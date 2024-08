Tijdens REC. Festival werden persoonlijke bezittingen van het publiek niet gespaard

Het publiek in Annabel moest een tijdje wachten op Joey Badass, maar die spanning kwam zijn show op REC. Festival Vol. 2 ten goede. De ongeduldige fans hadden door het wachten net zoveel roekeloze energie als de rapper zelf, dat bleek wel uit de resultaten van de moshpits. De één verloor zijn horloge, bij een ander sneuvelde zijn bril en als toppunt werd er iemand vol in zijn arm gebeten. Na meerdere keren Devastated te doen sloot Joey zijn intense optreden af, waarbij hij het publiek glimlachend maar volledig gesloopt achterliet in de Rotterdamse zaal.

Dit optreden was, op een paar uitzonderingen na, de norm voor de rest van het weekend dat plaatsvond op het Schieblock. De pikdonkere kelder van BAR stond bij Orpheu the Wizard propvol, waarbij het zweet langs de muren naar beneden liep. In de oude, vertrouwde bunker van Perron was het als thuiskomen met Connie (de beste toiletjuffrouw ooit) en de gehoorbeschadiging die je opliep als je tijdens Ben UFO te ver vooraan stond zonder degelijke oordoppen. Geniet nog even na met de foto’s van onze fotograaf Lotte Dale, die er dit weekend bij was.