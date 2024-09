Tijdens het maken van zijn foto’s lijkt de tijd voor Tom Callemin stil te staan

Tom Callemin is maanden bezig met één foto. Dit lijkt misschien lang, maar de 25-jarige Gentenaar heeft het er voor over. Zodra hij eenmaal het perfecte plaatje in zijn hoofd heeft, doet hij alles om dat naar een foto te vertalen.

Ook al denkt hij na over elk detail, wil hij niet dat zijn werk houterig aanvoelt. Hoe obsessief gestileerd het beeld ook is, Callemin wil dat het eindresultaat lijkt op een samenkomst van toevalligheden. “Wanneer de grens tussen constructie en een snapshot vervaagt is het werk perfect voor mij,” vertelt hij.

