191 jaar naar gekeken.

Dat is lang, ouwe. Lang! Ik heb voor de gelegenheid een lijstje gemaakt met dingen die lang zijn, maar minder lang dan 191 jaar.

– Hoelang er naar de video van Boef is gekeken.

– De gevangenisstraf van Max B.

– De trein van Leeuwarden naar Vlissingen (de letterlijke trein en ook de duur van de reis).

– Lange Frans en Lange Jan van de Efteling bij elkaar opgeteld, en hoe lang het duurt om Lange Frans te overtuigen om op Lange Jan te klimmen.

– Hoe lang het duurde om Flevoland droog te pompen.

– De duur van alle blessures van Arjen Robben.

– De duur van m’n studie.

– Dit lijstje.