Ga voor het eerst op bedevaart naar Mekka in VR

Een Egyptische start-up richt zijn pijlen op virtual reality voor gelovigen in een toch al streng religieus land.



Experience Mecca, ontwikkeld door BSocial uit Caïro, is een meeslepende VR-beleving van de heiligste plek van de islam. Miljoenen pelgrims komen jaarlijks naar Mekka in Saoedi Arabië voor de Hadj (bedevaart), een van de vijf pijlers van de islam.

De app, die deze belevenis in 3D nabootst, zit vol met beelden van pelgrims en de melodieuze klanken van de gebedsoproep van predikanten. Met de VR-bril word je geteleporteerd naar de heilige grond tussen de pelgrims. Je kunt alles tot in de kleinste details bekijken, zelfs de vogels die boven de Kaäba zweven, de zwarte kubus in het midden van de heiligste moskee van Mekka.

Egypte bestaat voor ongeveer 90 procent uit soennitische moslims, de meest voorkomende tak van de islam, en ongeveer driekwart belijdt het geloof actief. “We willen iets unieks voor de islam doen,” zei Ehab Fares, de directeur van BSocial, tegen Motherboard. Zijn bedrijf ontwikkelt de belevingen voor de Oculus VR.

“De boodschap heeft een nieuwe vorm van marketing nodig en God geeft ons zijn zegen,” voegt hij toe, terwijl hij tussen de pocket-sized Korans zit in zijn chique kantoor.



Screenshot van Experience Mecca

Fares is ook een app aan het ontwikkelen voor de ramadan, die dit jaar eind mei begint. De app vertelt het verhaal van hoe de Koran is geschreven. Moslims geloven dat de profeet Mohammed aan het einde van de zevende eeuw een reeks openbaringen kreeg en deze mondeling overbracht aan zijn volgelingen. Jaren na zijn dood schreven die volgelingen deze openbaringen op in de Koran.

Met deze projecten wil Fares de stereotype wijze waarop moslims in de media worden afgeschilderd en de islamofobie in politieke discussies doorbreken. Met name het afgelopen jaar is het moeilijk geweest voor moslimgemeenschappen over de hele wereld, onder andere vanwege het inreisverbod voor mensen uit islamitische landen van de regering Trump in januari.

Screenshot van Experience Mecca

Fares zei tegen Motherboard hoe de mainstream islam gekaapt is door televangelisten, die extreem populair zijn in de Arabische wereld. Zij vertellen moslims hoe ze hun levens moeten leven zonder nadruk op het persoonlijke en spirituele. Hij wil dat zijn producten een intieme plek creëren waarin moslims meer over hun geloof kunnen leren zonder dat het door andermans lens gefilterd wordt.

“Virtual reality schiep voor mij een mogelijkheid om de principes van mijn geloof uit te dragen. Ik zie het als een complete onderwerping aan God. Vanaf het moment dat ik wakker word, moet ik alles eerlijk en op een integere manier doen.”

Zijn doelen waren bescheiden. Fares zette Experience Mecca in april 2016 gratis online. Hij hoopte daarbij op zo’n 10.000 abonnees. Tot zijn grote verbazing heeft de app tot dusver 165.000 abonnees en gebruikers van Oekraïne tot Brazilië.



Ehab Fares. Foto: Farid Farid

Egypte, het dichtstbevolkte Arabische land, heeft sinds de revolutie in 2011 een uitstekende economie voor start-ups, die zich vaak richten op alledaagse oplossingen voor consumenten. En VR is big business in het Midden-Oosten. In de Perzische Golf gaat er naar schatting straks meer dan een miljard dollar in deze business om.

Voor zijn nieuwe app, Experience Quran, zegt Fares dat hij zich wil richten op de niche van studenten en geïnteresseerden in de Islam. “In plaats van dat je een boek leest, neem ik je virtueel mee naar Mekka. Je maakt mee wat er gebeurt door een meeslepende verbintenis van het verleden, heden en de toekomst,” vertelt hij.

Fares hoopt ook dat zijn projecten een positieve impact hebben op jonge mensen die online radicaliseren door doortrapte militante ronselaars. Deze week merkte Europol, de politiedienst van de EU, op dat militanten van de Islamitische Staat hun eigen sociale mediaplatformen aan het ontwikkelen zijn voor hun extremistische propaganda.

“Misschien dat iemand die online met terroristen praat ze een VR-bril op kan doen en ze van gedachten kan veranderen,” zei Fares.