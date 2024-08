Tijdens ADE breekt een nieuwe lichting hiphoptalent ons kantoor af

Het hele jaar door proberen we te ontdekken wie precies de pareltjes zijn binnen een nieuwe lichting muzikanten, en over te brengen waarom wij juist deze jonge toppers zo dope vinden. Van al dat slappe gewauwel worden we moe en ook een beetje dorstig, dus godzijdank mogen we één keer per jaar deze artiesten uitnodigen zodat ze zelf kunnen laten zien waarom je ze in de gaten moet houden. Tijdens ADE mogen we weer, en daar willen we jou voor uitnodigen.

Vorig jaar stonden onder meer Yung Nnelg, SBMG en Def Major in ons kantoor – kijk hier hoe dat eruit zag ­– en ons hart wordt gevuld met trots omdat we ook dit jaar in samenwerking met ADE Beats met een monster line-up komen:

– Cartiez

– Sammie Sedano

– K1D

– Jacin Trill

– De Cultuur

– FNMLAS

– Pietju Bell

– Latifah

– Leafs

Oef. Dit gaat op de woensdagavond voor zo veel jeugdig plezier zorgen dat je de rest van de week op een plezierige wolk door de stad kunt flaneren. Ik weet dat je hier bij wil zijn – dat kan haast niet anders – en dat is hartstikke makkelijk: meld je aan door een mail te sturen naar nl.rsvp@vice.com!

