Tijdens het maken van zijn foto’s lijkt de tijd voor Tom Callemin stil te staan

Tom Callemin is maanden bezig met één foto. Dit lijkt misschien lang, maar de 25-jarige Gentenaar heeft het er voor over. Zodra hij eenmaal het perfecte plaatje in zijn hoofd heeft, doet hij alles om dat naar een foto te vertalen.

Ook al denkt hij na over elk detail, wil hij niet dat zijn werk houterig aanvoelt. Hoe obsessief gestileerd het beeld ook is, Callemin wil dat het eindresultaat lijkt op een samenkomst van toevalligheden. “Wanneer de grens tussen constructie en een snapshot vervaagt is het werk perfect voor mij,” vertelt hij.

Hij haalt zijn inspiratie uit de kleinste dingen, zoals ontmoetingen met mensen, boeken, films, of een reis die hij maakt. Al kan functionele fotografie hem ook echt aanzetten tot een idee, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s of foto’s van archeologisch onderzoek. “Dat soort beelden vertellen heel veel over welke rol een fotograaf kan aannemen,” vertelt hij Creators.



“Ik raak ergens door gefascineerd en dan vormt er zich in mijn gedachten een beeld,” zegt hij. Vervolgens gaat hij in andere foto’s op zoek naar wat het is dat hem specifiek raakt. “Het is een optelsom van veel dingen,” vertelt Callemin over hoe hij tot de samenstelling van zijn uiteindelijke beeld komt. Hij vergelijkt het met legoblokjes. Los van elkaar betekenen ze niks, totdat je ze samenvoegt en er een immens groot bouwwerk ontstaat. Anders dan een middagje bouwen, duurt het bij Callemin alleen wat langer voordat zijn werk af is. “Ik neem me voor één beeld per maand af te werken. Maar vaak gaan daar twee maanden voorbereiding aan vooraf,” zegt hij.

Maar waarom zou je zo lang de tijd nemen? “Als je langer kijkt begin je ook altijd anders te kijken, en kan er meer ontstaan,” zegt hij. “Een kleine nuance kan een beeld soms maken of breken.” Dus ook al sluit hij van te voren het toeval zoveel mogelijk uit, bij het bekijken van de beelden blijkt het altijd toch een rol te spelen. “Er is altijd een beeld dat eruit springt, dat me het meeste raakt. En soms word ik na maanden inspanning niet geraakt en dan gooi ik het gewoon weg.”



Om zoveel mogelijk de controle te houden, werkt hij het liefst in zijn eigen atelier. Het kiezen van zijn modellen is geen al te grote moeite. Soms dienen de modellen zich aan, maar Callemin heeft ook een vaste vriendengroep die altijd bereid is om te helpen. De shoots zijn soms erg pittig. “Soms krijgen modellen een appelflauwte en moeten we even onderbreken,” zegt Callemin. “Het is opmerkelijk hoe moeilijk het is om stil te staan.”

De expositie van Tom Callemin is nog tot eind april te zien in de Brakke Grond. Kijk voor meer van zijn werk op zijn website.