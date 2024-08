Tijdens ADE Beats leren Jebroer, SMIB en Ruyzdael je alles over onafhankelijkheid in muziek

Op de schaal van plezierige activiteiten staat ‘lullen over muziek’ maar een paar treden onder ‘luisteren naar muziek’ en ‘het maken van muziek’. Af en toe verkondigen wat je nou vindt van het oeuvre van Young Thug of het salaris van Giel Beelen is hartstikke vermakelijk, maar muziek gerelateerde issues bespreken wordt pas echt interessant als je dit doet met de mensen die hier verstand van hebben, namelijk zij die hier ook daadwerkelijk hun centjes mee verdienen.

Vrijdag 20 oktober hosten wij een panel in de Melkweg waarin we dat gaan doen. Vorig jaar besproken we met onder anderen Rotjoch, Jiggy Dje en Farid Benmbarek van Top Notch de nieuwe, toegenomen geldstromen in de Nederlandse hiphop. Dat was sick, maar dit jaar gaat het ook ontzettend intrigerend worden, want nu is het thema onafhankelijkheid in de muziekindustrie.

Samen met Ruyzdael, Jebroer en de jongens van SMIB gaan we het bijna een uur lang hebben over hoe het is om in deze tijden zelfstandig muziek uit te brengen. Met de oneindige mogelijkheden om online je muziek te pushen en te verspreiden lijk je helemaal geen label meer nodig te hebben, maar is dit wel waar? Waar loop je nog tegenaan als je je eigen boontjes dopt? En waar moet ik eigenlijk op letten als ik voor mezelf wil beginnen? Dat en meer wordt haarfijn uitgelegd door mensen die daar verstand van hebben. Wil je hier bij zijn? Koop dan hier je tickets.

